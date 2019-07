Džokovičs viegli iesoļo Vimbldonas pusfinālā

Vietu Vimbldonas tenisa čempionāta pusfinālā trešdien, 10. jūlijā, sev nodrošināja pasaules ranga līderis un pašreizējais turnīra čempions serbs Novāks Džokovičs.

Ceturtdaļfinālā Džokovičs negaidīti viegli divu stundu ilgā cīņā ar 6-4, 6-0, 6-2 pieveica beļģi Dāvidu Gofēnu.

Beļģijas tenisists teicami sāka maču, izrādīja sīvu pretestību, septītajā geimā lauza Džokoviča servi, bet turpinājumā laukumā dominēja serbs. Džokovičs uzvarēja 15 no nākamajiem 17 geimiem, turklāt otro setu uzvarēja "sausā", nedodot pretiniekam cerības uz panākumu mačā.

