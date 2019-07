Fiasko Jūrmalā – Ostapenko neizmanto iespējas un zaudē pēc bezspēcīga otrā seta

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 83.) otrdien negaidīti izstājās no Jūrmalas WTA “International” turnīrā, pirmās kārtas spēlē ar 2-6, 1-6 zaudējot Horvātijā dzimušajai Bernardai Perai (WTA 74.).

Ostapenko pret pārsvarā ITF turnīros spēlējošo tenisisti jau pašā spēles sākumā guva izcilas iespējas, pirmajos divos Peras serves geimos nonākot vadībā. Pretinieces servi Latvijas tenisistei neizdevās lauzt, tomēr sākotnēji savas serves geimi tika uzvarēti – 2-2.

Piektajā spēles geimā Ostapenko tika pie veselām trim breikbumbām, tomēr tam sekoja trīs rīdzinieces kļūdas pēc kārtas. Pera pacietīgi izrāva uzvaru geimā, bet tad jau lauza Ostapenko serves geimu, panākot 4-2.

Seta septītajā geimā Ostapenko sasniedza piekto un sesto breikbumbu, tomēr arīdzan tās palika neizmantotas, ASV pārstāvošajai tenisistei izglābjoties vēlreiz, kā arī uzvarot nākamajā geimā. Iznākums pēc pirmā seta loģisks, ņemot vērā, ka mājiniece pieļāva 19 nepiespiestas kļūdas, kamēr Pera kļūdījās vien astoņas reizes.

Sākoties otrajam setam, viešņas pārliecība vien pieauga, kreilei aizvien biežāk apgrūtinot Ostapenko dzīvi ar spēcīgiem sitieniem no sev parocīgās kreisās rokas. Pēc zaudētiem pirmajiem trim seta geimiem Latvijas tenisiste lūdza iespēju aprunāties ar treneri Krišjāni Stabiņu, tomēr abu saruna pārauga Ostapenko iebildumos.

Latvijas tenisiste pēc pauzes zaudēja četrus punktus pēc kārtas, Perai vēlreiz laužot viņas servi un panākot jau 4-0 savā labā. Lai gan Ostapenko spēja pārtraukt pretinieces deviņu uzvarēto geimu sēriju, variantu izglābties viņai vairs nebija.

Tādējādi Ostapenko piedzīvojusi 18 zaudējumus šogad 30 aizvadītajās spēlēs. Šī bija jau desmitā reize šosezon, kad 22 gadus vecā tenisiste piekāpjas WTA turnīra pirmajā spēlē.

Savukārt Perai nākamajā kārtā spēkosies ar Kazahstānas tenisisti Jeļenu Rjabkinu (WTA 65.), kura svētdien triumfēja Bukarestes WTA "International" turnīrā.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var uzzināt detalizētāku mača notikumu gaitu.

JŪRMALAS TENISA TURNĪRS: JEĻENA OSTAPENKO – BERNARDA PERA

Spēles statistika:

