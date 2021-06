'French Open': Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova otrdien, 1. jūnijā, Francijas atklātā čempionāta jeb "French Open" pirmajā kārtā spēkojas ar ASV sportisti Dženiferu Breidiju.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

French Open: Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija 3-6. Sevastova zaudē 1. setu. Servējot par uzvaru pirmajā setā, Breidija pirmajā izspēlē sita tīklā. Viņa guva nākamos divus punktus, taču Sevastova turpināja cīņu un trāpīja sitienu, kad Breidija jau bija pretkustībā. Amerikāniete no labās sita tīklā, un Sevastovai bija iespēja breiku atspēlēt. Taču Breidija svarīgā brīdī veiksmīgi servēja. Turpinājumā viņa nospēlēja pie tīkla, un Sevastovai neizdevās atvairīt bumbiņu, taču viņa labi pacīnījās arī pie Breidijas setbumbas, un izlīdzināja rezultātu. Sevastova nepaspēja uzņemt īsu pretinieces sitienu asā leņķi, taču noslēgumā viņa netrāpīja laukumā sitienu no labās.

Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija 3-5. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastovas serves geims ritēja ar īsām izspēlēm, abām tenisistēm apmainoties ar gūtiem punktiem. Pie rezultāta 30:30 Sevastovai "norāvās" sitiens no kreisās, un tas deva Breidija breikbumbu. To viņa realizēja ar spēcīgu uzbrukumu pa diagonāli serves uzņemšanā.

Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija 3-4Breidija ar precīzu sitienu no labās gar sāna līniju guva pirmo punktu, bet tad viņa pie tīkla neizmantoja gremdi, un Sevastova par to sodīja, izlīdzinot rezultātu. Turpinājumā liepājniece spēlēja pacietīgi un izprovocēja pretinieces sitienu tīklā, tam sekoja lielisks saīsinātais sitiens, kas deva divkāršo breikbumbu. Ar "eisu" Breidija pirmo punktu atspēlēja. Arī otro punktu Sevastovai neizdevās pārvērst breikā, netrāpot neērtu sitienu no aizsardzības stājas. Breidija labi nodzenāja Sevastovu pa kortu un panāca liepājnieces sitienu tīklā. Noslēgumā garā izspēlē Sevastova no labās netrāpīja laukumā.

Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija 3-3Sevastova serves geimā atkal spēlēja ļoti pārliecinoši, un ar labām servēm ātri guva punktus. Viņa izpildīja pirmo "eisu" mačā un panāca 40:0, tomēr nākamajā izspēlē nesanāca saīsinātais sitiens. Ar nākamo piegājienu liepājniece noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija 2-3Breidijas uzbrukums pa diagonāli no kreisās bija neveiksmīgs. Sevastova mēģināja panākt divu punktu pārsvaru, taču viņai nesanāca saīsinātais sitiens. Garā izspēlē Sevastova sita pārāk tālu no labās, tad viņai neizdevās serves uzņemšana. Latvijas tenisiste atspēlēja divus punktus un panāca 40:40, bet pēc tam Breidija ar labām servēm geimu noslēdza.

Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija 2-2Sevastova pēc maza pārtraukuma kortā atgriezās ļoti pārliecinoši, un atstāja pretinieci "uz nulles".

Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija 1-2Sevastova geimu sāka ar labu servi, taču nākamos divus punktus garākās izspēlēs izcīnīja amerikāniete. Pēc labas serves ar nākamo sitienu Breidija panāca 40:15, bet noslēgumā viņa nodzenāja liepājnieci pa laukumu un guva punktu pie tīkla.

Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija 1-1. Sevastova zaudē serves geimu. Pirmajā izspēlē Sevastovai neizdevās veiksmīgi trāpīt pa bumbiņu, un tā uzlidoja gaisā. Viņa punktu atguva ar servi, bet nākamajā epizodē Breidijai izdevās precīzs uzbrukums no kreisās gar sāna līniju. Ar gremdi pie tīkla Breidija panāca divkāršo breikbumbu. Sevastova pirmo atspēlēja ar precīzu uzbrukumu laukuma stūrī, tomēr noslēgumā viņa kļūdījās sitienā no kreisās.

Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Breidija spēli sāka ar spēcīgiem sitieniem, un Sevastovai neizdevās bumbiņu atvairīt dziļi pretinieces laukumā, tāpēc amerikāniete pie tīkla varēja triekt bumbiņu laukumā. Sevastova atbildēja ar lielisku izspēli, sitot bumbiņu laukuma stūros un arī gūstot "tīru" punktu. Breidija pieļāva dubultkļūdu, savukārt nākamajā izspēlē Sevastovai neizdevās pārcelt bumbiņu pāri pretiniecei. Kļūdu pieļāva arī Breidija, rezultātam kļūstot 40:40, bet tad amerikāniete ar uzbrukumu no labās ieguva rezultātu "vairāk". Mirkli vēlāk viņai "norāvās" sitiens no labās, un cīņa turpinājās. Sevastova vēlreiz nonāca iedzinējos, tomēr Breidija pieļāva kļūdu un geimu nenoslēdza. Amerikāniete pieļāva vēl vienu dubultkļūdu, bet noslēgumā viņa netrāpīja laukumā diagonāles sitienu.

Anastasija Sevastova - Dženifera Breidija. Spēle sākusiesSevastova maču septītajā kortā uzsāk ar serves uzņemšanu.

Abas tenisistes iznākušas kortā. Pēc iesildīšanās spēle varēs sākties.

Dženiferai Breidijai māla segums nav iecienītākais. Viņa savā karjerā “French Open” divreiz pārvarējusi pirmo kārtu, savukārt uz māla seguma TOP 50 tenisistes uzvarējusi tikai trīs reizes.

Vienspēļu turnīros citiem latviešiem nav veicies labi. Ernests Gulbis nepārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu, bet Jeļena Ostapenko piedzīvoja zaudējumu pirmajā kārtā Sofijai Keninai. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-ar-vilnainu-sniegumu-zaude-keninai-un-apstajas-french-open-pirmaja-karta.d?id=53252335

Sevastova Francijas atklātajā čempionātā karjeras laikā spēlējusi septiņas reizes, 2019.gadā iekļūstot astotdaļfinālā.

Anastasijai Sevastovai "French Open" turnīrs iesākas ar spēli pret spēcīgu pretinieci - pasaules ranga 14. numuru Dženiferi Breidiju. Abas tenisistes līdz šim savā starpā nav spēkojušās augstākā līmeņa turnīros. Sevastova pasaules rangā atrodas 48.vietā, un šajā sezonā uzvarējusi 15 no 25 mačiem. Breidija 19 mačos uzvarējusi 12. reizes .