Gulbis ATP rangā zaudē divas vietas un ieņem 165.pozīciju

Latvijas vadošais tenisists Ernests Gulbis pirmdien atjaunotajā ATP rangā zaudējis divas pozīcijas un šobrīd ieņem 165.vietu.

Gulbis pirms nepilnas nedēļas Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 3-6, 5-7 zaudēja itālim Marko Čekinato (ATP 110.), bet vēl iepriekš Romā nepārvarēja "Masters 1000" sacensību kvalifikācijas pirmo kārtu. Arī Kicbīeles ATP "World Tour 250" sacensībās sportists izstājās jau kvalifikācijas pirmajā kārtā, kā rezultātā pēdējā uzvara svinēta augusta un septembra mijā Ostravas "Challenger" turnīrā.

Vietu rangā saglabājis Mārtiņš Podžus (ATP 450.), bet Roberts Štrombahs noslīdējis piecas pozīcijas zemāk - 669. Pārējie Latvijas tenisisti rangā atkāpušies par divām pozīcijām - Kārlis Ozoliņš (dalīta 1086.), Artūrs Lazdiņš, Mārtiņš Rocēns (abiem dalīta 1527.) un Jānis Podžus (dalīta 1558.).

Pirmajā desmitā izmaiņas notikušas vien pašā lejas galā. Spānis Roverto Bautista-Aguts pakāpies uz desmito pozīciju, kā rezultātā Denis Šapovalovs no Kanādas atrodams 11.vietā. Aizvien pirmo vietu rangā ieņem serbs Novaks Džokovičs, tālāk seko spānis Rafaels Nadals, jaunais "US Open" čempions Dominiks Tīms no Austrijas un pieredzes bagātais šveicietis Rodžers Federers. Piektais ir krievs Daniils Medvedevs, grieķis Stefans Cicips atrodas pozīciju zemāk, bet nākamās vietas ieņem vācietis Aleksandrs Zverevs, Mateo Beretīni no Itālijas un francūzis Gaēls Monfiss.

Dubultspēļu rangā Latvijas tenisisti vietas tikai zaudējuši. Gulbis noslīdējis zemāk par divām pozīcijām (465.), kamēr M.Podžus par sešām (503.). Četras un piecas vietas zemāk attiecīgi atrodami J.Podžus (734.) un Lazdiņš (1041.), Rocēns zaudējis sešas pozīcijas (dalīta 1655.), bet Artūrs Kuļibaba atkāpies par deviņām vietām (dalīta 2188.).