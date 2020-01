Federers vien piektā seta taibreikā salauž Milmana pretestību

Pasaules trešā rakete vīriešu tenisā Rodžers Federers no Šveices piektdien smagā cīņā sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta astotdaļfinālu.

Federers trešajā kārtā četru stundu laikā ar rezultātu 4-6, 7-6 (7:2), 6-4, 4-6, 7-6 (10:8) pārspēja austrālieti Džonu Milmanu, kurš rangā ieņem 47.vietu.

Šveiciešu veterāns piektā seta taibreikā atspēlējās no 4:8 un svinēja savu simto uzvaru Austrālijas atklātajā čempionātā. No sava 21 "Grand Slam" titula Melburnā viņš izcīnījis sešas, pēdējo reizi to paveicot aizpērn. Astotdaļfinālā viņu gaida tikšanās ar ungāru Mārtonu Fučoviču, kurš rangā ieņem 67.vietu.

Krietni vieglāk astotdaļfinālu sasniedza ranga otrais numurs Novaks Džokovičs no Serbijas, kurš ar 6-3, 6-2, 6-3 apspēlēja japāni Jošihito Nišioku (ATP 71.). Cīņā par ceturtdaļfinālu viņam pretī stāsies argentīnietis Djego Švarcmans, kurš ir planētas 14.rakete.

Turpretī neveiksmi cieta ranga sestais numurs Stefans Cicips, jaunajam grieķim trešajā kārtā ar 5-7, 4-6, 6-7 (2:7) atzīstot kanādieša Miloša Raoniča (ATP 35.) pārākumu. Tāpat no ranga desmitnieka turnīru neturpina planētas devītā rakete Roverto Bautista-Aguts, jo spānis trešajā kārtā ar 7-6 (7:3), 4-6, 0-6, 7-5, 4-6 piekāpās horvātam Marinam Čiličam (ATP 39.). Raoničs un Čiličs savā starpā sadalīs ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu.

Jau ziņots, ka Latvijas pirmā rakete Ernests Gulbis vīru turnīrā pirmo reizi karjerā sasniedzis trešo kārtu. Austrālijas atklātais čempionāts norisināsies līdz 2.februārim. Turnīra kopējais balvu fonds ir 20,4 miljoni eiro.