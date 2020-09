'French Open': Serēnai Viljamsai savainojuma dēļ, visticamāk, sezona beigusies

Titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa trešdien savainojuma dēļ atsauca dalību no Francijas atklātā čempionāta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

39 gadus vecā tenisiste Francijā ieradās ar Ahileja cīpslas traumu, kas saasinājusies pēc pirmās kārtas dueļa, kurā viņa ar rezultātu 7-6 (7:2), 6-0 uzvarēja savu tautieti Kristiju Ānu (WTA 102.).

Otrajā kārtā Viljamsai trešdien bija jātiekas ar bulgārieti Cvetanu Pirinkovu (WTA 157.).

"Pēc "US Open" nebija pietiekami daudz laika, lai sadziedētu Ahileja cīpslu. Pat staigāju ar grūtībām, kas nozīmē, ka ir pienācis laiks rehabilitācijai," skaidroja tenisiste.

"Man nepieciešamas četras līdz sešas nedēļas miera režīmā. Domāju, ka šosezon turnīros vairs nepiedalīšos."

Amerikāniete karjeras laikā izcīnījusi 23 "Grand Slam" titulus, bet, lai sasniegtu rekordu, viņai nāksies gaidīt nākamo sezonu. Par vienu titulu vairāk karjeras laikā izcīnīja leģendārā Margareta Korta.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25 .maija līdz 7. jūnijam, bet marta vidū tas tika pārcelts uz rudeni un ir sezonas pēdējās "Grand Slam" sacensības.

Turnīrs norisinās uz māla seguma.