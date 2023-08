Džokovičs pēc pāris gadu prombūtnes 'US Open' atgriežas pārliecinoši

Ar pārliecinošu uzvaru ASV atklātā čempionāta vīriešu vienspēlēs pirmdien atgriezās serbs Novāks Džokovičs, kurš pirmās kārtas mačā sagrāva francūzi Aleksandru Milleru (ATP 84.)

Ar otro numuru izsētais Džokovičs (ATP 2.) bija pārāks stundā un 35 minūtēs ar 6-0, 6-2, 6-3. Lai uzvarētu pirmajā setā serbam bija nepieciešamas vien 23 minūtes.

Šī bija Džokoviča pirmā spēle ASV atklātā čempionāta vienspēlēs kopš 2021.gada fināla, kurā viņš zaudēja Daņiilam Medvedevam. Pērn serbs nepiedalījās turnīrā COVID-19 ierobežojumu dēļ, jo nebija vakcinējies.

Uzvara pirmajā kārta arī nodrošina Džokovičam ATP ranga pirmās pozīcijas atgūšanu nākamajā nedēļā. Tā būs jau 390.nedēļa, kad serbs ir ranga līderis.

Tikmēr no izsētajiem tenisistiem pirmo kārtu nepārvarēja ar 15.numuru izsētais kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims, ar 18.numuru izliktais Lorenco Museti no Itālijas, sacensību 25.rakete kazahs Aleksandrs Bubļiks un ar 31.numuru izliktais Sebastjans Korda no ASV.

Iepriekš zaudējumu pirmajā kārtā piedzīvoja arī ATP ranga ceturtās vietas īpašnieks Dānijas tenisists Holgers Rūne.

ASV atklātais čempionāts, kas ir sezonas pēdējais "Grand Slam" turnīrs, norisināsies līdz 10.septembrim.