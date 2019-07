Gulbis paškritisks par zaudējumu: parādīju sūdīgu spēli

Latvijas tenisists Ernests Gulbis pēc zaudējuma Vimbldonas čempionāta pirmajā kārtā sarunā ar portālu "Delfi" neslēpa, ka nospēlējis slikti un tagad vajag atgriezties treniņos, lai uzlabotu savu sniegumu.

Gulbis pirmās kārtas spēlē ar 1-6, 6-7 (12:14),2-6 zaudēja Argentīnas tenisistam Leonardo Maijeram, spējot izrādīt pretestību vien dramatiski aizritējušajā otrajā setā. Pērn Gulbis tika līdz ceturtdaļfinālam, bet tagad pēc zaudējuma izkritīs no pasaules ranga TOP 100 un atradīsies ap 130. vietu. Gulbim šis bija sestais zaudējums pēc kārtas un 20. zaudējums sezonas 26 mačos.

"Nebija tas labākais mačs. Iespējams, ka labas kvalitātes teniss bija otrajā setā no 3-3 un līdz pat "tie break", bet pārējā laikā nebija augsta līmeņa spēle. Viņš (Maijers) spēlēja labi, solīdi, bet mana serve bija ļoti slikta. Neizdevās spēcīgi ieservēt, viņš uzņēma serves viegli. Nebija labākais sniegums kopumā," paškritisks bija Gulbis. "Kā būtu, ja uzvarētu "tie break"? Ja uzvari "tie break", tas var dot impulsu nākamajam setam. Bet tagad runāt, kā būtu… Nekad nevar zināt. Zaudēju setu, viņam ātrs breiks trešajā setā, jāšak atkal ar zaudētu geimu. Nav viegli tā spēlēt, turklāt, ja nav pārliecības un neuzvari tik daudz spēļu. Setu sākt ar zaudētu serves geimu nav tas labākais."

"Patiešām sūdīga spēle, nekas nesanāca. Neesmu uzvarējis mačus, tagad vajag atgriezties treniņu kortā un trenēties," atklāts ir Latvijas tenisists.

Gulbis vairākas reizes karjerā ir bijis grūtās situācijās un spējis atgriezties labā līmenī. Kā norāda Gulbis, vienīgās "zāles" ir uzvaras spēlēs, kas ļauj atgūt pārliecību. "Esmu tūrē pietiekami ilgi zinu, ko un kā vajag darīt," skaidro Gulbis, kurš norādīja, ka tagad jāatgriežas treniņos un jāturpina strādāt.

Latvijas tenisists zaudējumu daudz nepārdzīvo, jo "nekad visu nevar dabūt". "Kad esi bērns, tad gribi visu dabūt. Kad paaudzies, tad saproti, ka neiegūsti darbu, ko vēlējies. Tad nepelni tik daudz, cik vēlies. Tā bija tikai spēlē, tas ir tikai zaudējums."

Otrajā setā "tie break" izspēlē Gulbis vienā no epizodēm veltīja rupjus vārdus Argentīnas tenisista atbalstītājiem, kuri samērā bieži skaļi atbalstīja Maijeru. "Viņi visu laiku kliedza "Vamos! Vamos!". Tas nebija nekāds šovs no manis,es neesmu tāds. Kad nāk emocijas, tad nāk. Tā ir spēles sastāvdaļa. Palīdz kaut kā pamosties, uzlādēt sevi. Ja es salaužu raketi, tas nenozīmē, ka esmu nokaitināts. Tas drīzāk ir veids, kā izgrūžu enerģiju, un tad visu sāktu no jauna."

Gulbis izlozē nokļuva "zarā", kur trešajā kārtā potenciāli pretiniekos būtu pasaules ranga līderis Novāks Džokovičs. "Zināju izlozi, bija laba izloze. Bet ar to spēli, ko rādu... Gribu iet soli pa soli. Īpaši tagad, kad uzvaras svarīgas. Uzvarētu pirmajā, tad otrajā būtu daudz labāks. Ja uzvarētu otro, tad trešajā būtu vēl labāks. Pagājušajā gadā labi nespēlēju, man te bija trīs kvalifikācijas. Kad kvalifikācijā uzvari, gūsti pārliecību un viss var notikt. Pagājušā gadā uzvarēju sešus mačus."

Tagad Gulbis jūlija vidū spēlēs Stokholmas turnīrā, pēc tam būs Gštādē, bet jūlija beigās dosies uz sacensībām Meksikā – šajos visos trijos turnīros viņam garantēt vieta pamatsacensībās. Augustā Gulbim būs jāspēlē divu "Masters" turnīru kvalifikācijās, bet augusta otrajā pusē caur kvalifikāciju būs jācenšas tikt "US Open" pamatsacensībās.