Džokovičs ar sāpēm plecā gūst uzvaru; Serēna Viljamsa zaudē setu tīneidžerei

ASV atklātā tenisa čempionāta otro kārtu trešdien, 28. augustā, pārvarēja pasaules ranga līderis un turnīra galvenais favorīts Novāks Džokovičs, kuram raizes radīja sāpes plecā. Tikmēr sieviešu vienspēlēs mājinieku cerība Serēna Viljamsa zaudēja pirmo setu, tomēr guva uzvaru un iekļuva trešajā kārtā.

Ziņots, ka Ņujorkā trešdien "US Open" spēļu kalendāru ietekmēja lietus, tāpēc mači notika tikai divos centrālajos kortos, kuriem ir aizveramie jumti.

Vīrišu vienspēlēs Džokovičs ar 6-4, 7-6 (7:3), 6-1 pieveica argentīnieti Huanu Ignasio Londero, tomēr uzvara trīs setu cīņā serbam nebija tik viegli. Jau pirmajā setā pēc septītā geima Džokovičs lūdza medicīnisko palīdzību, bet otrajā setā brīžiem viņa serve un sitiens no kreisās radīja bažas, vai serbs spēs noslēgt spēli.

Tomēr Džokovičs atrada sevī spēkus, otrajā setā atspēlējās no 0-3, bet pēc uzvaras "tie break" izspēlē atkal lūdza palīdzību. Saņemtā medicīniskā palīdzība līdzēja serbam droši aizvadīt trešo setu un gūt virsroku par argentīnieti. Lai gan serbs iekļuvis "US Open" trešajā kārtā, "Grand Slam" turpinājums Džokovičam nesolās būt no vieglajiem.

"Dažas dienas sāpes ir spēcīgākas, dažas – mazāk spēcīgas. Tās ir svārstīgas – te augšā, te lejā. Tas, kas šodien notika kortā un kā es jutos, nebija prognozējams. Spēles gaita, īpaši pirmā seta vidus.. Es pat tobrīd nezināju, vai spēšu pabeigt spēli," skaidroja Džokovičs. Pēc serba teiktā, viņam pleca sāpes ir jau vairākas nedēļas, bet šoreiz spēles laikā tās saasinājušās. "Labā ziņa, ka "Grand Slam" turnīros ir brīvdiena starp spēlēm. Ar pareizu medicīnisku palīdzību varu uzlabot situāciju."

Ziņots, ka vīriešu vienspēlēs trešdien otro kārtu pārvarēja Rodžers Federers, Kei Nišikori un Grigors Dimitrovs. Vēl trešajā kārtā iekļuva vācietis Dominiks Kepfers, kurš ar 6-4, 6-4, 7-6 (7:2) pārspēja mājinieku Reiliju Opelku.

Sieviešu vienspēlēs atspēlēšanos paveica Serēna Viljamsa, kas ar 5-7, 6-3, 6-1 uzvarēja tautieti, 17 gadus veco Katrīnu Makneiliju. Otro kārtu pārvarēja vēl viena amerikāniete Medisona Kīza, kas ar 6-4,6-1 viegli apspēlēja ķīnieti Linu Džu. Savukārt austrāliete Ešlija Bārtija "US Open" otrajā kārtā ar 6-2, 7-6 (7:2) uzvarēja mājiniecu Lorēnu Deivisu.

Pirms tam jau ziņojām, ka otro kārtu pārvarēja Elina Svitoļina un Karolīna Plīškova.