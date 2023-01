Gulbis neiekļūst 'Challenger' turnīra ceturtdaļfinālā

Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis ceturtdien, 26. Janvārī, Beļģijā "Challenger" sērijas turnīra otrās kārtas spēlē piedzīvoja zaudējumu, neiekļūstot ceturtdaļfinālā.

ATP pasaules ranga 314. vietas īpašnieks Gulbis trīs setu cīņā ar 7-6 (8:6), 2-6, 3-6 zaudēja mājiniekam Gotjē Onklēnam, kurš rangā ir nedaudz zemāk par Latvijas tenisistu (338. vieta).

Gulbis pirmajā setā atspēlējās no 1-4, bet pēc tam uzvarēja "tie break" izspēlē. Otrajā setā sākumā tenisisti cīnījās līdzīgi, bet tad Gulbis zaudēja četrus geimus pēc kārtas, piekāpjoties pretiniekam ar 2-6. Izšķirošais sets bija līdzīgs otrajam – pirmajos sešos geimos tenisisti nosargāja savas serves, bet tad beļģis uzvarēja trīs geimus pēc kārtas, turklāt divreiz laužot Gulbja servi. Līdz ar to Gulbis piedzīvoja zaudējumu mačā un izstājās no turnīra.

Gulbis turnīru sāka ar kvalifikāciju, bet vēlāk pamatturnīrā iekļuva kā laimīgais zaudētājs. Par turnīru Beļģijā viņš ieguva 11 ieskaites punktus. Pēdējos divos turnīros uzkrātie punkti nākamnedēļ ļaus Gulbim atgriezties TOP 300.

Tagad Gulbis atgriezīsies Latvijā un nākamās nedēļas nogalē "Arēnā Rīga" Latvijas izlases rindās piedalīsies Deivisa kausa izcīņas spēlē pret Izraēlu. Gulbim šīs būs atvadas no Latvijas izlases, bet profesionālo karjeru Gulbis, kurš ir arī Latvijas Tenisa savienības (LTS) prezidents, vēl nebeidz.