Federāciju kauss: Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča. Teksta tiešraide

Latvijas izlases tenisiste Jeļena Ostapenko piektdien Federāciju kausa izcīņas mačā tiekas ar vācieti Andrea Petkoviču, uzsākot pārspēles par vietu Pasaules pirmajā grupā.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Federāciju kauss: Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 5-7, 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko steidza pie tīkla, lai apspēlētu pretinieci, tomēr viņa pati kļūdījās. Tad latviete neveiksmīgi izspēlēja saīsināto, kam sekoja Petkovičas "tīri" gūts punkts.Vāciete pie tīkla nospēlēja īsu sitienu un "sausā" lauza Ostapenko servi.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 5-7, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Otrā seta iesākumā Ostapenko darbojās veiksmīgi un panāca breika iespēju. Lai to realizētu, viņai nevajadzēja izdarīt daudz, jo pretiniece pieļāva dubultkļūdu.

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 5-7. Ostapenko zaudē serves geimu un pirmo setu. Ostapenko vairs nespēja uzturēt augsto spēles tempu un trāpīt sitienus ar tik augstu precizitāti, un viņas serves geimā Petkoviča ieguva divkāršo setbumbu. Pirmo rīdziniece atspēlēja ar spēcīgu bumbiņas triecienu pretinieces laukumā pēc labas serves, tomēr nākamajā epizodē neizdevās realizēt labu uzbrukuma iespēju, trāpot tīklā.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 5-6.Petkoviča ar precīzu uzbrukuma iesāka serves geimu, tomēr Ostapenko punktu atguva ar labu uzbrukumu uzņemšanā. Petkoviča no labās izsita ārpus laukuma, tam sekoja Ostapenko sitiens tīklā no kreisās. Rīdziniece pavisam nedaudz aizķēra līniju un izlīdzināja rezultātu, tomēr vāciete nākamajās epizodēs spēja nosargāt uzvaru geimā.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 5-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Servējot par uzvaru pirmajā setā, Ostapenko veiksmīgi uzbrukumi mijās ar sitieniem tīklā, un rezultāts atkal nonāca līdz 30:30. Latvijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, bet mirkli vēlāk izspēlē viņa sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 5-4.Dinamiska cīņa turpinājās, Petkovičas serves geimā rezultātam atkal nonākot līdz 30:30. Tomēr Ostapenko divreiz pēc kārtas serves uzņemšanā bumbiņu sita tīklā, un šoreiz nepagarināja cīņu.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 5-3Abas tenisistes ātrā un aizraujošā spēles stilā aizvadīja geimu, un rezultāts nonāca līdz 30:30. Tad Ostapenko pieļāva dubultkļūdu un deva pretiniecei breika iespēju. Garā izspēlē Petkoviča no labās sita pāri laukumam, un arī noslēdzošajās izspēlēs Ostapenko spēlēja pacietīgi un nostiprināja vadību spēlē.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 4-3. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi. Pēc zaudēta pirmā punkta Ostapenko izcēlās ar diviem lieliskiem uzbrukumiem, cauršaujot pretinieces aizsardzību. Petkoviča arī atbildēja ar "tīru" punktu, savukārt mirkli vēlāk Ostapenko nespēja "pacelt" pretinieces trāpījumu stūrī. Latvijas tenisiste panāca breikbumbu, bet tad ar savām darbībām nodzenāja pretinieci pa gala līniju, līdz no gaisa guva punktu.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 3-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko ar kļūdām iesāka geimu, un Petkoviča to izmantoja, iegūstot divas breikbumbas pie rezultāta 40:15. Ostapenko no kreisās sita ārpus laukuma, un ātri zaudēja breika pārsvaru.

