Dubaijas tenisa turnīra fināls: Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko sestdien Dubaijas "WTA 500" sērijas turnīra finālā spēkojas ar Krievijas tenisisti Veroniku Kudermetovu.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Dubaijas tenisa turnīra fināls: Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko dominance kortā turpinājās, viņa ar saviem asajiem uzbrukumiem ātri panāca rezultātu 40:0. Pirmo breikbumbu viņa neizmantoja, kad no kreisās raidīja bumbiņu pāri laukumam, bet tad viņa spēcīgi uzņēma servi, un Kudermetova nespēja trāpīt laukumā.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 3-0Kudermetova pirmajās izspēlēs nespēja apturēt Ostapenko uzbrukumus, un viņas sitieni lidoja ārpus laukuma. Trešajā izspēlē Latvijas tenisistei izdevās laba serve, savukārt noslēgumā serve vienā stūrī un uzbrukums gar sāna līniju ļāva vēlreiz "sausā" uzvarēt serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko izpildīja divus spēcīgus sitienus no kreisās un guva "tīru" punktu. Kudermetova atbildēja ar "eisu", savukārt trešajā izspēlē Ostapenko uzbrukums no labās uzņemšanā bija pārāk spēcīgs. Latvijas tenisiste nospēlēja agresīvi, devās pie tīkla, bet šoreiz Kudermetova situāciju nolasīja un apspēlēja Ostapenko.Otrās serves uzņemšanā Ostapenko no labās raidīja bumbiņu gar sāna līniju, brīdi vēlāk viņai izdevās laba uzņemšana, trāpot pa gala līniju, kas izprovocēja pretinieces kļūdu (40:40). Kudermetova pieļāva dubultkļūdu un deva Ostapenko breika iespēju, kuru viņa realizēja ar teicamu sitienu no kreisās pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 1-0Ostapenko maču iesāka ļoti pārliecinoši, Kudermetovu atstājot "uz nulles".

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Šī mača uzvarētāja nopelnīs 104 180 ASV dolārus.https://twitter.com/WTA/status/1495005287031443457

Ostapenko WTA rangā ieņem 21.vietu, bet Kudermetova atrodas 31.pozīcijā. Šī abām tenisistēm būs pirmā savstarpējā spēle.

Jeļena Ostapenko Dubaijas turnīrā sasniegusi savas karjeras 11. WTA līmeņa finālu. Līdz šim viņa turnīros triumfējusi četras reizes, un to starpā , protams, ir “French Open” tituls 2017. gadā. Jeļena Ostaspenko līdz šim Dubaijas turnīrā pārspējusi četras “Grand Slam” čempiones (Sofiju Keninu, Igu Švjonteku, Petru Kvitovu un Simonu Halepu), bet finālā viņai pretī stāsies Krievijas tenisiste Veronika Kudermetova. Lai arī 24 gadus vecā krieviete “Grand Slam” turnīrā nav triumfējusi, tas nenozīmē, ka Ostapenko ir fināla pārliecinoša favorīte. Kudermetova vienreiz triumfējusi WTA sērijas turnīrā, bet finālā spēlēs ceturto reizi. Kudermetova Dubaijas turnīrā pārspēja Viktoriju Azarenku, spānieti Garvinji Mugurusu, Šveices tenisisti Žilu Teihmani. Pusfinālā Kudermetovai nevajadzēja spēlēt, jo Markēta Vondroušova traumas dēļ atsauca savu dalību no turnīra.