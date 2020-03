'French Open' rīkotāji konfliktē ar ATP, WTA un citu turnīru rīkotājiem

Koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" dēļ tiek pārcelti neskaitāmi sporta pasākumi, tostarp prestižākie tenisa turnīri. "French Open" turnīra organizatori nav priecīgi par notiekošo un konfliktē ar Tenisa Profesionāļu asociāciju (ATP), Sieviešu tenisa asociāciju (WTA) un citiem rīkotajiem, intervijā "Sky Sport Germany " pastāstīja Vācijas Tenisa federācijas prezidents Dirks Hordofs.

Paredzams, ka drīzumā tiks pieņemts lēmums atcelt šīs sezonas Vimbldonas čempionātu, kam kalendārā vieta atvēlēta no 29. jūnija līdz 12. jūlijam. Savukārt "French Open" jau tika pārcelts, šim turnīram šogad bija jānotiek no 25. maija līdz 7. jūnijam, bet tagad tas iecerēts no 20. septembra līdz 4. oktobrim. Savukārt sezonas noslēdzošais "Grand Slam" turnīrs "US Open" bija ieplānots no 24. augusta līdz 13. septembrim.

Hordofs skaidroja, ka Vimbldonas čempionāta atcelšana ir tikai loģiska, jo, ja uz māla seguma var spēlēt arī sezonas otrajā pusē, tad uz zāliena spēlēšana, piemēram, rudenī, jau varētu būt apgrūtinoša.

Tomēr "French Open" rīkotāji nav pārāk atsaucīgi plānošanā, norādīja Vācijas Tenisa federācijas prezidents. Francijas Tenisa federācija vienpusēji pieņēma lēmumu pārcelt "French Open" turnīru, kas izraisījusi asas nesaskaņas "tenisa virtuvē".

"Sadarbības trūkums no "French Open" rīkotājiem tiek pamatīgi kritizēta. Es paredzu, ka šis turnīrs tomēr netiks pārcelts, tā kā viņi iepriekš plānojuši. Vai nu viņi sadarbosies ar visu tenisa ģimeni, lai izstrādātu saprātīgu plānu, vai arī viņi izjutīs sekas no visas tenisa ģimenes," skaidroja Hordofs.

ATP jau esot brīdinājusi rīkotājus un Francijas Tenisa federāciju – ja viņi tā turpinās, tad "French Open" turnīrā netiks piešķirti reitinga punkti. Un šāds sods varētu būt arī nākamā gada turnīram. "Tas turnīru padarīs haotisku," norādīja Hordofs.