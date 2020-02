Dubaijas tenisa turnīrs: Anastasija Sevastova – Markēta Vondrušova. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien Dubaijas WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Čehijas tenisisti Markētu Vondrušovu.

Sākas 2. sets

Anastasija Sevastova - Markēta Vondrušova 3-6Sevastova zaudē pirmo setuČehiete ātri uzvar divas izspēles, tad labi nospēlē pie tīkla - trīs setbumbas Vondrušovai. To Vondrušova apbrīnojami uzvar, teicami nospēlējot pie tīkla

Sevastova - Vondrušova 3-5Sevastova uzvar pirmo izspēli un tad beidzot viņai paveicas - bumbiņa pārkrīt pāri tīklam (30-0). Tad čehietei bumbiņa no tīkla izkrīt autā, laba serve un sausā uzvarēts serves geimsSevastova uzvarējusi jau vairāk geimu, nekā abu pirmajā tikšanās reizē "Roland Garros" kortos.

Čehijas tenisiste, būdama vadībā, pārtraukumā kortā izsaukusi savu treneri.Sevastova šajā spēlē nav izmantojusi nevienu no piecām breikbumbām, bet čehiete izmantojusi vienīgo.

Sevastova - Vondrušova 2-5Sevastova izsit nedaudz aiz gala līnijas, bet kļūdās arī čehiete (15-15). Vondrušova labi nospēlē pēc saīsinātā sitiena - sagaida, kamēr Sevastova izdara kustību un uzsit pretēji. Sevastova atbild ar teicami uzņemtu servi pa diagonāli (30-30). Vondrušova iesit tīklā - breikbumba liepājniecei. Vondrušova atspēlē breikbumbu ar precīzu sitienu pa līniju. Seko dubultkļūda - vēl viena iespēja Sevastovai. Arī to neizmanto Sevastova. Vondrušova ar eisu tiek pie "vairāk", bet Sevastova laicīgi iziet pie tīkla un skaisti gūst punktu. Vondrušova uzvar agresīvā izspēlē, bet tad iesit tīklā ("vienādi").Tad ļoti paveicas čehietei - autā lidojoša bumbiņa aizskar tīklu un iekrīt laukumā. Savukārt Sevastovai bumbiņa no tīkla izlido autā... Zaudēts geims.

Sevastova - Vondrušova 2-4Sevastova agresīvi aizvada savu serves geimu. Pēc 15-15 seko divas ātras izspēles un laba serve. Droši uzvarēts geims varētu dot pārliecību turpinājumā.

Sevastova - Vondrušova 1-4Sevastova nepaspēja līdz bumbiņai pēc saīsinātā sitiena, tad slikti uzņēma servi (30-0). Sevastova vēlreiz nedroši uzņem servi, bet geimu čehiete uzvar ar eisu.

Sevastova - Vondrušova 1-3Sevastova uzvar pirmo izspēli, bet tad iesit tīklā. Vondrušova gribēja agresīvi uzņemt servi, bet izsita autā (30-15). tad vēl viena kļūda čehietei. Vondrušova iesit tīklā - Sevastovai pirmais uzvarētais geims spēlē.

Sevastova - Vondrušova 0-3Sevastova uzreiz labi sāk pretinieces serves geimu, panākot 0-30. Taču seko sitiens pa tālu kortā un kļūda forhendā (30-30). Vēl viena kļūda forhendā Sevastovai, tad Vondrušovai sanāk laba "svece".

Sevastova - Vondrušova 0-2Sevastova zaudē serves geimuSevastova iesit tīklā pirmajā izspēlē, tad Vondrušova skaisti saīsina sitienu. Liepājniecei sanāk forhends pa līniju, tad vēl viens sitiens pa līniju (30-30). Sevastovai pirmā dubultkļūda spēlē un breikbumba pretiniecei. Sevastova kļūdās sitienā no gala līnijas un zaudē serves geimu

Sevastova - Vondrušova 0-1Geims ilga deviņas minūtesVondrušova kļūdās, bet tad seko eiss (15-15). Nākamajā izspēlē Sevastova pacietīgi spēlē čehietei, kura ir kreile, uz forhendu un izspēli noslēdz ar uzvarētu punktu pēc saīsinātā. Tad pie tīkla labi saīsina čehiete (30-30). Čehietes dubultkļūda dod pirmo breikbumbu, bet to ar servi atspēlē Vondrušova.Sevastovai nesanāk bekhends. Tiesa, arī Vondrušovai kļūda bekhendā (viņas gadījumā, sitienā no labās puses). Vēl viena kļūda čehietei - breikbumba Sevastovai. To atkal neizdodas izmantot, bumbiņai no tīkla izkrītot autā. Vondrušovai dubultkļūda, pēc kuras ļoti ilgā izspēlē no gala līnijas liepājniece pieļauj kļūdu. Tenisistes turpina apmainīties kļūdām, bet geimu uzvar čehiete pēc Sevastovas neprecīzas "sveces".

Spēle sākusiesSevastova uzvarēja izlozē un izvēlējās saņemt servi

Sevastova pirms šī turnīra atgriezusies Latvijas pirmās raketes godā

Abas tenisistes iznākušas centrālajā kortā un sākušas iesildīšanos.

29 gadus vecā Sevastova un 20 gadus vecā Vondrušova savā starpā spēlējušas vienu reizi. Pērn French Open 1/8 finālā pārliecinošu uzvaru 6-2, 6-0 svinēja čehiete.

Pirms Sevastovas spēles Dubaijas tenisa centra centrālajā kortā neliela atklāšanas ceremonija. Spēle varētu sākties ap 19:30

Piems Sevastovas spēles atgriešanās maču WTA tūrē aizvadīja kādreizējā pasaules pirmā rakete Kima Klijstersa. Viņa aizraujošā cīņā ar 2-6, 6-7 (6:8) zaudēja spānietei Garvinjai Mugurusai. 36 gadus vecā beļģiete otrajā setā atspēlēja breiku un pacīnījās par uzvaru setā, tomēr Mugurusa bija pārāka tie-break.Tagad kortā dosies Sevastova un Vondrušova.

Sevastova šosezon nevienā no WTA turnīriem nav spējusi uzvarēt kaut vienā mačā. Adelaidā, Brisbenā un "Australian Open" piedzīvoti zaudējumi pirmajās spēlēs, bet pagaidām vienīgā uzvara gūta Federācijas kausa izcīņā pret ASV. Bet toties kāda uzvara - pret pašu Serēnu Viljamsu.

Latvijas šī brīža labākā tenisiste Anastasija Sevastova šovakar Dubaijā uzsāk dalību kārtējā WTA turnīrā. Pirmās kārtas mačā liepājniece tiksies ar čehieti Markētu Vondrušovu.