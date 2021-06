'French Open': Vācijas tenisistēm vājākais sniegums 63 gadu laikā

Pēc fiasko Francijas atklātajā tenisa čempionātā, kura otrajā kārtā pirmo reizi kopš 1958. gada nav nevienas Vācijas spēlētājas, par sieviešu tenisu Vācijas Tenisa savienībā (DTB) atbildīgā Barbara Ritnere atzinusi, ka iespējas atrast nākamo Štefiju Grāfu ir niecīgas.

Andrea Petkoviča ar otrdien piedzīvoto sakāvi cīņā pret čehieti Karolīnu Muhovu gāja Andželikas Kerberes un Lauras Zīgemundas pēdās, izstājoties no "Roland Garros" pirmajā kārtā.

To nekādi nevar salīdzināt ar vācu leģendas Grāfu, kura laikā no 1987. līdz 1999. gadam sešas reizes triumfēja "French Open" čempionātā.

"Tas šobrīd nav īpaši pozitīvi," televīzijas kanālam "Eurosport" sacīja Ritnere. "Mums ir daži lieli talanti, taču nav nevienas izcilas spēlētājas."

"Vācijas tenisā šobrīd nav nevienas 14 vai 15 gadus vecas jaunietes, par kuru es uzreiz varētu teikt: "Pagaidiet vēl gadus divus, un viņa būs zvaigzne"," saka savulaik laba tenisiste Ritnere.

Turklāt bažas rada arī tas, ka vāciešu trijotne, kas izstājās no "Roland Garros" pēc pirmās kārtas, tuvojas karjeras beigām.

2014. gada "French Open" pusfināliste Petkoviča, trīskārtējā "Grand Slam" turnīru uzvarētāja Kerbere un Zīgemunde, kura 2020. gadā sasniedza ceturtdaļfinālu, ir 33 gadus vecas.

"No vienas puses, tas ir momentuzņēmums; no otras puses, mūsu paaudze ir kļuvusi mazliet vecāka," atzina Petkoviča. "Ir grūtāk panākt augstu intensitāti treniņos dienu no dienas."

Francijas atklātais čempionāts Parīzē uz māla seguma notiek no 30. maija līdz 13. jūnijam.