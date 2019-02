Federāciju kauss tenisā: Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova. Teksta tiešraide

Latvijas tenisistes setdien, 9. februārī, "Arēnā Rīga" sāk Federāciju kausa izcīņas Pasaules otrās grupas cīņu pret Slovākijas komandu.

Dueļa pirmajā spēlē Jeļena Ostapenko tiekas ar Rebeku Šramkovu.



Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

Federāciju kauss: Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova

Sākas 2. sets

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5. Ostapenko uzvar 1. setu. Ostapenko raidīja bumbiņu ārpus laukuma, bet pēc tam sita tīklā, lai arī kontrolēja izspēles gaitu. Šramkova trīs reizes pēc kārtas neveiksmīgi nospēlēja serves uzņemšanā, un Ostapenko ieguva pirmo setbumbu. Latvijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, Šramkova pēcāk atkal neveiksmīgi uzbruka uzņemšanā. Otro setbumbu Ostapenko izmantoja, panākot pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 6-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Šramkova sāka ar "eisu", bet Ostapenko labi mainīja izspēles tempu un rezultātu izlīdzināja. Latvijas tenisiste no labās sita tīklā, savukārt Šramkovai sanāca dubultkļūda. Ostapenko uzņemšanā sita tīklā no kreisās, pēc tam nākamajā izspēlē slovākiete no kreisās raidīja bumbiņu ārpus laukuma. Ostapenko ar aktivitāti izprovocēja pretinieces sitienu tīklā un ieguva breika iespēju, taču to neizmantoja, trāpot tīklā. Sīva cīņa turpinājās, un Ostapenko vēlreiz ieguva breikbumbu. Šramkova spriedzi neizturēja un no labās sita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 5-5Ostapenko geimu sāka ar kļūdām un nonāca iedzinējos ar 0:30, taču punktu izdevās atspēlēt ar labu otro servi. Nākamajā izspēlē Šramkova no labās sita tīklā, tad Ostapenko neveiksmīgi servēja. Latvijas tenisiste panāca 40:30, tomēr viņa sita ārpus laukuma, ka uzbruka, uzņemot saīsināto sitienu. Šramkova neveiksmīgi uzbruka gar sāna līniju, uzņemot servi, bet pēcāk viņa trāpīja tīklā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 4-5. Ostapenko lauž pretinieces servi.Garā izspēlē Šramkova trāpīja tīklā no labās, nākamajā epizodē Ostapenko nenoturēja aizsardzību. Slovākiete pieļāva dubultkļūdu, bet Latvijas tenisiste sita tīklā un neizmantoja labu iespēju iegūt breikbumbu (30:30). Šramkova no labās sita ārpus laukuma, un šo breika iespēju Ostapenko realizēja - viņa uzņēma servi un pretiniece sita tīklā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 3-5Ostapenko ar servēm panāca 30:0, savukārt pēc tam viņa lieliski uzbruka no labās gar sāna līniju. Ostapenko turpināja ar dubultkļūdu un neveiksīgu bekhendu pa diagonāli. Šramkova serves uzņemšanā trāpīja pa gala līniju un izlīdzināja rezultātu, un tam bija lieliska izspēle, kas noslēdzās ar Ostapenko sitienu skrējienā no labās. Slovākietei neizdevās trāpīt pa bumbiņu, un Ostapenko izglābās no problēmām šajā geimā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 2-5Šramkova neveiksmīgi iesāka geimu un nonāca iedzinējos ar 0:30. Tad Ostapenko aktīvi aizvadīja izspēli, panāca vēl vienu pretinieces kļūdu un ieguva trīskāršo breikbumbu. Pirmās divas iespējas neizdevās izmantot, netrāpot laukumā, bet tad Šramkova trāpīja bekhendu un guva "tīru" punktu. Slovākiete turpināja ar saīsināto sitienu, bet noslēgumā izpildīja labu servi.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 2-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko izpildīja spēcīgus sitienus, līdz Šramkovai neizdevās savaldīt bumbiņu. Latvijas tenisistes nākamajā izspēlē izdarītais sitiens izlidoja ārpus laukuma, tad Šramkova, uzņemot otro servi, spēcīgi sita to no labās gar sāna līniju. Ostapenko arī nodemonstrēja savu spēcīgo forhendu, panākot pretinieces kļūdu. Šramkova labi nospēlēja aizsardzībā, un Ostapenko kļūdījās sitienā. Slovākiete breikbumbu nerealizēja, jo viņas sitiens uzņemšanā bija nedaudz ārpus laukuma. Ostapenko turpinājumā divreiz netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 2-3Geims ritēja bez garām izspēlēm, bet pie rezultāta 30:30 Ostapenko precīzi uzbruka no labās pa diagonāli un ieguva breika iespēju. To realizēt neizdevās, jo serves uzņemšana nesanāca pietiekami asa, ko Šramkova izmantoja, lai gūtu punktu. Slovākiete labi ieservēja un pēc tam uzbruka otrā laukuma stūrī, tomēr Ostapenko atjaunoja 40:40, kad riskanti sita bumbiņu no gaisa. Ostapenko uzbrukums serves uzņemšanā pārvēlās pāri tīklam, bet bumbiņa izlēca "autā". Tad latviete sita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 2-2Ostapenko labi izspēlēja uzbrukumus un divreiz uzlauza pretinieces aizsardzību. Tam sekoja dubultkļūda, tomēr viņa reabilitējās ar lielisku uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju. Tad ar dubultkļūdu tika zaudēts vēl vienus punkts, savukārt rezultāts 40:40 kļuva pēc pārāk "gara" sitiena no labās. Šramkova izsita bumbiņu ārpus laukuma, bet noslēgumā Ostapenko no labās lieliski uzbruka laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 1-2Ar Šramkovas servi Ostapenko netika galā, bet pēc tam mājiniece labi uzbruka un panāca pretinieces kļūdas. Šramkova panāca 30:30, kad pēc labas serves devās pie tīkla un trieca bumbiņu kortā, bet tad viņa pati sita tīklā no labās, dodot Ostapenko breikbumbu. Latvijas tenisiste centās uzreiz asi uzbrukt no kreisās, uzņemot servi, bet "izblieza" bumbiņu ārpus laukuma. Ostapenko vēlreiz uzbruka pārāk spēcīgi un iztērēja jau otro no trim video atkārtojumiem. Rezultāts atkal kļuva "vienādi", kad Šramkova sita ārpus laukuma, tomēr slovākiete ar labu kreiso noķēra Ostapenko pretkustībā. Cīņa turpinājās ar garāku izspēli, kurā Šramkova neprecīzi sita no labās, taču mirkli pēcāk Ostapenko kontrolēja izspēli un panāca slovākietes kļūdu. Abas tenisistes guva pa punktam, bet Ostapenko tas izdevās ar lielisku labo gar sāna līniju. Šramkova izcēlās ar "eisu", bet tad viņa no kreisās sita tīklā (40:40). Ostapenko neizdevās serves uzņemšana, tomēr viņa atkal spēja atspēlēt punktu, uzvarot garu izspēli, savukārt tam sekoja laba kombinācija, kuru rīdziniece nerealizēja, netrāpot laukumā. Noslēgumā Ostapenko sita tīklā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 1-1Izspēlē Ostapenko sitiens bija pārāk spēcīgs, taču turpinājumā viņa guva punktus ar labām servēm.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 0-1Pirmajā izspēlē Ostapenko uzņemšanā sita bumbiņu ārpus laukuma, bet tad uzņēma neērtu sitienu un guva punktu. Latvijas tenisiste vēlreiz netrāpīja laukumā, tam sekoja epizode, kurā viņa ar savu aktivitāti panāca pretinieces kļūdu. Ostapenko divreiz uzņemšanā netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Lielas izmaiņas!Viktorija Kužmova esot savainojusi roku un nevarēs aizvadīt pirmo spēli. Viņas vietā spēli pret Jeļenu Ostapenko aizvadīs Rebeka Šramkova, kura WTA rangā ierindojas 188. vietā. Šramkova ir piektā spēcīgākā Slovākijas tenisiste.

