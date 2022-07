Džokovičam kā vakcīnu noliedzējam jāpaliek bez dalības 'US Open'

Titulētajam serbu tenisistam Novākam Džokovičam kā Covid-19 vakcīnas noliedzējam būs jāpaliek bez dalības ASV atklātajā čempionātā, jo turnīra rīkotāji negrasās atkāpties no valsts prasībām, ka ieceļot drīkst tikai vakcinēti cilvēki.

ASV atklātais čempionāts jeb "US Open", kas ir gada noslēdzošais "Gran Slam" turnīrs, notiks no 29. augusta līdz 11. septembrim. Džokovičs tajā būtu starp favorītiem, viņš šovasar triumfēja Vimbldonas čempionātā. Savukārt "US Open" titulu serbs ieguvis trīs reizes.

Džokovičs ir nostājies pret Covid-19 vakcinēšanos, turklāt viņš negrasoties potēties. Savukārt ASV savā valstī ielaiž tikai cilvēkus, kuri ir pilnībā vakcinējušies pret šo vīrusu. Kau arī "US Upen" turnīrā nav noteikta prasība par tenisistu obligātu vakcinēšanos, rīkotāji pauduši atbalstu savas valsts likumiem, tāpēc Serbijas tenisistam šīs sacensības būs jāizlaiž.

Tā kā Džokovičs nav vakcinējies pret Covid-19, viņš vēl janvārī tika deportēts no Austrālijas un nevarēja piedalīties turienes atklātajā čempionātā. "Vienmēr esmu atbalstījis izvēles brīvību - cilvēks drīkst pats noteikt, ko laist savā organismā un ko ne," iepriekš teicis tenisists.

Sagaidāms, ka Džokovičs nemaz nedosies uz ASV, lai izvairītos no sāgas, kādu viņš piedzīvoja Austrālijā.

Tikmēr CNN vēsta, ka teju 20 000 cilvēki parakstījuši petīciju, lai ļautu Džokovičam startē ASV atklātajā čempionātā.

Džokovičs karjers laikā izcīnījis 21 "Grand Slam" titulu, tikai par vienu atpaliekot no rekordista Rafaela Nadala.