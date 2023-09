Džokovičs atspēlējas pēc diviem zaudētiem setiem; sieviešu vienspēlēs uzvaras favorītēm

Serbijas tenisists Novaks Džokovičs piektdien ASV atklātā čempionāta trešās kārtas spēlē pret savu tautieti Laslo Džeri zaudēja pirmajos divos setos, tomēr atspēlējās un svinēja uzvaru.

Ranga vicelīderis Džokovičs ATP 38.numuru Džeri vairāk nekā trīsarpus stundu cīņā uzvarēja ar rezultātu 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3.

Kopš 2007.gada Džokovičs visos "US Open" turnīros, kuros piedalījies, ticis tālāk par trešo kārtu, 2011., 2015. un 2018.gadā kļūstot par čempionu.

"Esmu parādījis, ka varu aizvadīt arī piecu setu mačus. Atspēlēšanās pēc diviem zaudētiem setiem rāda skaidru signālu maniem nākamajiem pretiniekiem, taču nav tā, ka vēlējos nonākt šādā situācijā. Labprāt uzvarētu trīs setos," pēc uzvaras teica Džokovičs.

Viņa pretinieks nākamajā kārtā būs ASV atklātā čempionāta debitants, kvalifikāciju pārvarējušais horvāts Borna Gojo (ATP 105.).

No ranga pirmā desmitnieka tenisistiem piektdien astotdaļfinālu sasniedza divi mājinieki. Planētas devītā rakete Teilors Frics ar 6-1, 6-2, 6-0 pusotras stunda laikā sagrāva čehu Jakubu Menšīku (ATP 206.), bet desmitais numurs Fransiss Tjafo ar 4-6, 6-2, 6-3, 7-6 (8:6) uzvarēja francūzi Adrjēnu Mannarino (ATP 35.).

Sieviešu vienspēlēs ar ceturto numuru izliktā Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina piektdien trešās kārtas spēlē zaudēja rumānietei Soranai Kirstejai.

Astotdaļfinālā Kirsteja cīnīsies ar turnīra 15.raketi Belindu Benčiču no Šveices (WTA 13.).Trīs setos trešo kārtu pārvarēja arī planētas sestā rakete Koko Gofa no ASV, mājiniecei ar 3-6, 6-3, 6-0 pārspējot beļģieti Elīzi Mertensu (WTA 32.). Amerikānietes nākamā pretiniece būs divkārtējā "US Open" fināliste Karolīne Vozņacka no Dānijas (WTA 623.), kura savā atgriešanās "Grand Slam" turnīra trešajā kārtā ar 4-6, 6-3, 6-1 pārspēja citu ASV tenisisti Dženiferu Breidiju (WTA 433.).Neveiksmi kādai no mājiniecēm sarūpēja arī ranga desmitās pozīcijas īpašniece Karolīna Muhova no Čehijas, kura ar 7-6 (7:0), 6-3 pieveica Teilori Taunsendu (WTA 132.). ASV atklātais čempionāts , kas ir sezonas pēdējais "Grand Slam" turnīrs, norisināsies līdz 10.septembrim.