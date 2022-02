Dohas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko otrdien Dohas "WTA 1000" sērijas turnīra otrās kārtas spēlē tiekas ar ASV pārstāvošo tenisisti Amandu Aņisimovu.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Dohas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 4-6, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko precīzi uzbruka no labās, uzņemot servi. Otrajā epizodē viņa pāris sitienu izspēlē precīzi sita pa diagonāli, bet tad perfekts sitiens no kreisās pa diagonāli serves uzņemšanā. Ostapenko vēlreiz labi uzņēma servi, trāpot dziļi pretinieces laukumā un panākot viņas kļūdu.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 4-6. Ostapenko zaudē serves geimu un 2. setu. Ostapenko servēja par palikšanu otrajā setā, taču geimā drošāk darbojās Aņisimova. Garākās izspēlēs viņa spēja iegūt iniciatīvu un gūt punktus, panākot 40:0. Ostapenko ar servi vienu setbumbu atspēlēja, bet nākamajā izspēlē Aņisimova no labās sita tīklā. Ostapenko netrāpīja pirmo servi, otrā serve neizdevās pietiekami laba. Aņisimova izpildīja uzbrukumu, un Ostapenko atbildes sitiens lidoja ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 4-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Aņisimova trāpīja dziļi Ostapenko laukumā un panāca latvietes kļūdu sitienā no kreisās. Tad viņa pati pavisam nedaudz netrāpīja laukumā, savukārt trešajā izspēlē Ostapenko vairākas reizes trāpīja pa laukuma līnijām, līdz guva punktu (30:15). Turpinājumā Ostapenko atkal darbojās pārliecinoši un precīzi. Tas divās izspēlēs deva punktus, kas ļāva lauzt pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 3-5Ostapenko atkal trāpīja pirmās serves, kas ļāva "sausā" uzvarēt geimu.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 2-5Aņisimova panāca rezultātu 40:0, tad viņa izsita ārpus laukuma. Ostapenko "ieķerties" šajā geimā tomēr nespēja.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 2-4Aņisimova pēc miegainā pirmā seta darbojās aktīvāk, bet Ostapenko šajā serves geimā spēja uzspiest savu spēles stilu, uzvarot trīs izspēles pēc kārtas. Tad ASV tenisiste precīzi uzbruka no kreisās gar sāna līniju, uzņemot otro servi, taču Ostapenko izdevās neievilkt šo geimu.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 1-4.Ostapenko pēc zaudētā serves geima uzņemšanā spēlēja aktīvi un panāca 30:0, tomēr Aņisimovai izdevās atspēlēties un savu serves geimu uzvarēt ar četriem gūtiem punktiem pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 1-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko garās izspēlēs darbojās pārliecinoši labāk, taču šādas izspēles bija salīdzinoši reti. Latvijas tenisistes serves geimā rezultāts nonāca līdz 30:30, bet tad viņas "nogrieztais" sitiens pārlidoja pāri laukumam, kas deva breikbumbu Aņisimovai. Ar jaudīgu uzbrukumu Ostapenko to atspēlēja, taču Aņisimova cīnījās līdz pēdējam. Laba serves uzņemšana ASV pārstāvei deva vēl vienu iespēju lauzt servi, bet viņa netrāpīja laukumā. Ostapenko pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas...

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 1-2Ostapenko neizdevās tikt galā ar pretinieces servēm, un viņa šajā geimā palika "uz nulles".

