'French Open': Anastasija Sevastova - Elise Mertensa. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova Francijas atklātā tenisa čempionāta jeb "French Open" trešās kārtas mačā tiekas ar beļģieti Elisu Mertensu.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

French Open: Anastasija Sevastova - Elise Mertensa

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 1-1Mertensa demonstrēja lielisku spēli aizsardzībā, taču Sevastova spēja panākt pretinieces kļūdu. Tad viņa ļoti precīzi izspēlēja saīsināto sitienu, kam sekoja labas serves.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7), 0-1.Mertensa otro setu sāka ar "sausā" uzvarēt serves geimu.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-7 (3:7). Sevastova zaudē pirmo setu. Taibreika izspēle:0:1 Sevastova sāka ar servēšanu, taču izspēlē viņa no labās sita tīklā. 1:1 Mertensa ar bekhendu sita ārpus laukuma. 1:2 Beļģiete agresīvi uzbruka un pie tīkla guva punktu. 2:2 Sevastova izspēlēja saīsināto sitienu, pēc kura Mertensa pieļāva kļūdu. 2:3 Liepājnieces iegrieztā bumbiņa piezemējās ārpus laukuma. 2:4 Sevastova netrāpīja laukumā. 2:5 Sevastova serves uzņemšanā netrāpīja laukumā. 3:5 Mertensa uzņemšanā netrāpīja gar sāna līniju. 3:6 Mertensa noķēra Sevastovu pretkustībā un ieguva pirmo setbumbu. 3:7 Sevastova no kreisās sita ārpus laukuma un zaudēja pirmo setu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-6.Līdzīgā un aizraujošā cīņā Sevastova ar saīsināto sitienu izlīdzināja rezultātu 30:30, tomēr Mertensa svarīgā brīdī izcēlās ar "eisu". Sevastova nākamo servi uzņēma ar sitienu tīklā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 6-5Mertensa skrējienā sita pāri laukumam, bet tam sekoja lieliska izspēle, kurā abas tenisistes pamatīgi noskrējās, bet noslēgumā Sevastova no ļoti sarežģītas situācijas pavisam nedaudz sita ārpus laukuma. Šoreiz tiesnesis aizgāja paskatīties, vai bumba bija autā. Abas tenisistes apmainījās ar kļūdām, bet tad Sevastovai bumbiņa nepārvēlās tīklam, kas deva Mertensai breika iespēju. Latviete to atspēlēja, kad nodzenāja pretinieci pa laukuma stūriem un guva tīru punktu. Mertensa no kreisās sita ārpus laukuma, Sevastova no labās sita pāri, beļģiete trāpīja tīklā, bet tad Sevastovas saīsinātais sitiens nedeva rezultātu, un pretiniece pie tīkla atkal izlīdzināja rezultātu. Sevastova raidīja bumbiņu gar sāna līniju no kreisās, bet noslēgumā viņa ar sitienu pa diagonāli no labās panāca pretinieces kļūdu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 5-5. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova teicami uzbruka uzņemšanā, bet tad turpināja kareivīgo attieksmi arī nākamajos geimos, kad panāca pretinieces kļūdu. Vēlreiz Sevastova ieguva trīskāršo breikbumbu, un šoreiz viņa to realizēja, kad lieliskā veidā apspēlēja pie tīkla esošo Mertensu.

