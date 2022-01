Džokoviči sašutuši par cilvēktiesību pārkāpumiem; tenisists aizvadījis pirmo treniņu Austrālijā

Novaka Džokoviča ģimene pirmdien ieturēja oficiālu preses konferenci, kurā tā pauda sašutumu par Austrālijas robežsardzes pārstāvju rīcību, kā arī atklāja, ka Novaks Džokovičs jau aizvadījis treniņu Melburnā, ziņo medijs BBC.

Preses konferencē Serbijas galvaspilsētā Belgradā piedalījās pasaules vadošā tenisista māte Dijana, tēvs Srdžans, brālis Džordže un onkulis Gorans, bet pats Novaks tai tomēr tiešsaistē nepieslēdzās.

Novaka brālis Džordže Džokovičs atklāja, ka brālis vien stundas pēc imigrācijas viesnīcas pamešanas jau atgriezies tenisa laukumā, kur aizvadījis treniņu. Tāpat Džordže pauda pateicību tiesnesim Entonijam Kellijam, kurš lietu izskatījis "nopietni" un "analizējis katru faktu".

"Viņa zīmols gadu laikā veidots dažādos veidos, un viņš allaž atbalstījis izvēles brīvību," par savu brāli izteicās Džordže Džokovičs.

Gan viņš, gan citi ģimenes locekļi uzsvēra, ka sportists Austrālijā ieradies vien, lai nodarbotos ar savu profesiju. Tāpat Džokoviči pauda, ka robežsardze pārkāpusi dažādas uzvedības normas.

"Vēlos teikt paldies visiem, kuri atbalstīja viņu Melnburnā ārpus tā sauktās viesnīcas," izteicās Novaka māte Dijana Džokoviča, pieminot serbu izcelsmes cilvēkus, kuri pirmdien piepildīja pilsētas ielas ap imigrācijas viesnīcu.

"Šī ir viņa karjeras lielākā uzvara. Tā ir lielāka nekā jebkura no uzvarām "Grand Slam" turnīros," teica Džokoviča māte.

"Viņš nav izdarījis neko nepareizi, viņš nav pārkāpis nevienu no viņu likumiem," turpināja Dijana. "Viņš bijis pakļauts milzu spiedienam. Viņš cīnījās pret sistēmu un valdību tāpēc, ka viņam bija tiesības tur atrasties."

Džokoviča māte uzsvēra, ka viņas dēls arī "pārcietis spīdzināšanu", bet viņa tēvs Srdžans izteicās, ka Novakam "tika atņemtas cilvēktiesības". Ģimene uzsvēra, ka tā vairākas stundas nav varējusi sazināties ar Novaku, kuram tika atņemts telefons.

Savukārt pats tenisists sociālajā vietnē "Twitter" publicēja pirmo ierakstu kopš aizturēšanas. "Esmu gandarīts un pateicīgs, ka tiesnesis mainīja lēmumu par manas vīzas atcelšanu," raksta serbs. "Neskatoties uz visu, kas noticis, vēlos palikt un censties cīnīties "Australian Open". Atlidoju šurp, lai spēlētu vienā no svarīgākajiem notikumiem neticamu līdzjutēju priekšā."

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037