Gulbis nepabeidz bāli uzsāktu pirmās kārtas spēli Zviedrijā

Latvijas tenisists Ernests Gulbis otrdien izkrita no Bostades ATP "World Tour 250" turnīra, nemaz nenoslēdzot pirmās kārtas spēli pret Ugo Deljenu no Bolīvijas un atzīstot pretinieka pārsvaru ar 2-6, 1-2.

Spēle tika uzsākta, abiem tenisistiem nespējot veiksmīgi uzņemt pretinieka serves, kas ļāva Gulbim izvirzīties vadībā 2-1. Pirmā seta ceturtajā geimā laukumā bija vērojamas vismaz kādas ilgākas izspēles, tomēr latvietis nespēja izmantot pāris veiksmīgās epizodes, lai lauztu Deljena servi.

Tā vietā Gulbis kapitulēja sava serves geimā. Nonācis pie 0:30, Gulbis iznīcināja savu raketi, bet 94. vietā rangā esošais bolīvietis tāpat spēja tikt pie trim breikbumbām. Kā jau tas šajā spēlē bija ierasts, Latvijas tenisists divas no tām uzreiz atspēlēja ar labām servēm, bet geims tomēr tika zaudēts.

Seta turpinājumā svarīgākais geims norisinājās pie 2-4, kad Deljens vien ar piekto breikbumbu spēja vēlreiz lauzt latvieša servi. Gulbis no šī trieciena vairs neatspēlējās, setā zaudējot 2-6.

Lai gan otrais sets tika uzsākts ar Gulbja bezierunu uzvaru pirmajā geimā, Deljens uzvarēja gan savas serves geimu, gan lauza nākamo Latvijas tenisista servi. Tās noslēgumā, pie rezultāta 40:40, Deljens parādīja lielu centību, aizskrienot līdz bezrūpīgi izpildītam Gulbja sitienam no tieša tīkla tuvuma. Deljens ar šo punktu guva pārsvaru, bet nākamā izspēle jau izvērtās par pēdējo visā spēlē. Gulbis kļūdoties, zaudēja geimā, bet pēc tā atvadījās no pretinieka un pameta laukumu.

Gulbim, kurš pēc Vimbldonas čempionāta nokrita līdz 131. pozīcijai ATP rangā, šis jau bija septītais zaudējums pēc kārtas, turklāt tenisists šogad uzvarējis vien sešās no 27 aizvadītajām spēlēm.

Savukārt Deljens turnīra otrajā kārtā tiksies ar sacensību sesto numuru Huanu Londero no Argentīnas (71. vieta rangā) vai citu šīs valsts pārstāvi Fakundo Argueljo (181. vieta), kurš pirms tam pārvarēja šī turnīra kvalifikāciju.

Deljens pret Gulbi. Spēles statistika:

Gulbis pēc īsas sarunas ar Deljenu uz pleca uzliek somu un pamet laukumu.

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 2-6, 1-2. Gulbis zaudē serves geimuGulbis apmāna pretinieku ar kustības maiņu un tukšā laukuma stūrī raida bumbiņu, 15:0. Deljens labi atsitas nākamajā geimā, 15:15. Gulbis no laukuma stūra cenšas izpildīt izspēles noslēdzošu forhendu, tomēr tas nepārlido tīklam, 15:30. Latvietim turpina padoties serves uz laukuma stūri, piespiežot pretinieku atkāpties ļoti tālu, lai atsistu bumbiņu. Gulbis izpilda divas tādas pēc kārtas, 40:30. Nākamajā izspēlē kļūda bekhendā, 40:40.Vēl viena šāda serve, kuru šoreiz Deljens izvelk. Gulbis bezrūpīgi cenšas noslēgt izspēli, bet pretinieks apbrīnojamā sprintā paspēj atpakaļ laukumā un nomet bumbiņu Gulbim pie kājām, Deljenam pārsvars. Gulbim vēl viena nepiespiesta kļūda.

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 2-6, 1-1Latvietim pāris reizes nepadodas veiksmīgi uzņemt Deljena servi. Taču pie 40:15 Gulbis veiksmīgi nomet bumbiņu pie pretinieka kājām, piespiežot viņam kļūdīties, Deljenam 40:30. Nākamajā izspēlē bolīvietis dodas pie tīkla un no turienes veic gremdi, lai uzvarētu geimu.

