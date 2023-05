Francijas sporta ministre: Džokoviča rīcība nav piemērota, jāizvairās no politiskiem vēstījumiem

Serbijas tenisa zvaigznei Novakam Džokovičam vajadzētu izvairīties no politiskiem vēstījumiem Francijas atklātā čempionāta laikā, sarunā ar telekanālu "France 2" atzīmēja Francijas sporta ministre Amēlija Udeā-Kastera.

Kosovas ziemeļos pēdējās dienās izcēlušās sadursmes starp Kosovas policiju un serbu protestētājiem, un to laikā ievainoti vairāki desmiti serbu. Protestētāji pieprasa atcelt no mēru amatiem nesen ievēlētos etniskos albāņus.

Pēc pirmdien notikušās Francijas atklātā čempionāta pirmās kārtas spēles Džokovičs uz televīzijas kameras uzrakstīja: "Kosova ir Serbijas sirds. Pārtraukt vardarbību."

Djokovic wrote "Kosovo is the heart of Serbia! Stop violence" on the camera after his win today at #RG23 as tensions flare up anew in the region.

https://t.co/4gLSXg5wbo pic.twitter.com/A6ciqPX2WI