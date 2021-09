Gulbis ATP rangā atgriežas otrajā simtā; WTA rangā 30. vietu saglabā Ostapenko

Latvijas tenisists Ernests Gulbis jaunākajā ATP rangā pakāpies uz 196.vietu. Latvijas vadošā tenisiste Jeļena Ostapenko WTA pasaules rangā saglabājusi 30.vietu, bet Anastasija Sevastova atkāpusies uz 67.pozīciju.

Gulbis ASV piedzīvoja neveiksmi "US Open" kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā, nopelnot 16 ranga punktus un par deviņām vietām pakāpjoties ATP rangā.

Par 14 vietām pakāpies Mārtiņš Podžus (466.), par vienu - Roberts Štrombahs (671.), bet par 16 vietām uz leju noslīdējis Kārlis Ozoliņš (961.). 41 pozīcijas kāpums ticis Artūram Lazdiņam (dalīta 1602.vieta), astoņu pozīciju kāpums - Jānim Podžum un Mārtiņam Rocēnam (visi - dalīta 1635.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav skārušas vadošo četrinieku. Līderis ir "US Open" finālists serbs Novaks Džokovičs, viņam seko pirmo "Grand Slam" uzvarētāja titulu nedēļas nogalē nopelnījušais Daņiils Medvedevs no Krievijas Tenisa federācijas (FTR), grieķis Stefans Cicips un Aleksandrs Zverevs no Vācijas.

Par divām vietām uz piekto pozīciju pakāpies cits Krievijas Tenisa federācijas (FTR) sportists Andrejs Rubļovs, Spānis Rafaels Nadals un austrietis Dominiks Tīms, kuri "US Open" nepiedalījās, atkāpušies par attiecīgi vienu un divām vietām un ieņem sesto un astoto vietu rangā. Mateo Beretīni no Itālijas pakāpies vienu pozīciju augstāk un ieņem septīto vietu, šveicietis Rodžers Federers, kurš arī nespēlēja Ņujorkā traumas dēļ, saglabājis devīto vietu, bet Deniss Šapovalovs no Kanādas atkritis no desmitās uz 12.vietu, ļaujot vadošo desmitniekā iekļūt norvēģim Kasperam Rūdam un sevi apsteigt tautietim Fēliksam Ožjē-Aliasimam, kurš Ņujorkā iekļuva pusfinālā un rangā pakāpās par četrām vietām.

Aizvadītās nedēļas nogalē "US Open" finālā Ņujorkā Medvedevs ar 6-4, 6-4, 6-4 uzvarēja Džokoviču.

Dubultspēļu rangā M.Podžus saglabājis 478.vietu, kamēr pārējie Latvijas tenisisti piedzīvojuši kāpumu rangā. Astoņu vietu kāpumu piedzīvojis Štrombahs (574.), bet Gulbis pakāpies par 16 vietām (822.). 18 pozīcijas augstāk atrodas J.Podžus (971.), 23 - Lazdiņš (1406.), 13 - Ozoliņš (dalīta 1473.), deviņas - Daniels Linkuns-Morozovs (dalīta 1571.) un piecas - Rocēns (dalīta 2116.).

Savukārt WTA rangā Ostapenko saglabāja 30.vietu par spīti tam, ka no "US Open" izstājās bez spēlēm.

Sevastova rangā zaudējusi divas pozīcijas un ieņem 67.pozīciju. Ņujorkā viņa zaudēja pirmās kārtas mačā.

Šonedēļ Ostapenko būs jāaizstāv "WTA 250" sērijas turnīra - Luksemburgas atklātā čempionāta - uzvarētājas tituls. Pirms diviem gadiem viņa finālā ar 6-4, 6-1 pieveica tagad jau karjeru beigušo vācieti Jūliju Gergesu.

48 vietu kāpums padevies Danielai Vismanei (312.), kura kļuvusi par Latvijas trešo raketi. Diāna Marcinkēviča atkāpusies par 41 vietu (355.), Kamilla Bartone pakāpusies par vienu vietu (401.), Darja Semeņistaja - par 71.vietu (665.), bet Sabīne Rutlauka - par piecām vietām (894.). Desmit vietu kritums bijis Margaritai Ignatjevai (991.), par vienu pozīciju pakāpusies Patrīcija Špaka (1055.), bet kritumu rangā piedzīvojusi Elza Tomase - par trim vietām (1163.), Līga Dekmeijere - par 12 vietām (1377.), bet Anna Ozerova - sešām vietām (1409).

Vadošajā desmitniekā joprojām līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, un viņai seko Arina Sabaļenka no Baltkrievijas. Uz trešo vietu pakāpusies čehiete Karolīna Plīškova, ceturto - Jeļina Svitoļina no Ukrainas, bet japāniete Naomi Osaka zaudējusi divas pozīcijas. Sesto pozīciju saglabājusi amerikāniete Sofija Kenina, bet uz septīto, pakāpjoties par divām vietām, pacēlusies čehiete Barbora Krejčikova. astoto pozīciju saglabājusi Iga Švjonteka no Polijas, uz devīto pakāpusies Garvinje Mugursa no Spānijas, bet desmitniekā iekļuvusi čehiete Petra Kvitaova. Np labāko desmitnieka izkritusi iepriekš septīto vietu ieņēmusī Bjanka Andresku no Kanādas, kura tagad ieņem 20.pozīciju.

Aizvadītās nedēļas nogalē pārsteidzošā "US Open" finālā 18 gadus vecā Lielbritānijas tenisiste Emma Radukanu Ņujorkā uzvarēja ar 6-4, 6-3 pārspēja divus mēnešus vecāko kanādieti Leilu Fernandesu.

Radukanu no 150.vietas rangā pakāpusies uz 23.vietu, piedzīvojot 127 vietu kāpumu un kļūstot par Lielbritānijas pirmo raketi. Fernandesa rangā pakāpusies par 45 vietām un ieņem 28.pozīciju.

Tikmēr Karlsrūes "WTA 125" sērijas turnīrā Ēģiptes tenisiste Majara Šerifa ar 6-3, 6-2 pieveica itālieti Martinu Trevizanu (WTA 79.).

Ēģiptiete pakāpusies par 22 vietām un ieņem 74.pozīciju, bet Trevizanai 27 vietu kāpums beidzies ar 79.vietu rangā.

Dubultspēļu rangā Ostapenko atkāpusies par četrām vietām un ieņem 27.pozīciju, bet uz otro vietu Latvijas sportistu rangā pakāpusies Marcinkēviča (306.), kurai bijis piecu vietu kāpums. Viņa apsteigusi Sevastovu, kura zaudējusi 169 pozīcijas un ir 375. Par divām vietām pakāpusies Vismane (387.), par trijām - Bartone (645.) un par 21 vietu Semeņistaja (744.). Ignatjevai bijis 26 pozīciju kritums (942.), Špakai - desmit (971.), Dekmeijerei - četru (1065.), bet Rutlaukai 16 vietu kritums (1622.).