Gulbim neizdodas pārvarēt Gštādes 'ATP 250' sērijas turnīra kvalifikācijas pirmo kārtu

Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis sestdien, 17. jūlijā, Šveicē piedzīvoja zaudējumu Gštādes "ATP 250" raudzes turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā.

Gulbis (ATP 188.), kurš kvalifikācijā bija izsēts ar piekto numuru, ar 3-6, 4-6 zaudēja īpašo ielūgumu saņēmušajam mājiniekam Zandro Ēratam (ATP 397.).

Par dalību turnīrā Gulbis pie ATP ranga punktiem netika.

Mājinieks precīzāk servēja, ar pirmo servi uzvarēdams 85% jeb 34 no 40 izspēlēm. Gulbis punktā pārvērta vienu no trim breikbumbām, kamēr pretinieks izmantoja trīs no četrām šādām iespējām.

Ērats bija pārāks gandrīz visos statistikas rādītājos, uzvarot 64 izspēlēs pret Gulbja 44.

Latvijas pirmā rakete šosezon uzvarējusi septiņās no 21 spēles. Lielākā daļa gan aizvadīta "Challenger" raudzes turnīros. Šosezon ATP sacensībās ne reizi nav izdevies pārvarēt pirmo kārtu.