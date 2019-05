'French Open': Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien uzsāk Francijas atklāto tenisa čempionātu, pirmās kārtas spēlē tiekoties ar Luksiku Kumhumu no Taizemes.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

‘French Open’: Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 6-1, 2-3Pēc neveiksmīgas pirmās izspēles Sevastova ar sitienu no kreisās gar pašu sāna līniju rezultātu izlīdzināja. Liepājniecei izdevās vēl viens veiksmīgs uzbrukums, tomēr tad viņai "norāvās" sitiens. Kumhuma izraidīja bumbiņu ārpus laukuma nākamajās divās izspēlēs, un Sevastova apturēja pretinieces izrāvienu.

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 6-1, 1-3.Kumhuma atspēlējās no 0:30 un panāca 40:30, pēdējā izspēlē trāpot lielisku uzbrukumu no kreisās. Sevastova no labās sita tīklā, un taizemiete spēja nostiprināt vadību otrajā setā.

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 6-1, 1-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastovai neveiksmīgs serves geims, un viņa nonāca iedzinējos ar 0:40. Ar servi vienu punktu viņa atspēlēja, taču Kumhuma noslēgumā trāpīja sitienu pašā laukuma stūrī, gūstot tīru punktu.

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 6-1, 1-1Sevastova zaudēja pirmos divus punktus, taču trešajā izspēlē izpildīja apvedošo sitienu, kad pretiniece devās pie tīkla. Kumhuma netrāpīja laukumā turpinājumā, taču pēc tam divreiz nodemonstrēja savu saīsināto sitienu prasmi.

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 6-1, 1-0Sevastova ātri izdarīja spiedienu uz pretinieci un panāca viņas trīs kļūdas pēc kārtas. Ātri geimu noslēgt neizdevās, jo vispirms pati kļūdījās, bet tad taizemiete guva tīru punktu. Kumhuma rezultātu izlīdzināt nespēja, raidot bumbiņu ārpus laukuma no kreisās.

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 6-1. Sevastova lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu. Sevastova netrāpīja laukumā pirmajā izspēlē, bet viņai atkal izdevās saīsinātais sitiens. Kumhuma nākamajās izspēlēs izvirzījās vadībā ar 40:15, taču pēc tam atkal pieļāva dubultkļūdu. Sevastova izmantoja iespēja "ieķerties'' šajā geimā un atkal pretinieci pārsteidza ar saīsināto sitienu. Sevastova vēlāk ar sitienu no labās panāca setbumbu, bet pēc tam Kumhuma nespēja atvairīt uzbrukumus.

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 5-1.Sevastova pie rezultāta 15:15 izspēlēja lielisku saīsināto sitienu, taču Kumhuma atkal devās pie tīkla, un rezultātu izlīdzināja. Liepājniecei nākamajā izspēlē izdevās uzbrukums no labās, bet ar vēl vienu agresīvu sitienu kombināciju viņa turpināja palielināt pārsvaru spēlē.

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 4-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Kumhuma izcēlās ar precīzu sitienu no kreisās asā leņķī, bet tad viņa nespēja atvairīt Sevastovas uzbrukumu serves uzņemšanā. Taizemiete pēcāk divreiz sita ārpus laukuma, taču pirmo breikbumbu atspēlēja ar veiksmīgu spēli pie tīkla. Jau trešo reizi Kumhuma pie pretinieces breikbumbas pieļāva dubultkļūdu.

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 3-1Sevastova no aizsardzības trāpīja tīklā bekhenda sitienu, bet Kumhuma atbildēja ar savām divām kļūdām pēc kārtas. Kumhuma garākā izspēlē devās pie tīkla, un Sevastova mēģināja bumbiņu pārcelt pāri pretiniecei, taču neizdevās trāpīt laukumā. Kumhuma no kreisās trāpīja tīklā, tomēr latviete nespēja noslēgt geimu, arī pieļaujot tādu pašu kļūdu. Sevastova geimu uzvarēja ar divām labām servēm.

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 2-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Kumhuma serves geimu iesāka neveiksmīgi un pēc pašas kļūdām nonāca iedzinējos ar 0:40. Pirmo breika iespēju Sevastova neizmantoja, sitot ārpus laukuma pa diagonāli, taču taizemiete atkal pieļāva dubultkļūdu.

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 1-1. Sevastova zaudē serves geimu. Kumhuma pirmajās divās izspēlēs ar tīri uz varētām izspēlēm izvirzījās vadībā ar 30:0, bet Sevastova vienu punktu atspēlēja ar servi. Liepājniece bumbiņu pēcāk izraidīja ārpus laukuma, taču vēlreiz ar servi guva punktu. Atspēlēties neizdevās, jo viņa no kreisās sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Luksika Kumhuma 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Spēle iesākās ar Sevastovas ātri gūtu punktu un neveiksmīgi izpildītu saīsināto sitienu. Viņa trešajā izspēlē no labās trāpīja tīklā, bet pēc Kumhumas dubultkļūdas rezultāts kļuva 30:30. Latvijas tenisiste spēlēja no aizsardzības un noslēgumā augstu sita bumbiņu pāri tīklam, taču taizemiete uzbrukuma iespēju neizmantoja, trāpot tīklā. Noslēgumā Kumhuma pieļāva dubultkļūdu.

Spēle sākusies. Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Sevastova pasaules rangā ierindojas 12. pozīcijā, un viņa "French Open" turnīrā izlikta ar 12. numuru.

Pirmais Latvijas pārstāvis "French Open" turnīrā Ernests Gulbis jau izstājies.

Abas tenisistes tikušās vienu reizi - 2013.gadā Oklendas WTA turnīra kvalifikācijā uzvaru guva Sevastova.Sevastovai "French Open" nav no veiksmīgākajiem, jo līdz šim viņas labākais sasniegums ir trešās kārtas sasniegšana 2017. gadā. Taizemes tenisiste Francijas atklātajā čempionātā tālāk par pirmo kārtu nav tikusi ne reizi.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova favorītes statusā pirmdien uzsāk "French Open" turnīru. Viņas pretiniece ir Taizemes pārstāve Luksika Kumhuma, kura pasaules rangā ierindojas 107. vietā.