Pārtraukumā starp geimiem Sevastova tiesnesim pārmeta, ka viņš viņai izteica brīdinājumu par palīdzības saņemšanu no trenera, bet neaizgāja apskatīties, vai tiešām bumbiņa bija autā pēc vienas no viņas sitieniem.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 4-5Mertensa piesteidzās pie tīkla un sita tukšajā laukumā, Sevastova punktu atguva ar labu servi, bet trešajā izspēlē beļģiete teicami nospēlēja aizsardzībā, līdz latviete pieļāva kļūdu. Sevastova ar servi atkal izlīdzināja rezultātu, bet tad viņa izspēlēja saīsināto sitienu, pēc kura pārmeta bumbiņu pāri pretiniecei. Mertensa raidīja bumbiņu tīklā noslēgumā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 3-5Mertensa serves geimu iesāka ar neprecīziem sitieniem pirmajās trīs izspēlēs, kad Sevastova izdarīja agresīvus uzbrukuma sitienus. Pirmo breika iespēju Sevastova nerealizēja, kad pavisam nedaudz netrāpīja sitienu gar sāna līniju no labās. Arī nākamās Sevastovas izspēles noslēdzās ar viņas kļūdu, līdz viņa zaudēja geimu. Turklāt latviete saņēma brīdinājumu par palīdzības saņemšanu no trenere.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 3-4. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova no kreisās izdarīja vairākus sitienu pa diagonāli, līdz Mertensa raidīja bumbiņu tīklā. Spēle turpinājās ar fantastisku izspēli, kura noslēdzās ar vēl vienu veiksmīgu epizodi pie tīkla Mertensai. Beļģiete serves uzņemšanā "izšāva" bumbiņu ārpus laukuma, nākamajā izspēlē Sevastova no kreisās sita neprecīzi. Ar labu servi Latvijas tenisiste panāca 40:30, taču Mertensa ar spēcīgu uzņemšanu nākamajā izspēlē panāca rezultātu "vienādi". Sevastova sita tīklā no kreisās un deva pretiniecei breika iespēju, bet tad viņa pieļāva dubultkļūdu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 3-3,Aizraujošā izspēlē Mertensas sistā bumbiņa tomēr nepārvēlās pāri tīkla trosei, taču nākamajā epizodē beļģiete pie tīkla aizsniedzās līdz bumbiņai un dabūja to pāri. Sevastovai nākamajās divās izspēlēs neizdevās pārsist pāri tīklam. Mertensa pieļāva dubultkļūdu, taču nākamajā izspēlē noslēdza serves geimu.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 3-2Sevastova ar sitienu no kreisās trāpīja tīklā, bet Mertensa nākamajā izspēlē no labās netrāpīja laukumā. Turpinājumā latviete ar spēcīgu uzbrukumu panāca pretinieces kļūdu, tam sekoja serves, kuras beļģiete uzņēma neveiksmīgi.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 2-2Sevastovai neizdevās precīzi pārmest bumbiņu pāri Mertensai, kura bija pie tīkla. Tad beļģiete pie tīkla trieca bumbiņu laukumā un panāca 30:0, savukārt tam sekoja veiksmīga serve. Sevastova pie punkta šajā geimā tā arī netika.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 2-1.Sevastova ar savu otro sitienu pēc serves trāpīja pa sāna līniju, un viņa turpināja ar labām servēm. Mertensa uzņemšanā sita tīklā, līdz ar to latviete serves geimu uzvarēja "sausā".

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 1-1. Mertensa sitienu no kreisās raidīja gar sāna līniju, gūstot tīru punktu, bet mirkli vēlāk Sevastova trāpīja tīklā. Liepājniece nākamajā izspēlē centās apspēlēt pretinieci, kura bija devusies pie tīkla, bet viņai neizdevās trāpīt laukuma stūrī. Noslēgumā Sevastova uzņemšanā trāpīja tīklā.

Anastasija Sevastova - Elise Mertensa 1-0Sevastova maču sāka ar diviem gūtiem punktiem, un otrajā izspēlē viņa jau izmantoja saīsināto sitienu. Mertensa nākamajā izspēlē apspēlēja liepājnieci un guva tīru punktu ar sitienu no kreisās, bet pēc tam viņa sita pāri laukumam. Sevastova garā izspēlē no labās raidīja bumbiņu autā, bet noslēgumā beļģiete trāpīja tīklā.

Spēle sākusies! Sevastova maču sāk ar servēšanu.

Sevastova pirms mača ar Mertensu: "Mertensa vienlīdz labi spēlē uz visiem segumiem. Labi kustas laukumā un viņas sitieni ir taisni."

Sevastova ir pasaules rangā ir 12. vietā, bet Mertensu ieņem 20 pozīciju. Abas tenisistes ar šiem numuriem izliktas arī turnīrā. Sevastova ar Mertensu savstarpēji ir tikušās vienu reizi, kad 2017.gadā Maljorkā liepājniece uzvarēja.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova piektdien otro reizi karjerā spēlēs "French Open" trešajā kārtā, kur viņas pretiniece būs beļģiete Elise Mertensa. Abas tenisistes spēkosies pēc nozīmes otrajā kortā, kurai dots Suzannas Lenglēnas vārds.