"Jutos lieliski no paša spēles sākuma. Paldies Dievam, varēju spēli pabeigt tik ātri. Man nepatīk spēlēt tik vēlu. Domāju, ka nevienam tenisistam nepatīk. Publika bija ļoti laba, paldies tai," pēc spēle komentāru sniedza Pera.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-6, 1-6. Pera uzvar spēlē.Ostapenko noraujas sitiens, bumbiņa aizlido greizi, Perai 15:0. Ostapenko sit tīklā, 30:0. Lieliska Peras serve, kuru Ostapenko nespēj uzņemt, 40:0. Perai trīs mačbumbas. Ostapenko vēlreiz neuzņem servi un bezzobaini izstājas no Jūrmalas WTA tenisa turnīra.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-6, 1-5Ostapenko pēc pārtraukuma ātri gūst divus punktus, 30:0. Dubultkļūda, 30:15. Pera cenšas ārkārtīgi spēcīgi triekt laukumā atbildes sitienu servei, 40:15. ASV tenisiste vēlreiz neveiksmīgi uzņem servi.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-6, 0-5Ostapenko atsit Peras servi ārpus laukuma, 15:0. Publika turpina just Latvijas tenisistei līdzi, iedrošinot viņu pēc ilgi nebijuša netveramā sitiena, 15:15. Pera kļūdās, 15:30. ASV tenisiste pārsteidz Ostapenko, sitot servi pa līniju, 30:30. Latvijas tenisiste pa taisno gūst punktu, atsitot servi, 30:40. Pirmā breikbumba otrajā setā. Pēc ilgāka laika kāda no tenisistēm izpilda saīsināto sitienu. Ostapenko līdz tai paspēj, taču tad Pera pārceļ viņai pāri sveci. Latvijas tenisiste kļūdās. Pera atspēlē jau septīto no septiņām breikbumbām.Ostapenko neveiksmīgi atsit servi, Perai pārsvars. Ostapenko kļūdās, pie tīkla sniedzoties pēc zemu krītošas bumbiņas. Pera uzvar devīto geimu pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-6, 0-4. Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko divreiz pēc kārtas uzbrūk uzreiz, kā Pera atsit viņas servi. Abi sitieni neprecīzi. Ostapenko pēc kļūdām ārkārtīgi pārdzīvo, 0:30. Kļūda, 0:40. Perai trīs svarīgas breikbumbas. Latvijas tenisiste apjūk un šķietami padodas izspēles vidū, kad Pera viņas virzienā raida viltīgu sitienu. Ļoti ātri zaudēts serves geims.

Treneris Stabiņš iesaka Ostapenko censties paspēt līdzi pretinieces bumbiņām. Latvijas tenisiste iebilst, ka nespēj līdz tām tikt, jo Pera spēlē ārkārtīgi ātri un spēcīgi.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-6, 0-3Perai eiss, 15:0. Ostapenko atsit pretinieces servi tīklā, 30:0. Dubultkļūda, 30:15. Beidzot tenisistes tiek līdz ilgākai izspēlei. Ostapenko bumbiņu sit tīklā, 40:15. Pera teju izpilda eisu, kuru Ostapenko atsit pāri gala līnijai.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-6, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimuPera vispirms neticami veiksmīgi atsit Ostapenko servi, tad kļūdās, uzņemot nākamo, 15:15. Kļūda Ostapenko, 15:30. Latvijas tenisiste tiek pie iespējas pēc pauzes veikt jau kaut ko līdzīgu gremdei, 30:30. Pera vēlreiz uzbrūk uzreiz pēc saņemšanas ar spēcīgiem sitieniem no kreiles spēcīgās kreisās rokas, 30:40. Ostapenko steidzās un kļūdās.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-6, 0-1Abas tenisistes otrā seta ievadā kļūdās, 15:15. Pera izpilda eisu pa līniju, 30:15. Ostapenko pagūst atsist diagonālo servi, bet nākamajā sitienā jau kļūdās pretiniece, 30:30. Ostapenko divreiz uzceļ bumbiņu augstu gaisā, kas ļauj Perai spēlēt uzbrūkošu un uzvarēt punktu, 40:30. Pera sit pāri laukuma gala līnijai, 40:40.Ostapenko neveiksmīgi atsit Peras servi, Perai vairāk. Tas atkārtojas vēlreiz.

