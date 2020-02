Dohas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko - Petra Kvitova. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien, 26. februārī Dohā aizvada Kataras WTA sērijas turnīra trešās kārtas maču, tiekoties ar spēcīgo Čehijas spēlētāju Petru Kvitovu.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

Dohas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko - Petra Kvitova

Ostapenko - Kvitova 2-6, 7-5, 0-3Kvitova ātri panāk 40-0, bet pieļauj dubultkļūdu. Ar labu servi čehiete panāk 3-0 izšķirošajā setā

Ostapenko - Kvitova 2-6, 7-5, 0-2Ostapenko zaudē serves geimuJa Kvitova samazinājusi kļūdu skaitu, tad Ostapenko sniegumu daudz nav uzlabojusi. Pie 15-40 Ostapenko atspēlē vienu breikbumbu, bet tad zaudē serves geimu

Ostapenko - Kvitova 2-6, 7-5, 0-1Kvitova droši sāk maču, pārliecinoši spēlējot serves geimā

Sākas 3. sets

Jeļena Ostapenko - Petra Kvitova 2-6, 7-5Ostapenko uzvar otro setuKļūdas turpina birt kā no pārpilnības raga - Ostapenko zaudē divas izspēles (0-30). Tad Kvitova izsit autā. Čehiete kļūdās vēl vienā sitienā. Ostapenko panāk 40-30 un ar servi uzvar setu

Ostapenko - Kvitova 2-6, 6-5Ostapenko lauž pretinieces serves geimuKvitova turpina daudz kļūdīties, kas ļauj Ostapenko panākt 0-40. Kvitova izsit autā un zaudē serves geimu

Ostapenko - Kvitova 2-6, 5-5Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko neveiksmīgi sāk serves geimu, nonākot 15-30. Ostapenko pieļauj dubultkļūdu - divkāršā breikbumba Kvitovai. Vēl viena dubultkļūda un zaudēts serves geims

Ostapenko - Kvitova 2-6, 5-4Ostapenko lauž pretinieces serves geimuPēc labas serves Kvitovai seko dubultkļūda. Čehiete izsit autā, kas dod cerību Ostapenko (15-30). Kvitova uzvar izspēli ar sitienu pretkustībā. Kvitovas piektā dubultkļūda setā dod Ostapenko breikbumbu. To Kvitova atspēlē ar perfektu eisu pa līniju. Ostapenko sit pārāk tālu, bet kļūdās arī čehiete. Ostapenko tiek pievēl vienas breikbumbas un atkal Kvitova atspēlējas ar eisu. Ostapenko kļūdās, bet trešo dubultkļūdu geimā pieļauj Kvitova. Ar eisu Kvitova tiek pie "vairāk". Ostapenko ar agresīvu izspēli atjauno "vienādi". Tenisistes turpina apmainīties punktiem. Kvitova izsit autā - breikbumba Ostapenko! Kvitova pieļauj vēl vienu kļūdu un Ostapenko uzvar geimu!

Ostapenko - Kvitova 2-6, 4-4Ostapenko uzvar pirmo izspēli, tad paaugstinājuma tiesnesis strīdīgā situācijā iedod punktu Ostapenko. Tad Kvitovas sitienu vējš izpūš autā, bet veiksme atdod parādu čehietei - bumbiņa no tīkla troses pārkrīt pāri Ostapenko pusē. Ostapenko gan tas neietekmē, viņa uzvar serves geimu

Ostapenko - Kvitova 2-6, 3-4Ostapenko bija 0-15 un 15-30, bet Kvitova neļauj Ostapenko tikt pie breikbumbas un ar eisu panāk 40-30. Ostapenko salauž pretinieces pretestību un izlīdzina rezultātu (40-40). Kvitova panāk vairāk un ar eisu uzvar geimu

Ostapenko - Kvitova 2-6, 3-3Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko geimu sāk ar eisu, bet seko kļūda. Labā situācijā Ostapenko kļūdās forhendā (15-30). Grūtā situācija, labi aizstāvoties, Ostapenko panāk 30-30, tad ar bekhendu tiek pie 40-30, bet tad seko dubultkļūda (40-40). Ostapenko izsit autā - breikbumba Kvitovai. Ostapenko kļūdās forhendā un atkal zaudē serves geimu

Ostapenko - Kvitova 2-6, 3-2Ostapenko lauž pretinieces serves geimuSpēle kā pa viļņiem - pēc zaudētas serves Ostapenko "sausā" uzvar pretinieces serves geimu, atgūstot vadību.Kvitova pārtraukumā kortā aicina treneri Jirži Vaneku

Ostapenko - Kvitova 2-6, 2-2Ostapenko zaudē serves geimuTenisistes apmainās uzvarētām izspēlēm, bet tad aktivizējas Kvitova - agresīvi uzņem servi, pēc tam seko bekhends pa diagonāli (15-40). Ostapenko izsit autā un zaudē serves geimuhttps://twitter.com/WTA/status/1232636737391693827

Ostapenko - Kvitova 2-6, 2-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuKvitova pēc neveiksmīgā spēles sākuma teicami pielāgojusies laika apstākļiem un serves geimā viegli panāk 40-15. Ostapenko padodas teicams forhends pa līniju, bet tad saminstinās Kvitova, pieļaujot dubultkļūdu (40-40).Ostapenko ar agresīvu bekhendu tiek pie breikbumbas un tad Kvitova pieļauj ceturto dubultkļūdu mačā.

Ostapenko - Kvitova 2-6, 1-1Ostapenko ļoti ātri zaudē pirmās trīs izspēles serves geimā. Kvitovai nesanāk labi uzņemt servi, bet tad Ostapenko beidzot viena daudz maz labāka izspēle ar sitienu pa diagonāli. Ostapenko ar forhendu atspēlē trešo breikbumbu un ar servi panāk "vairāk". Vēl viena laba serve ļauj Ostapenko uzvarēt geimu.