https://twitter.com/FedCup/status/1119233225275125761

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 3-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Petkoviča pieļāva dubultkļūdu un no aizsardzības pozīcijas raidīja bumbiņu pāri laukumam, nonākot iedzinējos ar 0:30. Ostapenko pēc tam panāca trīskāršo breikbumbu, kad ar labu uzņemšanu panāca vēl vienu pretinieces sitienu ārpus laukuma. Pirmo neizdevās izmatot, jo neizdevās tikt galā ar vācietes servi, tad Petkoviča precīzi trāpīja pa gala līniju. Ar vēl vienu servi vāciete izlīdzināja rezultātu, taču par viņa pa diagonāli sita ārpus laukuma. Ostapenko neizmantoja iespēju noslēgt geimu, taču Petkovičas dubultkļūda deva iespēju rīdziniecei atgūt vadību spēlē. Ostapenko trieca bumbiņu ārpus laukuma, tomēr kārtējo reizi panāca breikbumbu ar savu agresīvo uzbrukumu. Rīdziniece iedzina pretinieci stūrī, un tad ar nākamo sitienu raidīja bumbiņu tukšajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 2-2Ostapenko geima sākumā guva punktu ar "eisu", bet tad sita tīklā. Precīza kombinācija pa laukuma stūriem deva vēl vienu punktu latvietei, taču pēc šīs epizodes viņa divreiz kļūdījās un deva pretiniecei breika iespēju. Ar precīzu uzbrukumu no labās gar sāna līniju Ostapenko atspēlēja punktu, bet tad panāca rezultātu "vairāk" ar sitienu no kreisās. Latvijas tenisiste mēģināja izspēlēt saīsināto sitienu, to Petkoviča uzņēma, bet Ostapenko apvedošais sitiens atdūrās tīklā. Latvijas izlases līdere vēlreiz zaudēja punktu ar trāpījumu tīklā, tomēr viņa ar aktīvu un agresīvu spēli guva nākamos punktus un nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 1-2Ostapenko sāka ar precīzu uzbrukumu serves uzņemšanā, bet nākamajās trīs epizodēs pēc kārtas to atkārtot neizdevās. Petkoviča tomēr nespēja noslēgt geimu, un viņa pieļāva dubultkļūdu un sita ārpus laukuma no labās (40:40). Petkoviča vēlreiz pieļāva dubultkļūdu, un Ostapenko ieguva breika iespēju, kuru nespēja izmantot, neveiksmīgi uzbrūkot uzņemšanā. Latvijas tenisiste vēlreiz sita ārpus laukumā, uzņemot servi, bet noslēgumā Petkoviča trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serve geimu sāka ar dubultkļūdu, bet nākamajā epizodē noslēdza kombināciju ar precīzi sitienu no gaisa, savukārt tam sekoja Petkovičas sitiens ārpus laukuma. Vācijas tenisiste izlīdzināja rezultātu, kad precīzi uzbruka gar sāna līniju otrās serves uzņemšanā. Abas tenisistes apmainījās punktu guvumiem arī turpinājumā, bet tad pēc Ostapenko sitiena tīklā Petkoviča ieguva breika iespēju. Rīdziniece veiksmīgi servēja un atjaunoja rezultātu "vienādi", taču tam sekoja dubultkļūda. Ar vēl vienu dubultkļūdu Ostapenko zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Pirmā izspēle mačā bija pāris sitienus gara, un Ostapenko no kreisās sitienā pa diagonāli raidīja bumbiņu ārpus laukuma. Viņa nākamajās epizodēs lieliski uzņēma serves un panāca rezultātu 40:15. Pirmo no divām breika iespējām neizdevās izmantot, bet tad spēcīgs uzbrukums no labās izprovocēja Petkovičas kļūdu.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča. Spēle sākusies.

Oficiālā atklāšanas ceremonija noslēgusies. Ostapenko un Petkoviča aizvadīs īsu iesildīšanos, un spēle varēs sākties.

"Arēnā Rīga" uz šo maču sagatavots cietais segums, kura temps vērtējams kā vidēji ātrs. Tenisistes spēlēs ar "Wilson US Open Regular Duty" bumbiņām.

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-federaciju-kausa-pirmaja-diena-sagaida-sarezgitu-speli-pret-petkovicu.d?id=51007831

Latvijas tenisa izlase piektdien uzsāk Federāciju kausa pārspēles par vietu Pasaules pirmajā grupā, spēkojoties ar Vācijas tenisistēm. Pirmajā vienspēlē šodien tiekas Jeļena Ostapenko un Andrea Petkoviča. Ostapenko WTA rangā šobrīd atrodas 29. vietā, bet Petkoviča ieņem 71. pozīciju. Latvijas tenisiste Petkoviču uzvarējusi iepriekšējās divās savstarpējās spēlēs. Latvijas tenisiste pretinieci trijos setos ar rezultātu 6-4, 4-6, 7-5 uzvarēja 2018. gada "US Open", savukārt 2016. gadā Ostapenko izrādījās pārāka Kataras WTA "Total Open" turnīrā. Tobrīd 18 gadus vecā Ostapenko pirmo setu uzvarēja ar 7-5, taču Petkoviča veselības problēmu dēļ otrajā setā atteicās spēli turpināt.