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko nespēja izvairīties no kļūdām. Vienu punktu viņa guva ar "eisu", taču pārējos viņa zaudēja pati. Noslēgumā - dubultkļūda.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Strauja tempa izspēlē Ostapenko atrada iespēju uzbrukumam, un to realizēja ar sitienu no kreisās. Aņisimova pēc tam pieļāva divas kļūdas, dodot Ostapenko trīskāršo breikbumbu. Pirmajā epizodē Ostapenko serves uzņemšanā sita tīklā, bet pēc tam garākā izspēlē viņa no kreisās sita brīvajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 6-3. Ostapenko uzvar 1. setu.Ostapenko otro reizi devās servēt par uzvaru 1. setā. Pirmajā izspēlē viņa nospēlēja pacietīgi, noturēja bumbiņu spēlē un sagaidīja uzbrukuma iespēju. Nākamajā epizodē Aņisimova netrāpīja laukumā no labās gar sāna līniju, savukārt brīdi vēlāk pēc labas otrās serves Ostapenko no kreisās precīzi sita laukuma stūrī, panākot trīs setbumbas. Ar teicamu izspēli Ostapenko noslēdza pirmo setu.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 5-3Aņisimova pēkšņi sāka sāka spēlēt apņēmīgāk, un viņas izrāviens sasniedza astoņus gūtus punktus pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 5-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Garākā izspēlē Aņisimova no aizsardzības stājas izdarīja sitienu pa diagonāli, bet Ostapenko no kreisās ieraidīja bumbiņu tīklā. Latvijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu nākamajā epizodē. Teicama serves uzņemšana, uzbrūkot pa diagonāli, deva Aņisimovai trīs breika iespējas. Ostapenko pie tīkla kļūdījās, izsitot autā, un pirmais sets turpinājās.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 5-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko apņēmīgi nospēlēja serves uzņemšanā, kamēr Aņisimova nespēja atrast ritmu servēšanā. Latvijas tenisiste "sausā" uzvar pretinieces serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 4-1Ostapenko pēc divām nepiespiestajām kļūdām izcēlās ar "eisu" (15:30). Aņisimova nākamajās epizodēs netika galā ar rīdzinieces servēm, bet tad neliels auts sitienā no kreisās neļāva Ostapenko noslēgt serves geimu. Aņisimova sita bumbiņu tīklā, uzņemot servi, bet īsā izspēlē brīdi vēlāk pārsita pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Aņisimovai neizdevās serves geima sākums, un viņa nonāca iedzinējos ar 0:30. Ostapenko bija iespēja panākt trīskāršo breikbumbu, taču viņas sitiens gar sāna līniju netrāpīja laukumā. Pēc tam abas tenisistes apmainījās ar sitieniem tīklā, un Ostapenko tika pie breikbumbas. To viņa nerealizēja, kad ātrs uzbrukums lidoja ārpus laukuma. Brīdi vēlāk īsa izspēle noslēdzās ar Aņisimovas sitienu tīklā, bet tad viņa no labās netrāpīja diagonāles sitienu .

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 2-1Ostapenko ātri panāca 30:0, tomēr Aņisimova ar divām labām uzņemšanām tikpat ātri izlīdzināja rezultātu. Nedaudz garākā izspēlē rīdziniece atkal nodzenāja pretinieci pa gala līniju, līdz guva "tīru" punktu, bet noslēgumā izdevās veiksmīgi servēt.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 1-1Aņisimovas serves geims arī iesākās ar īsām izspēlēm, bet pie rezultāta 15:30 Ostapenko divās izspēlēs izdevās labas serves uzņemšanas, kas deva iniciatīvu izspēlē. Viņa abās epizodēs guva skaistus punktus, iegūstot breika iespēju. Aņisimova turpinājumā guva divus punktus, pateicoties veiksmīgām servēm, taču Ostapenko teicami nospēlēja aizsardzībā un sagaidīja uzbrukuma iespēju, kuru realizēja. ASV pārstāvošā tenisiste ar servi vēlreiz panāca rezultātu "vairāk", savukārt Ostapenko garākā izspēlē atkal tika pie punkta. Tomēr noslēgumā Aņisimova spēja nosargāt savu servi.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova 1-0Ostapenko spēles sākumā netrāpīja pirmo servi un zaudēja pirmajā izspēlē, bet pēc tam viss viņai izdevās gludi. Veiksmīgas serves, kas ļāva gūt ātrus punktus.

Jeļena Ostapenko – Amanda Aņisimova. Spēle sākusies!Ostapenko spēli sāk ar servēšanu.

Jeļenai Ostapenko saspringtais spēļu grafiks turpinās, un viņa aizvada Dohas turnīra otrās kārtas spēli, kur viņas pretiniece būs Amanda Aņisimova. Aņisimova dzimusi Ņujorkā krievu ģimenē un turnīros pārstāv ASV. Ostapenko WTA rangā ieņem 13.vietu un Dohas turnīrā izlikta ar 15.numuru, bet Aņisimova rangā atrodama 41.pozīcijā. Abām tenisistēm šī būs pirmā savstarpējā spēle.