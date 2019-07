Foto: Visapkārt viena vienīga Vimbldona

Visi lielie pasākumi jebkurā sadzīves sfērā ir liels izaicinājums rīkotājiem, bet vietējiem uzņēmējiem tā ir laba iespēja sev nopelnīt labumu.

Tā, piemēram, kad pērn maijā britu princis Harijs mija gredzenus ar bijušo amerikāņu aktrisi Meganu Mārklu, vietējie tirgotāji mīlas pāra portretus bija uzdrukājuši uz visa iespējamā, sākot ar krūzēm un beidzot ar virtuves dvielīšiem.

Līdzīgs scenārijs novērojams arī Vimbldonas turnīra laikā, jo jūnija beigās un jūlija sākumā šo Londonas dienvidrietumu daļu pārņem teniss. Vienlaicīgi, tas ir arī aktīvākais naudas pelnīšanas periods. Turklāt vietējie par izdomas trūkumu nevar sūdzēties – katrs atrod veidu, kā no svarīgā pasākuma gūt sev kādu labumu.

Vimbldonas tenisa čempionāts ir senākais šī sporta veida turnīrs un viens no prestižākajiem sporta forumiem visā pasaulē. Pašā "All England Lawn Tennis & Croquet Club", kur notiek Vimbldona, uzņēmējdarbību izvērsuši tikai īpaši turnīra sponsori un partneri, toties apkārtējā rajonā (viens no prestižākajiem Londonā) veikali čum un mudž. Turklāt praktiski visu nozaru veikalos vai birojos neiztrūkstoša sastāvdaļa ir teniss – vai tas ir nekustamo īpašumu tirdzniecības ofiss, vai picērija, vai frizētava, vai pat medicīnisko pakalpojumu iestāde.

Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu interesantākajos veikalu skatlogos.