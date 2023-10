Ernesta Gulbja fonds ar 'Rimi' atbalstu piešķirs 50 stipendijas bērniem tenisa treniņiem

Latviešu tenisa zvaigznes Ernesta Gulbja fonds un viens no vadošajiem mazumtirgotājiem "Rimi Latvia" radījuši stipendiju programmu bērniem tenisa talantu attīstībai. Tās ietvaros, pateicoties Ernesta Gulbja fondam un Rimi ziedojumam, 50 bērniem gada garumā būs iespēja bez maksas apgūt tenisa prasmes sertificētu treneru vadībā tenisa centros dažādās Latvijas pilsētās, informē "Rimi Latvia".

Stipendiju programma paredzēta 5 līdz 8 gadus veciem bērniem ar vai bez tenisa priekšzināšanām no visas Latvijas. Stipendijām iespējams pieteikties no 23. oktobra līdz 3. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu "Rimi" mājaslapā.

"Latvijā ir daudz talantīgu bērnu un mums visiem kopā ir jāpalīdz šos talantus atklāt. Viņi ir tie, kas nākotnē nesīs Latvijas vārdu pasaulē. Teniss ir skaists sporta veids, un man ir vēlme atvērt durvis uz tenisu pēc iespējas vairāk bērniem un jauniešiem, jo varbūt kaut kur Latvijā šobrīd aug nākamā pasaules tenisa zvaigzne, kam vienīgais šķērslis ceļā uz virsotnēm ir atbalsta trūkums. Tāpēc esmu ļoti gandarīts par šo kopīgo iniciatīvu un ar nepacietību gaidu pieteikumus un atlases dienu," saka tenisists Ernests Gulbis.

Lai pieteiktu savu bērnu tenisa stipendijai, vecākiem jāaizpilda pieteikuma anketa. No visiem interesentiem Ernests Gulbis ar Latvijas sertificētu tenisa treneru komandu izvēlēsies aptuveni 600 kandidātus, kuri tiks aicināti uz īpašo Stipendiju atlases dienu 12. novembrī tenisa centrā "Lielupe" (Oskara Kalpaka prospektā 16, Jūrmalā). Nosakot stipendiju kandidātus, tiks ievērots sadalījums pa reģioniem, dodot iespēju pretendēt uz stipendijām bērniem no dažādiem Latvijas reģioniem, pilsētām un apdzīvotām vietām.

Stipendiju atlases dienā bērniem būs jāveic dažādi fiziski uzdevumi un pārbaudījumi, kuru laikā tiks vērtēta viņu fiziskā sagatavotība, sportiskais gars, motivācija un azarts. Pēc atlases pārbaudījumiem Ernests Gulbis kopā ar nopelniem bagāto Austrijas tenisa treneri Gunteru Bresņiku, kurš ir izaudzinājis vairākus Pasaules TOP tenisistus un kuram ir liela pieredze talantīgu bērnu atlases procesā, ar vairāku sertificētu tenisa treneru palīdzību izvēlēsies 50 bērnus, kuriem ir lielākais tenisa talanta potenciāls, sniedzot viņiem iespēju veselu gadu trenēties bez maksas.

"Atbalsts bērniem un jauniešiem ir ļoti svarīgs – tas ir atbalsts nākotnes talantiem, nākotnes sabiedrībai. "Rimi" vienmēr ir iestājies par veselīgu dzīvesveidu un veselu sabiedrību un jau ilgstoši atbalstījis dažādas bērnu sporta aktivitātes. "Rimi" atbalsts 60 000 eiro apmērā ir īpašs tāpēc, ka to iedvesmo viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas sportistiem, kam līdzināties vēlētos daudzi. No sirds ceram, ka tas būs papildu stimuls vecākiem pieteikt bērnus stipendiju atlasei. Ja jūsu bērnam varētu būt tenisa zvaigznes potenciāls, ja viņš nekad dzīvē nav turējis rokā tenisa raketi, bet fano par pasaules labākajiem tenisistiem, ja vienkārši ir aktīvs, sportisks un azartisks bērns, nepalaidiet garām šo lielisko iespēju!" aicina "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.

Stipendiju ieguvēji tiks paziņoti 17. novembrī. Treniņus paredzēts uzsākt 2024. gada sākumā, un vienu reizi ceturksnī visiem stipendiju ieguvējiem būs unikāla iespēja piedalīties īpašā tenisa treniņā Ernesta Gulbja vadībā.