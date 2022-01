Džokoviča epopeja: Austrālijas tiesa ļauj tenisa zvaigznei iebraukt valstī (papildināts 10:30)

Austrālijas tiesa pirmdien, 10. janvārī, pēc vairāku stundu ilgas klausīšanās nolēma atbrīvot serbu tenisa zvaigzni Novāku Džokoviču, kuram Austrālijas robežkontroles darbinieki liedza iebraukšanu valstī.

Kā norādīja tiesnesis Entonijs Kellijs, robežsardzes pārstāvji pieņēmuši nepamatotu lēmumu par Džokoviča vīzas anulēšanu. Tādējādi Džokovičam ir derīga vīza un viņš drīkst ieceļot Austrālijā. Kellijs tiesas sēdē piebilda, ka Džokovičam pēc aizturēšanas nav bijis pietiekama laika aprunāties ar saviem juristiem vai turnīra rīkotājiem.

Iespējams, ka Džokoviča epopeja ar šo tiesas lēmumu nebeigsies. Kā ziņo BBC, atsaucoties uz Austrālijas advokātu tiesā Krisu Tranu, Austrālijas imigrāciju lietu ministram ir īpašas tiesības un viņš ar speciālu rīkojumu var atcelt Džokoviča iebraukšanas vīzu. Trans gan neminēja, kādos gadījumos ministrs drīkst pieņemt šādu lēmumu. Ja ministrs pieņems tādu lēmumu, Džokovičam līdz pat trim gadiem var liegt iebraukšanu Austrālijā.

Tiesnesis Kellijs uzskata, ka šajā cīņā tādējādi "likmes ir augušas, nevis samazinājušās".

Pēc tiesas lēmuma valstij tagad jāsamaksā Džokovičam par tiesas izdevumiem. Tāpat valsts iestādēm 30 minūšu laikā pēc tiesas sprieduma saņemšanas jāļauj Džokovičam atstāt viesnīcas telpas un jāielaiž valstī. Uzreiz pēc tiesas sēdes Džokovičam tika atdotas personīgās mantas un pase.

Drīz pēc tiesas lēmuma publiskoti arī vairāki dokumenti saistībā ar "Džokoviča epopeju". Sarunā ar robežsargiem Džokovičs apliecinājis, ka nav vakcinējies pret Covid-19, kā to pieprasa Austrālijas likumi. Serbu tenisists gan apliecinājis, ka 2021. gadā divreiz slimojis ar Covid-19 – pozitīvi testi bijuši jūnijā un 16. decembrī.

Publiskotie dokumenti atklāj arī brīdi, kad serbu tenisists brīdināts par vīzes iespējamo anulēšanu. Robežsardzes pārstāvji devuši Džokovičam 20 minūtes, lai viņš spētu argumentēt, kādēļ nedrīkst anulēt Austrālijas vīzu.

"Jūs man tagad dodat 20 minūtes, lai es iesniegtu kādu papildus informāciju, kas man nav? Pulksten 4 no rīta? Jūs mani nostādāt ļoti neērtā situācijā, jo ir pulksten 4 no rīta un nevaru piezvanīt Austrālijas Tenisa savienības ("Tennis Australia") direktoram. Es bez "Tennis Australia" palīdzības es nevaru sazināties ar Viktorijas štata vadību," skaidrojis Džokovičs. "Jūs patiešām esat mani nostādījuši neērtā situācijā. Es pat nezinu, ko es jums vēl varu pateikt. Viss, ko es no viņiem prasīju, ir šeit uzrādīts. Ja es neievērotu visus reglamentus un noteikumus, es šeit neatrastos. Es pat nezinu… Un jūs man tagad atcelsiet vīzu, bet kāda iemesla dēļ?"

Nākamnedēļ Melburnā sāksies sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs Austrālijas atklātais čempionāts. Ja Džokovičam izdosies uzvarēt "Australian Open", viņš kļūs par uzvarām bagātāko tenisistu sporta vēsturē.

Lai startētu "Australian Open" un iebrauktu Austrālijā, tenisistam ir jābūt vakcinētam pret Covid-19 vai arī jāsaņem speciāls medicīniskais attaisnojums. Serbu sporta zvaigzne pirms ierašanās Austrālijā no rīkotājiem saņēma medicīnisko izņēmumu, kas nevakcinētiem tenisistiem ļauj piedalīties "Australian Open". Džokovičs nekad atklāti nav runājis par savu vakcinēšanās statusu, bet pagājušajā gadā vienreiz izteicās, ka ir Covid-19 vakcīnu pretinieks.

Lai gan "Australian Open" rīkotāji serbam deva zaļo gaismu, divu neatkarīgo medicīnisko komisiju piešķirtais medicīniskais izņēmums nebija pietiekams vīzas saņemšanai. 5. janvārī pēc ierašanās Melburnā viņš vairākas stundas tika turēts lidostā apstākļu noskaidrošanai, bet vēlāk serbam anulēta iebraukšanas vīza.

Līdzīgi kā citu Austrālijā neiekļuvušos cilvēkus, Džokoviču nogādāja speciālā viesnīcā Melburnas pievārtē Kārltonā. Šajā vietā nesen konstatēts Covid-19 uzliesmojums, kā arī viesnīcā bijuši nelieli nemieri un pat ugunsgrēks.

Džokoviča advokāti pēc notikušā iesniedza protestu par vīzas anulēšanu un panāca, ka sportists netiek izraidīts no valsts, kamēr jautājums nav izskatīts tiesā. Tagad tiesa pēc astoņu stundu ilgas klausīšanās lēma, ka Džokoviča vīza ir derīga un viņš drīkst iebraukt valstī.

Džokoviča gadījums vēl vairāk polarizējis Austrālijas un tenisa sabiedrību. Daudzi Austrālijas iedzīvotāji drīz pēc ziņām, ka Džokovičam izsniegts medicīniskais attaisnojums, pauda neapmierinātību, jo pašiem austrāliešiem Covid-19 ierobežojumu dēļ ir liegts brīvi pārvietoties starp štatiem un ir dažādi ierobežojumi gan nevakcinētajiem, gan vakcinētajiem.

Savukārt serbu tenisa zvaigznes atbalstītāji neslēpa sašutumu, kādēļ Džokovičs, saņemot medicīnisko attaisnojumu, tomēr nav ielaists valstī un "tiek turēts ieslodzījumā viesnīcā kā noziedznieks".

Džokoviča gadījums ne tikai polarizējis dažādus sabiedrības pārstāvjus, bet arī izvērtās politiskā strīdā starp abām valstīm. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs notikušo nodēvēja par "raganu medībām", bet Austrālijas premjers Skots Morisons atgādināja sabiedrībai, ka likums ir viens visiem - gan ierindas ieceļotājam, gan tenisa zvaigznei.