Ostapenko pēc seta palūgusi iespēju aiziet uz ģērbtuvēm.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-6. Ostapenko zaudē pirmajā setāPera veic pāris uzbrūkošus sitienus pēc ne tās labākās Ostapenko serves, 0:15. Dubultkļūda, 0:40. Perai trīs setbumbas. Pirmā setbumba atspēlēta ar labu servi, 15:40. Pera cenšas uzvarēt setu ar forhendu laukuma stūrī, tomēr tas Horvātijā dzimušajai tenisistei nepadodas, 30:40. Pera veiksmīgi atsit servi tieši Ostapenko kājās. Latvijas tenisiste bumbiņu notur laukumā, taču Pera jau var ar gremdi uzvarēt setā. Pirmajā setā uzvar Bernarda Pera.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-5Tenisistes ilgi spēlē pa diagonāli līdz Pera veic uzbrūkošu sitienu. Ostapenko kļūdās, Perai 15:0. Arīdzan šoreiz Ostapenko nonāk vadībā pie pretinieces serves, 15:30. ASV pārstāvošā tenisiste dodas dziļāk laukumā, bet kļūdas bekhendā, 15:40. Divas breikbumbas. Ostapenko neuzņem Peras servi. Eiss, 30:40. Kā pēc grāmatas - Pera servē uz stūri, Ostapenko atsit, tad bumbiņa tiek raidīta brīvajā laukuma pusē. Pera atspēlējusi visas sešas breikbumbas, 40:40.Eiss, pārsvars Perai. Ostapenko triec atpakaļ laukumā Peras servi, 40:40. Latvijas tenisiste vēlreiz servi uzņem agresīvā manierē, kļūda, pārsvars Perai. Pera veic labu otro servi, Ostapenko to atsit un sagaida sitienu otrā laukuma pusē, tomēr Pera apmāna Latvijas tenisisti, sitot viņai virsū tajā pašā stūrī.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-4. Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko sit tīklā, 15:30. Pera pietuvojas tīklam, Ostapenko cenšas izpildīt apvedošo sitienu, taču kļūdās, 15:40. Pera pirmo reizi tikusi pie breikbumbām. Eiss, 30:40. Pera no izdevīgas situācijas netrāpa pateicīgu sitienu, 40:40.Dubultkļūda, pārsvars Perai. Ostapenko atkal trāpa tīklā.

Ostapenko treneris Krišjānis Stabiņš iesaka tenisistei nesist izspēli potenciāli noslēdzošos sitienus tik spēcīgi. Latvijas tenisistei treneris iesaka nospēlēt prātīgāk.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-3Perai arī dubultkļūda, 0:15. Pera nospēlē pārāk pasīvi pie tīkla, ļaujot Ostapenko sprintā atgriezties laukumā. Latvijas tenisistei padodas apvedošais sitiens, 0:40. Trīs breikbumbas Ostapenko! Ostapenko cenšas servi atsist pa līniju, lai gūtu noslēdzošo punktu. Sitiens neprecīzs, 15:40. Pera izpilda neticami grūtu sitienu, Ostapenko kļūdās, 30:40. Nākamajā izspēlē Ostapenko nepiespiestā situācijā sit ievērojami pāri gala līnijai. Trīs breikbumbas izniekotas, 40:40.Veiksmīga bumbiņas atsišanās pret tīklu ļauj Ostapenko izpildīt neatvairāmu sitienu. Nākamajā izspēlē Latvijas tenisiste izpilda neveiksmīgu nogriezto sitienu, 40:40. Pera trāpa tieši pa līniju, Perai pārsvars. Ostapenko to atspēlē, tomēr pēc tam vēlreiz kļūdās. Latvijas tenisiste pēc neveiksmīgā sitiena skaļi pārdzīvo. Vēl viena nepiespiesta kļūda ļauj Perai vēlreiz saglābt savu serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 2-2Ostapenko ļoti negaidīti ar otro servi gūst eisu, 30:0. Tam seko dubultkļūda, 30:15. Latvijas tenisiste gan turpina spēlēt agresīvi un iet augstāk laukumā, divas reizes izpildot neatveramus sitienus no spēles.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 1-2Ostapenko spēli uzsākusi, ļoti asi atvairot Peras serves. Atkal geims uzsākts ļoti veiksmīgi, Perai 15:30. Pera ar eisu panāk 40:30. Ostapenko gūst izteiktu pārsvaru geimā, un Perai jāatsit bumbiņa, atrodoties ar sānu pret laukumu. Latvijas tenisiste, palikusi viena pati laukumā, nerealizē vienkāršu gremdi. Vēlreiz neizmantota iespēja pie pretinieces serves.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 1-1Ostapenko ātri gūst pirmo punktu savā serves geimā, taču tad aiziet pasūdzēties pie tiesneša. Glūži tāpat pēc pirmā geima izdarīja arī Pera. Šķiet, ka tenisistes neapmierina kaut kas par Jūrmalā notiekošo. Ostapenko kļūdās, 30:15. Latvijas tenisiste divas reizes pēc kārtas cenšas izpildīt neatvairāmu forhendu. Pirmais lido tīklā, otrs padodas, 40:30. Pera kļūdās pēc šķērsām izpildīta Ostapenko sitiena.