Ostapenko - Kvitova 2-6, 0-1Kvitova uzvar pirmo izspēli, tad Ostapenko beidzot paņem vienu punktu (pirmā seta izskaņā čehiete uzvarēja 10 izspēles pēc kārtas). Tad Kvitova uzvar trīs izspēles un uzvar arī septīto geimu pēc kārtas

Sākas 2. sets

Jeļena Ostapenko - Petra Kvitova 2-6Ostapenko zaudē serves geimu un pirmo setuOstapenko kļūdās pirmajā izspēlē, pēc tam iesit tīklā (0-30). Ostapenko pieļauj dubultkļūdu - pretiniecei trīskāršā setbumba. Ar labi uzņemtu servi Kvitova uzvar setu. Pēdējā izspēlē Ostapenko pat īsti necentās uzņemt bumbiņu...https://twitter.com/WTA/status/1232632989651210241

Ostapenko - Kvitova 2-5Kvitova pēc ilgstošā geima "sausā" uzvar savu serves geimu un tagad ir soļa attālumā no uzvaras pirmajā setā

Ostapenko - Kvitova 2-4Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko arī pēc pauzes nespēj iejusties - sitiens autā, tad tīklā. Kvitova arī iesit tīklā (15-30), bet pēc Ostapenko neprecīza sitiena čehiete tiek pie dubultās breikbumbas. Kvitova izsit autā, tad čehiete iesit tīklā - atspēlēta dubultā breikbumba (40-40).Ostapenko ar dubultkļūdu uzdāvina pretiniecei vēl vienu breikbumbu, ko atspēlē ar izcilu bekhendu. Ostapenko ar forhendu saasināja izspēli un skaisti to uzvar. It kā drošā izspēlē vējš izpūš Ostapenko sisto bumbiņu nedaudz aiz sānu līnijas. Ostaenko neizmanto iespēju uzvarēt geimu un pēc brīža jau Kvitova tiek pie breikbumbas. To Ostapenko atspēlē, bet tad vēl viena breikbumba - Ostapenko pieļauj dubultkļūdu un zaudē serves geimuhttps://twitter.com/WTA/status/1232631398403411969

Ostapenko pārtraukumā kortā aicina treneri. Šajā turnīrā tas ir Mārcis Garūts. Viņš norāda, ka jāņem vērā vējš, kas ietekmē spēli kortā.

Ostapenko - Kvitova 2-3Kvitova uzvar devīto izspēli pēc kārtas, bet šo sēriju Ostapenko pārtrauc ar precīzu sitienu pa līniju. Kvitova izsit autā un jau 15-30. Kvitova ar labu servi panāk 30-30. Tad laba izspēle Kvitovai (40-30) un ar veiksmes palīdzību uzvar geimu

Ostapenko - Kvitova 2-2Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko servē saules pusē, kas viņai rada problēmas. Spēli ietekmē arī vēja brāzmas, un Ostapenko šobrīd tam nespēj pielāgoties. Latvijas tenisiste "sausā" zaudē serves geimu, turklāt visās izspēlēs Ostapenko nebija cerības "aizķerties".

Ostapenko - Kvitova 2-1Kvitova pēc neveiksmīgā spēles sākuma ļoti pārliecinoši aizvada serves geimu, to uzvarot "sausā".

Ostapenko - Kvitova 2-0Ostapenko pārliecinoši aizvada serves geimu un atdod tikai vienu izspēli pretiniecei.https://twitter.com/WTA/status/1232626925048193026

Ostapenko - Kvitova 1-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuKvitova ar labām servēm uzvar pirmās izspēles, bet tad pieļauj dubultkļūdu (30-15). Ilgākā izspēlē pēc laba forhenda pa diagonāli punktu gūst Ostapenko, tad seko Kvitovas atbilde ar spēcīgu sitienu pa diagonāli. Nākamajā izspēlē čehiete iesit tīklā (40-40). Kvitovas dubultkļūda dod breikbumbas iespēju Ostapenko, un tā tiek izmantota - Kvitova izsit autā.

Spēle sākusiesPirmajā geimā servē Kvitova

Ostapenko vakar aizvadīja divus mačus - gan vienspēlē, gan dubultspēlē. Abus mačus uzvarēja, bet tagad jau trešais mačs 24 stundu laikā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-ar-parliecinosu-uzvaru-sasniedz-dohas-turnira-treso-kartu.d?id=51915331

Abas tenisistes savā starpā tikušās sešas reizes, uzvaras dalot uz pusēm. Šodienas mača uzvarētāja savstarpējos dueļos izvirzīsies vadībā.Pēdējais savstarpējais mačs gan notika pirms diviem gadiem Maiami, un toreiz divos setos uzvarēja Ostapenko

Ostapenko uzvarēja izlozē un izvēlējās uzņemt servi. Spēles tiesnesis ir ekstravagantais francūzis Kaders Nouni. Viņš pagājušajā vasarā viesojās arī Latvijā, būdmas viens no tiesnešiem Jūrmalas WTA turnīrā.

Tenisistes iznākušas laukumā. Sekos iesildīšanās un ap 13:10 spēle varēs sākties.

Jeļena Ostapenko šodien turpina dalību Dohas turnīrā. Cīņā par vietu ceturtdaļfinālā viņai pretī stājas pašreizējā pasaules ranga 11. rakete čehiete Petra Kvitova. Ostapenko pasaules rangā ir 41. vietā, bet nākamnedēļ jau iekļūs TOP 40 un atgriezīsies Latvijas pirmās raketes godā.