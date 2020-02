Dohas WTA turnīrs: Anastasija Sevastova - Aneta Kontaveita. Teksta tiešraide

Latvijas šī brīža labākā tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien, 24. februārī, Dohā sāk dalību Kataras WTA turnīrā, pirmās kārtas mačā tiekoties ar igaunieti Aneti Kontaveitu.

Dohas WTA turnīrs: Anastasija Sevastova - Aneta Kontaveita

Sevastova - Kontaveita 4-6, 1-3Sevastova zaudē serves geimuSevastovai atkal problēmas serves geimā un šoreiz Kontaveita tiek pie breikbumbas. To Kontaveita izmanto ar kārtējo iespaidīgo bekhendu pa diagonāli.

Sevastova - Kontaveita 4-6, 1-2Kontaveita arī nedroši spēlē savā serves geimā, kas ļauj Sevastovai panākt 15-30. Eiss glābj igaunieti, bet tad Sevastova panāk breikbumbu. To Kontaveita atspēlē ar bekhendu. Kontaveitai sanāk teicams sitiens pa diagonāli, bet geimu igauniete uzvar ar eisu

Sevastova - Kontaveita 4-6, 1-1Sevastovai ne visai sekmējas serves geima sākums, tikai igaunietes kļūdas ļauj tiktpie 30-30. Tad Sevastovai sanāk pirmais eiss mačā un laba izspēle, kas ļauj uzvarēt serves geimu

Sevastova - Kontaveita 4-6, 0-1Sevastova zaudē pirmo punktu, bet drošs sniegums ļauj tikt pie 15-30. Kontaveitai padodas serve. Igaunijas tenisistes kļūda ļauj Sevastovai tikt pie breikbumbas. Diemžēl, arī Sevastova kļūdās un neizmanto šo breikbumbu.Kontaveitai sanāk laba serves ("vairāk"), pēc kā ar servi arī uzvar geimu

Sākas 2. sets

Pirmā seta statistika

Anastasija Sevastova - Aneta Kontaveita 4-6Sevastova zaudē serves geimu un pirmo setuTenisistes apmainās agresīviem sitieniem pa diagonāli. Šajā duelī uzvar Sevastova, kura pēc tam zaudē punktu, "izvelkot" pretinieci pie tīkla. Pēc labas serves Sevastova tīri uzvar izspēli, taču seko kārtējā kļūda sitienā no gala līnijas (30-30). Kontaveita ar bekhendu tiek pie setbumbas, ko arī uzvar ar vēl vienu spēcīgu bekhendu

Sevastova - Kontaveita 4-5Abas tenisistes turpina spēlēt diezgan nestabili - pēc labām izspēlēm seko kļūdas. Tas ļauj Sevastovai no 30-0 panākt 30-30, bet Kontaveitai svarīgā brīdī sanāk laba grieztā serve. Kontaveita kļūdās sitienā (40-40), bet ar agresīvu uzbrukumu uzreiz panāk "vairāk". Labā situācijā Kontaveita pamanās izsist tālu aiz gala līnijas. Sevastovai labs uzbrukums dod breikbumbu, taču liepājniecei atkal kļūda forhendā. Sevastova slikti uzņem servi. Kontaveita uzvar geimu ar eisu

Sevastova - Kontaveita 4-4Sevastovai sanāk precīzs sitiens uz gala līnijas, bet seko ne visai labs saīsinātais sitiens. Kontaveita slikti uzņem servi. Sevastova iesit tīklā (30-30). Vēl viena kļūda un atkal breikbumba igaunietei. Kontaveita slikti uzņem otro servi (40-40). Sevastovai padodas laba serve. Liepājniece uzvar serves geimu ar labu sitienu pēc pretinieces saīsinātā sitiena.

Sevastova - Kontaveita 3-4Kontaveita sāk serves geimu ar eisu un spēcīgu servi. Sevastovai kļūda forhendā, tad viņa slikti uzņem servi. Kontaveita "sausā" uzvar savu serves geimu

Sevastova - Kontaveita 3-3Sevastova zaudē serves geimuSevastovai sanāk laba otrā serve, tad atkal igauniteie problēmas ar sitieniem no gala līnijas. Sevastova kļūdās (iesit tīklā), sekovēl viena kļūda liepājniecei (30-30). Sevastovai vēl viena kļūda forhendā no gala līnijas - breikbumba igaunietei. To Kontaveita izmanto ar pacietīgiem bekhendiem.

Igaunijas tenisiste pēc uzvarēta geima pieaicina savu treneri. Kontaveitas sniegums šobrīd nav tas spožākais...

Sevastova - Kontaveita 3-2Kontaveita geimu sāk ar dubultkļūdu. Sevastovai padodas teicams saīsinātais sitiens (0-30). Tad liepājniece grūtā situācija centās sist pa līniju - nedaudz netrāpīja. Kontaveita ar bekhendu panāk 30-30. Sevastova agresīvā uzbrukumā labā situācijā pieļauj kļūdu un netiek pie breikbumbas. Kontaveita uzvar serves geimu ar saīsināto sitienu

Sevastova - Kontaveita 3-1Sevastova zaudē pirmo izspēli, bet seko divas labas izspēles, kurās pretiniecei nākas arī daudz skraidīt. Kontaveita vēlreiz kļūdas forhendā, pēc kā Sevastova uzvar geimu ar labu servi

Sevastova šo sezonu sākusi bez uzvarām WTA sērijas turnīros. Vienspēļu mačos liepājniecei šogad ir tikai viena uzvara - Federāciju kausa mačā pret leģendāro Serēnu Viljamsu.

Sevastova - Kontaveita 2-1Sevastova lauž pretinieces serves geimuKontaveitai problēmas serves geimā. Pēc dubultkļūdas rezultāts kļūst 30-30, bet tad igaunietei padodas spēcīga serve (40-30). Kontaveita iesit tīklā, tad pieļauj vēl vienu kļūdu. Breikbumbu Kontaveita atspēlē ar eisu, bet uzreiz liepājniece tiek pie vēl vienas breikbumbas. Igaunijas tenisiste iesit tīklā - Sevastova lauž pretinieces serves geimu

Sevastova - Kontaveita 1-1Sevastova zaudē pirmo izspēli, bet ar labām servēm panāk 40-15. Tad liepājniecei atkal nepadodas saīsinātais sitiens. Sevastova uzvar geimu ar sitienu pie tīkla, bet problēmas pretiniecei vairāk radīja iepriekšējā sitienā uz gala līniju.

Sevastova - Kontaveita 0-1Sevastova uzvar pirmo izspēli, tad uz pašas līnijas trāpa "sveci". Sevastovai nepadodas saīsinātais sitiens. Sevastovai sitiens pa tālu, Kontaveitai padodas laba serve, tad Sevastova iesit tīklā - zaudēts geims, lai gan bija 0-30.

Spēle sākusiesSpēli ar servi sāk Kontaveita.

Sveastova šodien publicētajā WTA pasaules ranga jaunākajā sarakstā ieņem 40. vietu. Kontaveita ir 22. vietā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/latvijas-vadosajiem-tenisistiem-nelieli-kapumi-pasaules-tenisa-rangu-sarakstos.d?id=51909601

Anastasija Sevastova šodien cer pārtraukt tik neveiksmīgo joslu WTA turnīros. Dohas WTA turnīra pirmajā kārtā viņas pretiniece ir ziemeļu kaimiņiene - igauniete Aneta Kontaveita.