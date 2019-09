Džokovičs pēc diviem zaudētiem setiem izstājas no 'US Open' cīņas pret Vavrinku

Serbijas tenisists Novāks Džokovičs svētdien nespēja pabeigt "US Open" tenisa čempionāta ceturtās kārtas maču pret šveicieti Stenu Vavrinku, tādējādi viņš nevarēs aizstāvēt pērn izcīnīto titulu.

32 gadus vecais Džokovičs ceturtās kārtas mačā nonāca iedzinējos ar 4-6, 5-7, bet trešo setu viņš nevarēja pabeigt pleca traumas dēļ. Viņš pēc dubultkļūdas nonāca iedzinējos ar breika deficītu un atsauca dalību no spēles.

"Tas ir ļoti nomācoši. Protams, ka ir sāpīgi, ka man nācās izstāties," pēc spēles sacīja Džokovičs. "Citās dienās sāpes ir lielākas, citās – mazākas. To vienkārši var sajust, ka vairs neesmu spējīgs izdarīt sitienus."

Lai arī Džokovičs pēc izstāšanās nevarēs aizstāvēt 1820 ATP ranga punktus, tomēr viņa līderpozīciju pasaules rangā tas neietekmēs.

Ceturtdaļfinālā Vavrinka spēkosies ar krievu Daniilu Medvedevu, bet citā ceturtdaļfinālā Rodžers Federers samēros spēkus ar Grigoru Dmitrovu.

Sieviešu vienspēļu turnīra ceturtās kārtas spēlē Anastasijas Sevastovas pāri darītāja Petra Martiča ar 3-6, 4-6 piekāpās titulētajai Serēnai Viljamsai.

Vēl Ķīnas tenisiste Cjana Vana svētdien Ņujorkā sasniedza savu karjerā pirmo "Grand Slam" turnīru ceturtdaļfinālu. Vana, kura WTA rangā ieņem 18.vietu, astotdaļfinālā ar 6-2, 6-4 uzvarēja planētas otro raketi Ešliju Bārtiju no Austrālijas. Lielbritānijas tenisiste Johanna Konta trešajā kārtā ar 6-7 (1:7), 6-3, 7-5 pārspēja planētas trešo raketi Karolīnu Plīškovu no Čehijas. Savukārt Jeļina Svitoļina no Ukrainas ar 7-5, 6-4 pieveica Medisoni Kīzu.

Ceturtdaļfinālā Svitoļina spēlēs pret Kontu, bet Viljamsai būs jātiekas ar Vanu.