Deljens pret Gulbi. Pirmā seta statistika:

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 2-6, 1-0Sets uzsākts ar labu spēli pie tīkla un precīzu servi pa līniju, 30:0. Deljens cenšas pārcelt bumbiņu Gulbim ar sveci, bet latvietis skaistā lēcienā to triec laukumā. Labs sākums setam.

Kamēr tenisisti pārtraukumā atpūšas, tiek notīrīts pretiniekam tik parocīgais māla segums. Par to šajā kontekstā der lieku reizi atgādināt. Gulbis šajā turnīrā piedalījies trīs reizes, nevienu reizi nepārvarot otro kārtu. Kopējā bilance latvietim - divas uzvaras piecās spēlēs.

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 2-6. Deljens uzvar pirmo setu!Latvietis šodien nepavisam nejūt savus sitienus. Gulbis izpilda vēl vienu idejiski ļoti bīstamu forhendu, taču precizitāte pieviļ. Deljena dubultkļūda ļauj saglabāt kādas cerības, Deljenam 30:15. Gulbis vienu punktu atgūst, taču pretinieks tiek pie setbumbas. Vēl viens forhends aizlido tālu ārpus laukuma, un Deljens var svinēt uzvaru pirmajā setā. Pagaidām spēles ritējums nesniedz pārliecību par Gulbja varēšanu.

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 2-5. Gulbis zaudē serves geimuGulbis pieskrien pie tīkla un ar pāris sitieniem piespiež Deljenam rīkoties līdzīgi. Latvieša ieņemtā pozīcija gan ļauj uzvarēt izspēli, 15:15. Latvieša forhends no gala līnijas nepārlido tīklu, 15:30. Gulbja ceturtā dubultkļūda spēlē, 15:40. Deljenam divas breikbumbas. Bolīvietis neveiksmīgi atsit Gulbja servi, 30:40. Eiss pa līniju, 40:40. Pretiniekam jāatkāpjas tālu no laukuma, bet viņš servi atsit tīklā, pārsvars Gulbim. Latvietis kļūdās divās izspēlēs pēc kārtas, pārsvars Deljenam. Pretineieks atkal nespēj izmantot breikbumbu, un Gulbis var aizspēlēties līdz pārsvaram. Tomēr padsmit sitienu ilga izspēle noslēdzas ar latvieša neprecīzu saīsināto sitienu, atkal 40:40. Gulbis kļūdās, tad izspēli vēlāk cenšas veikt spēcīgu forhendu, kas mazliet, mazliet, bet nepārlido tīklam.

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 2-4Ilga izspēle beidzas ar neprecīzu Gulbja bekhendu, Deljenam 15:0. Arīdzan bolīvietis pirmo reizi spēlē pieļauj dubultkļūdu, 15:15. Tenisisti pa diagonāli sacenšas ar forhendiem līdz Gulbis izlemj mainīt spēles ritējumu, bet trāpa tīklā. Latvietim sāk piezagties padaudz kļūdu, Deljenam 30:15. Gulbis pārsteidz Deljenu, uzreiz pa līniju veiksmīgi atsitot viņa servi, 30:30. Pretinieka kārta izspēlēt ko līdzīgu. Deljens izpilda šķietami šķību sitienu, kas paspēj iekrist laukumā. Nākamajā izspēlē Gulbja kļūda ļauj pretiniekam uzvarēt geimu.

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 2-3. Gulbis zaudē serves geimuVairāku forhendu sērija noslēdzas ar Gulbja kļūdu, 0:15. Pagalam nesekmīga Gulbja dubultkļūda, 0:30. Tenisists dusmās iznīcina savu raketi. Iespējams, ka abiem sportistiem mazliet traucē labi dzirdamais vējš. Latvietis divreiz pēc kārtas izpilda jaudīgus forhendus, bet otrais no tiem atsitas pret tīklu. Deljenam trīs breikbumbas. Gulbis ar servi Deljenu praktiski padzen no laukuma, 15:40. Vēl viena ļoti veiksmīga serve laukuma stūrī, 30:40. Atgūšanās beidzas ar dubultkļūdu.

