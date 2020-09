'French Open': Azarenka un Putinceva sensacionāli zaudē ranga otrā simta tenisistēm

Francijas atklātā čempionāta otrajā kārtā trešdien negaidītu zaudējumu piedzīvoja baltkrieviete Viktorija Azarenka un kazahstāniete Jūlija Putinceva, kuras piekāpās ranga otrā simta tenisistēm.

Ranga 14.vietas īpašniece un turnīrā ar desmito numuru izliktā Azarenka otrajā kārtā 2-6, 2-6 piekāpās Annai Karolīnai Šmieldovai no Slovākijas (WTA 161.).

Azarenkai šajā spēlē uzvaru liedza 38 pieļautās nepiespiestās kļūdas.

Šmieldovai turnīra turpinājumā būs jātiekas ar Nadju Podorosku no Argentīnas (WTA 131.), kura negaidīti ar 6-3, 1-6, 6-2 uzvarēja Putincevu (WTA 27.), kurai bija piešķirts 23.numurs.

Podoroska iepriekš pārvarēja kvalifikācijas turnīru.

Ar drošu uzvaru trešdien otro kārtu pārvarēja ar pirmo numuru izliktā rumāniete Simona Halepa. Planētas otrā rakete ar 6-3, 6-4 pārspēja savu tautieti Irinu Begu (WTA 72.). Cīņā par vietu astotdaļfinālā viņa tiksies ar ASV tenisisti Amandu Aņisimovu (WTA 29.), kura izsēta ar 25.numuru.

Halepa Francijas atklātajā čempionātā triumfēja 2018.gadā, gadu pēc tam, kad finālā bija zaudējusi Aļonai Ostapenko. Viņas kontā ir arī 2019.gada Vimbldonas čempionāta uzvarētājas trofeja.

Trešo kārtu sasniegusi turnīra trešā rakete un ranga piektās vietas īpašniece Jeļina Svitoļina, ukrainietei ar rezultātu 6-3, 0-6, 6-2 pārspējot meksikānieti Renetu Zarazvu (WTA 178.).

Svitoļinai trešajā kārtā pretī stāsies ar 27.numuru izliktā krieviete Jekaterina Aleksandrova (WTA 31.).

Tāpat nākamās kārtas dalībniecēm pievienojusies nīderlandiete Kiki Bertensa, kura reitingā ir astotā un Parīzē izsēta ar piekto numuru. Bertensa ar 7-6 (7:5), 3-6, 9-7 uzveica itālieti Saru Errani (WTA 150.). Nākamajā kārtā viņai gaidāma tikšanās ar čehieti Kateržinu Sinjakovu (WTA 62.).

Tikmēr turnīrs beidzies Igaunijas otrajai raketei Kaiai Kanepi (WTA 106.), kura ar 4-6, 5-7 piekāpās turnīrā ar 16.numuru izliktajai beļģietei Elīzei Mertensai (WTA 20.).

Jau ziņots, ka titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa trešdien traumas dēļ atsauca dalību no Francijas atklātā čempionāta.

39 gadus vecā tenisiste Francijā ieradās ar ahileja cīpslas traumu, kas saasinājusies pēc pirmās kārtas dueļa, kurā viņa ar 7-6 (7:2), 6-0 uzvarēja savu tautieti Kristiju Anu (WTA 102.).

Otrajā kārtā Viljamsai trešdien bija jātiekas ar bulgārieti Cvetanu Pironkovu (WTA 157.).

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet marta vidū tas tika pārcelts uz rudeni un ir sezonas pēdējās "Grand Slam" sacensības.

Turnīrs norisinās uz māla seguma.