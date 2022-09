Federers savā atvadu turnīrā piedalīsies tikai dubultspēlēs; gribētu spēlēt kopā ar Nadalu

Šveices tenisists Rodžers Federers Leivera kausa izcīņas turnīrā, kurā viņš oficiāli noslēgs sportista karjeru, spēlēs tikai dubultspēlē, un viņa sapnis būtu spēlēt kopā ar savu ilggadējo sāncensi Rafaelu Nadalu.

Jau vēstīts, ka Federers aizvadītajā nedēļā paziņoja par karjeras beigšanu, un Leivera kausa izcīņas turnīrs starp Eiropas un Pasaules komandām būs pēdējā iespēja viņu redzēt profesionāla tenisista lomā.

Federers nolēmis, ka viņš nepiedalīsies nevienā vienspēlē un kortā izies tikai dubultspēlē. Viņš cer nospēlēt pienācīgā līmenī.

"Esmu pārsteigts par to, cik labi spēlēju treniņos. Taču bija diezgan skaidrs, ka spēlēšu tikai dubultspēli piektdienas vakarā. Visa atgriešanās no savainojuma bija diezgan smaga. Es biju tālu no labākās sportiskās formas," Šveices medijiem teica Federers.

41 gadu vecais Federers Šveices radio un televīzijai (SRF) teica, ka viņa sapnis būtu spēlēt kopā ar draugu un sāncensi Rafaelu Nadalu. "Tas būtu absolūts sapņa piepildījums," viņš norādīja.

Līdz šim pēdējo spēli Federers aizvadīja pērn notikušajā Vimbldonas turnīrā, kur ceturtdaļfinālā trīs setos piekāpās Hubertam Hurkačam no Polijas.

Savu profesionālā tenisista debiju Federers aizvadīja 1998. gadā 16 gadu vecumā, bet pie pirmā "Grand Slam" titula tika 2003. gada Vimbldonas turnīrā. ATP rangā līdera godu viņš pirmo reizi ieguva 2004. gadā, un kopumā tajā pavadījis 310 nedēļas.

Sešas reizes viņš triumfējis "Australian Open", astoņus titulus izcīnīja Vimbldonā, piecreiz labākais bija "US Open" turnīrā, bet vienīgo titulu "French Open" izcīnīja 2009. gadā.

Federera pēdējais ieplānotais turnīrs Leivera kauss šogad notiks Londonā no 23. līdz 25.septembrim.