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 2-2Gulbis labi uzņem servi, Deljenam jāatsitas un bolīvietis kļūdās. Pirmo reizi šajā spēlē servētājs nonāk zaudētājos, 0:15. Gulbis uzspēj līdz bumbiņai, kas krīt pie tīkla, bet nespēj to pārcelt pāri, 15:15. Latvietis turpina ļoti daudz izmantot bekhenda sitienus. Viltīgs un meistarīgs sitiens ļauj bumbiņu raidīt pašā laukuma stūrī, Deljens paliek stāvot uz vietas, 15:30. Beidzot spēlē sākušās skaistākas izspēles! Gulbis pie 30:30 izpilda radošo saīsināto sitienu, līdz kuram Deljens paspēj. Atpakaļ lidojošo bumbiņu Gulbis atsit uzreiz no gaisa, bet tā nepārlido tīklam, Deljenam 40:30. Latvietis kļūdās un zaudē geimu, bet vismaz kāds no tenisistiem sācis izrādīt pretestību pie pretinieka serves.

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 2-1Eiss, 15:0. Deljens atsitas, bet Gulbis iet dziļāk laukumā līdz gūst pavisam vieglus punktus, 30:0. Bolīvietis atkāpjas ļoti tālu, lai beidzot uzņemtu kādu Gulbja servi. Tas nostrādā. Gulbis ar atkārtotu sitienu kļūdās, sitot pāri gala līnijai, 30:15. Latvietim jau atkal nepadodas bekhends no gala līnijas. Tīkls, 30:30. Bīstama serve pa līniju, pēc kuras Gulbis var netraucēti pieskriet pie tīkla un triekt laukumā gremdi ar bekhendu, 40:30. Vēl viena teju netverama serve ļauj uzvarēt geimu.

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 1-1Gulbis trāpa pa bumbiņu, bet tā pat neaizlido ne tuvu līdz tīklam, Deljenam 15:0. Nākamreiz bumbiņa pēc serves uzņemšanas lido ļoti augstu gaisā, 30:0. Trešajā reizē pāri gala līnijai, 40:0. Spēles ievadā abi tenisisti izteikti dominē ar servēšanu. Visbeidzot pēdējā izspēlē, Gulbis spēj iesaistīties izspēlē, taču drīz vien sit tīklā, Deljenam pienākot pie tīkla.

Ernests Gulbis – Ugo Deljens 1-0Latvietis spēli uzsāk ar dubultkļūdu. Otrā serve tika izpildīta pa līniju, bet krita pāris centimetrus uz nepareizo pusi. Deljens neveiksmīgi atsit Gulbja servi, 15:15. Arī nākamā sagādā bolīvietim problēmas, bumbiņai atsitoties laukuma stūrī un lidojot ārpus laukuma 30:15. Teju eiss pa līniju kuru Deljens nespēj atsist, 40:15. Beidzot pienākusi pirmā spēles īstā izspēle. Gulbis no gala līnijas bekhendu triec tīklā, 40:30. Svarīgā izspēle izvēršas par vēl vienu ilgāku izspēli. Šoreiz kļūdas Deljens. Pirmais geims uzvarēts.

Spēle sākusies!Pirmais servēs Ernests Gulbis.

Abi tenisisti nupat sākuši iesildīties, tā kā drīz varam sagaidīt spēles sākumu.

Otrajā kārtā šī pāra uzvarētājs tiksies ar sacensību sesto numuru Huanu Londero no Argentīnas (71. vieta rangā) vai citu šīs valsts pārstāvi Fakundo Argueljo (181. vieta), kurš pirms tam pārvarēja šī turnīra kvalifikāciju.

Deljens ir pirmais Bolīvijas tenisists vīru vienspēļu ranga labāko simtniekā kopš Mario Martineza, kurš no top-100 izkrita 1984. gada jūlijā.

Šīs dienas pretiniekam Ugo Deljenam no Bolīvijas karjeras rekords pasaules rangā bijis 74. vieta, kuru viņš sasniedza šī gada martā. Šobrīd Deljens saucams par 94. labāko tenisistu pasaulē, bet Gulbis pēc Vimbldonas ieņem tikai 131. vietu. Abi tenisisti savā starpā nav spēlējuši, taču Bostades māla segums par parocīgāku uzskatāms tieši dienvidamerikānim.

Ernestam Gulbim šis būs pirmais turnīrs pēc dalības Vimbldonas čempionātā, kurā viņš piedzīvoja zaudējumu jau pirmajā kārtā, bet vēl neilgu laiku pirms prestižā turnīra viņš Turcijas pilsētā Antaljā zaudēja piektā simta tenisistam.