Gulbis kļūst par Latvijas Tenisa savienības prezidentu

Latvijas visu laiku labākais tenisists Ernests Gulbis piektdien, 16. septembrī, ievēlēts par Latvijas Tenisa savienības prezidentu, šajā amatā nomainot ilggadējo tās vadītāju Juri Savicki.

LTS kongresā piedalījās 51 biedrs. Par Gulbi nobalsoja 32 biedri. Otrs kandidāts uz amatu bija Mārcis Apsītis, bet kongersā tā arī netika paziņots, cik nobalsojuši par šo kandidātu.

Kā zināms, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijā veiktas izmaiņas Sporta likumā, kas liedz bijušajiem Valsts Drošības komitejas (VDK) darbiniekiem vai ziņotājiem. Tā kā Savickis ir bijušais VDK darbinieks, tad viņam līdz 1. oktobrim amats jāatstāj, tāpēc tika rīkots ārkārtas kongress. Savickis LTS vadīja kopš 1998. gada.

Pretēji statūtos noteiktam, LTS biedri negaidīti lēma, ka balsojums ir slēgts. Lai gan LTS statūti paredz atklātu balsošanu, sēdes vadītājs Alvis Začests negaidīti rosināja balsot, vai biedri atbalsta slēgto balsojumu. To atbalstīja vairāk nekā 10% biedru, līdz ar to vēlēšanas bija slēgtas.

Lai varētu nodrošināt jaunā prezidenta ievēlēšanu, abus kandidātus bija nepieciešams ievēlēt valdē, jo valdes priekšsēdētājs tiek vēlēts no valdes locekļiem. Lai to nodrošinātu, LTS valdē bija divas vakances – iepriekš amatu bija atstājis Kārlis Lejnieks, kurš tagad ir Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ģenerālsekretārs, bet pirms kongresa atlūgumu iesniedza Zigmārs Priede. Interesanti, ka pats Savickis atlūgumu no valdes neiesniedza, juridiski vismaz līdz 1. oktobrim saglabājot valdes locekļa statusu.

Pēc ilgākiem strīdiem par juridiskām niansēm, gan Apsītis, gan Gulbis tika ievēlēti valdē. Par Apsīti nobalsoja 29 LTS biedri, bet par Gulbi – 48. Tiesa, nav zināms, cik bija pret un vai balsis tika saskaitītas precīzi, jo balsojumā netika skaitītas balsis "pret" vai "atturas".

Pirms ievēlēšanas valdē abiem kandidātiem tika uzdots viens jautājums – vai viņi ir gatavi strādāt valdē, ja nekļūs par LTS prezidentu. Abi kandidāti atbildēja, ka par to ir pāragri runāt, jo, piemēram, Gulbis tikai vēlēšanas dienā saņēmis konkurenta programmu un ar to nav pilnībā iepazinies. Savukārt Apsītis bija iepazinies ar Gulbja programmu un norādīja, ka neizslēdz iespēju palikt valdē, ja Gulbis kļūs par prezidentu, tomēr pilnīgu "jā" šajā jautājumā viņš neteica.