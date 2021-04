Gulbis ATP rangā pakāpies uz 187. vietu

Latvijas tenisists Ernests Gulbis pirmdien atjaunotajā ATP rangā pakāpies divas pozīcijas augstāk un ieņem 187.vietu, bet pārējiem Latvijas tenisistiem savas vietas nav izdevies saglabāt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gulbis svētdien, 4. aprīlī, cieta zaudējumu Marveljas "ATP 250" turnīra kvalifikācijā, bet turpat Spānijā dažas dienas iepriekš apstājās "Challenger" raudzes turnīra otrajā kārtā. Šogad viņš uzvarējis sešās no 14 spēlēm. ATP turnīru pamatsacensībās viņš piedalījies tikai vienā spēlē un tajā pašā piedzīvojis zaudējumu.

Lai arī tenisistam pēdējā laikā nav izdevies nopelnīt lielu skaitu ATP punktu, viņš pirmdien atjaunotajā rangā pakāpies divas vietas augstāk – 187.

Mārtiņš Podžus piedzīvojis 19 vietu kritumu (447.), Kārlis Ozoliņš zaudējis deviņas pozīcijas (1006.), bet Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns – četras (abiem dalīta 1575.). Vēl divas vietas zaudējis Jānis Podžus (dalīta 1608.).

Vadošajā desmitniekā notikušas nelielas izmaiņas. Līderis aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko Daniils Medvedevs no Krievijas, spānis Rafaels Nadals, Dominiks Tīms no Austrijas un grieķis Stefans Cicips. Uz sesto pozīciju pakāpies Aleksandrs Zverevs no Vācijas, kurš tādējādi uz septīto vietu atbīdījis šveicieti Rodžeru Federeru.

No astotās līdz desmitajai pozīcijai attiecīgi ierindojas Andrejs Rubļovs no Krievijas, argentīnietis Djego Švarcmans un itālis Mateo Beretīni.

Aizvadītās nedēļas nogalē Maiami "Masters 1000" turnīra finālā polis Huberts Hurkačs ar 7-6 (7:4), 6-4 uzvarēja itāli Janiku Sineru.

Savukārt dubultspēļu rangā Latvijas tenisistiem mainīgas sekmes. M. Podžus zaudējis 28 vietas (497.), Gulbis pakāpies par divām pozīcijām augstāk (534.), bet nemainīgi 807. vietā palicis J.Podžus. Divu pozīciju kāpums Lazdiņam (1108.), Daniels Linkuns-Morozovs saglabājis savu vietu (dalīta 1646.), taču Rocēns (dalīta 1735.) un Artūrs Kuļibaba (dalīta 2272.) pacēlušies attiecīgi piecas un deviņas vietas augstāk.