"Arēnā Rīgā" abu izlašu tenisistes iznākušas kortā. Pēc atklāšanas ceremonijas Ostapenko cīņa ar Kužmovu varēs sākties.

Ostapenko šobrīd nav tas vieglākais periods karjerā, jo tenisiste saskārusies ar pirmajām nopietnām traumām.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastovai-uzvaras-pret-slovakietem-dod-parliecibu-pirms-fedcup-ostapenko-uzsver-veselibas-nozimi.d?id=50799795

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/slovakijas-izlase-mekle-risinajumus-spelem-pret-latviju.d?id=50803065

Ostapenko šobrīd pasaules rangā ieņem 22. vietu un ir Latvijas otrā rakete. Kužmova ieņem 46. vietu, arī ir Slovākijas otrā rakete, bet šajā duelī ir labākā slovākiete. Traumas dēļ Latvijā nespēlē Slovākijas šī brīža labākā tenisiste Dominika Cibuļkova.Ostapenko un Kužmova līdz šim augstākā līmeņa turnīros savā starpā nav spēlējušas.

Latvijas tenisistes šodien sāk ilgi gaidīto dueli pret Slovākiju Federāciju kausa Pasaules otrās grupas ietvaros. Kā pirmās "Arēnas Rīga" kortā dosies Jeļena Ostapenko un Viktorija Kužmova.