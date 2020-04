Francijas atklātais čempionātu tenisā plānots pārcelt vēl par nedēļu vēlāk

Sezonas tradicionāli otrais "Grand Slam" turnīrs - Francijas atklātais čempionāts rudenī tiks pārcelts vēl par nedēļu vēlāk, informē Francijas dienas laikraksts "Le Parisien".

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet tas koronavīrusa dēļ tika pārcelts uz laiku no 20.septembra līdz 4.oktobrim.

"Le Parisien" tagad ziņo, ka Francijas atklātais čempionāts tagad tiks pārcelts uz laiku no 27.septembra līdz 11.oktobrim.

Francijas Tenisa federācija iepriekš izraisīja neapmierinātību tenisa aprindās, vienpusēji pārvietojot savu turnīru uz citu laiku. Tas sadūrās ar tagad atlikto Leivera kausu, un tam bija jāsākas tikai nedēļu pēc ASV atklātajām meistarsacīkstēm, kas Ņujorkā beigsies 13. septembrī.

Kavēšanās par vēl vienu nedēļu ļautu Profesionālo tenisistu asociācijai (ATP) un Sieviešu tenisa asociācijai (WTA) vēl vienu nedēļu pārkārtot atlikto māla segumu pasākumu - potenciāli Madrides vai Romas turnīru - norises laiku pirms gada svarīgākā notikuma māla kortos, turklāt atstāt manevra iespēju, ja ASV čempionāts nevarētu sākties, kā plānots, 31.augustā.

Vēl viena priekšrocība par nedēļu vēlāk aizvadītam "French Open" būtu iespēja izvairīties no vienlaicīgas turnīra aizvadīšanas ar pārkārtoto "Tour de France" velobraucienu, kam jāsākas 20.septembrī Parīzē.

Ne "French Open" organizatori, ne arī tūres vadītāji iespējamo Francijas atklātā tenisa turnīra nobīdi nav komentējuši.

Vimbldonas čempionāts, kam kalendārā vieta bija atvēlēta no 29.jūnija līdz 12.jūlijam, tika atcelts, bet "US Open" jānorisinās no 24.augusta līdz 13.septembrim.

Pērn Francijas atklātajā čempionātā triumfēja spānis Rafaels Nadals un austrāliete Ešlija Bārtija.

Jau ziņots, ka līdz 13.jūlijam apturēti profesionālā tenisa turnīri visā pasaulē.