Ostapenko uz spēli uzvilkusi sarkanbaltsarkanu tenisa tērpu. Ovācijas arī šķiet skaļākas nekā iepriekšējā, Anastasijas Sevastovas spēlē, uz kuru vēl nebija ieradušies tik daudz līdzjutēji.

Jeļena Ostapenko – Bernarda Pera 0-1Spēle sākusies! Ostapenko spēli uzsākusi, divreiz izcili atvairot pretinieces servi un pēc tam gūstot punktus, Perai 0:30. Latvijas tenisiste "ielūzt" solī, tādējādi Perai viņu apmānot un gūstot pirmos spēles punktus, 15:30. Ostapenko nonāk izcilā pozīcijā, lai no laukuma vidus raidītu neatveramu sitienu, tomēr tas tenisistei nepadodas, 30:30. Geims zaudēts pēc vēl vienas šādas izniekotas iespējas.

Jāsaka, ka Ostapenko pamatīgi nav paveicies ar izlozi. Pārsteigumu par ielozēto pretinieci izrādīja arī pati Ostapenko."Viņa ir laba spēlētāja. Mačs būs grūts, pirmajai kārtai viens no grūtākajiem turnīrā, bet es centīšos fokusēties uz savu spēli un parādīt savu spēli."

Tenisistes iznākušas laukumā uz pirmās serves izlozi. Ostapenko spēli sāks ar serves saņemšanu.

Pera pārsvarā šogad spēlējusi ITF turnīros, taču viņa sakrājusi arī astoņas uzvaras WTA pamatturnīros.

Iespējams, ka tenisistes lielākais sasniegums bija 2018. gada “Australian Open” sasniegtā trešā kārta. Pera toreiz nemaz nepārvarēja kvalifikācijas turnīru, taču, no dalības atsakoties citai tenisistei, tika iekļauta pamatturnīrā. Otrās kārtas spēlē Pera pārspēja ranga desmitniekā bijušo Johannu Kontu.

Pret šīs dienas pretinieci Ostapenko nav spēlējusi. Horvātijā dzimusī ASV pārstāve pērn sasniedza savu rekordu WTA rangā, ieņemot 67. pozīciju pasaulē. Šobrīd Pera atrodas 74. vietā rangā.

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-cer-pirms-nakamas-sezonas-atgut-parliecibu-par-saviem-spekiem.d?id=51299807

Ostapenko pagājušonedēļ zaudēja vēl četras vietas rangā, tādējādi atkrītot līdz 83. vietai, kas ir zemākā šogad. "Kā jau teicu, pēc (pagājušā gada) traumas bija grūti atgūties. Lai gan (Vimbldonas fināls) bija jauktajās dubultspēlēs, fināls ir fināls, un ceru, ka tas man iedos pārliecību. Kā jau teicu, grūti ir mainīt segumu, bet šeit ir diezgan labi apstākļi man, segums ir diezgan ātrs. Vajadzēs kādu laiku, bet ceru, ka pārliecība pirms nākamās sezonas atgriezīsies.”

Toreiz Vimbldonas vienspēļu pirmajā kārtā Ostapenko 2-6, 2-6 zaudēja pieredzējušajai Taivānas tenisistei Suvejai Sje.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-pec-fiasko-vimbldona-piedzivos-pamatigu-kritumu-pasaules-ranga.d?id=51238601

Lai gan Ostapenko pārī ar Robertu Lindstedu sasniedza Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu finālu, oficiālu vienspēli Latvijas tenisiste nav aizvadījusi kopš 1. jūlija.