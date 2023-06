Džokovičs, uzvarot savainoto Alkarasu, sasniedz 'French Open' finālu un grasās rakstīt vēsturi

Sezonas otrā "Grand Slam" turnīra - Francijas atklātā tenisa čempionāta - finālā piektdien iekļuva titulētais serbs Novāks Džokovičs.

Pasaules ranga trešās vietas īpašnieks Džokovičs pusfinālā ar 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 uzvarēja ATP ranga līderi Karlosu Alkarasu no Spānijas.

Abi tenisisti aizvadīja iespaidīgus pirmos divus setus, demonstrējot ļoti augsta līmeņa tenisu. Katrs uzvarēja pa vienam setam, turklāt Džokovičs otrā seta laikā atspēlējās no 3-5, tostarp tiekot galā ar vairākām setbumbām. Tiesa, no neveiksmes setā serbam izglābties gan neizdevās.

Cīņas lūzuma punkts pienāca trešā seta pašā sākumā - otrajā geimā, esot vadībā ar 1-0, Alkarasam sākās problēmas ar kāju - bija piemetušies krampji, un pēc tā viņš pieprasīja medicīnisko pārtraukumu. Spāņa kustības kortā pēc tam šķietami uzlabojās, taču tik un tā viņš bija tālu no tā snieguma, ko demonstrēja pirms tam. Cīņas turpinājumā Alkarass uzvarēja tikai vienā geimā, taču nodemonstrēja lielisku cīņas gribu.

Alcaraz seems to be cramping in the third set 👀