Gulbis pēc krituma rangā pietuvojies trešajam simtniekam

Latvijas vadošais vīriešu tenisists Ernests Gulbis pirmdien atjaunotajā ATP rangā zaudējis 12 pozīcijas, kā rezultātā viņš šobrīd ieņem 190. vietu.

Gulbim šī sezona iesākās gana veiksmīgi, jo pirmajā turnīrā – Numea "Challenger" – viņš izcīnīja divas uzvaras pēc kārtas, bet pēc tam Austrālijas atklātajā čempionātā ar trim panākumiem pārvarēja kvalifikācijas sacensības. Pamatturnīrā viņš apstājās trešajā kārtā, ar 6-7 (2:7), 4-6, 3-6 piekāpjoties ranga desmitajam numuram Gaēlam Monfisam no Francijas.

Pēc dalības Austrālijas turnīrā viņš sezonu turpināja Punes "ATP World Tour 250" kvalifikācijā, kur tenisists kapitulēja jau pirmajā kārtā. Latvijas pārstāvis 1. februārī aizvadītā spēlē ar rezultātu 4-6, 4-6 piekāpās Čehijas sportistam Lukasam Rosolam (ATP 177.).

Vadošais valsts tenisists šosezon izcīnījis jau septiņas uzvaras, kas ir tikpat, cik pērn visas sezonas laikā. Veiksmīgais sniegums sezonas pirmajā mēnesī tenisistam iepriekšējā nedēļā ļāva rangā pakāpties par 77 pozīcijām, bet nu jau viņš zaudējis 12 un ierindojas 190. vietā.

Valsts otrā rakete Mārtiņš Podžus pirmdien bija vienīgais Latvijas tenisists, kuram izdevās uzlabot vietu rangā. M.Podžus aizvadītajā nedēļas nogalē sasniedza Starptautiskās Tenisa federācija (ITF) Pālmkostas M25 turnīra finālu, nopelnīdams 12 ranga punktus, kas viņam ļāva pakāpties par četrām pozīcijām – 453. vieta.

Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns rangā zaudējuši četras vietas (dalīta 1503.), bet Jānis Podžus noslīdējis trīs pozīcijas zemāk (dalīta 1527.).

Savukārt pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Aizvien pirmo vietu ieņem serbs Novāks Džokovičs, tālāk seko spānis Rafaels Nadals, šveicietis Rodžers Federers un Austrijas vadošā rakete Dominiks Tīms. Piekto vietu ieņem Daniils Medvedevs no Krievijas, sestais ir Stefans Cicipass no Grieķijas, aiz viņa Vācijas pārstāvis Aleksandrs Zverevs, bet astotajā pozīcijā atrodams itālis Mateo Beretīni. Desmitnieka pēdējās divās vietās atrodas Gaēls Monfiss no Francijas un Dāvids Gofēns no Beļģijas.

Savukārt dāmu konkurencē dižas izmaiņas labāko tenisistu pozīcijās nav notikušas, jo sportistes aizvadītajā nedēļas nogalē piedalījās Federācijas kausā. Latvijas tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova, kuru pārstāvētā izlase sērijā ar 2-3 piekāpās ASV valstsvienībai, saglabā attiecīgi 40. un 41. vietu WTA rangā.

Diāna Marcinkēviča nokritusi pa septiņām pozīcijām uz 262. vietu, Daniela Vismane atkāpusies uz 522. vietu, bet vēl starp labākajām 1000 tenisistēm atrodams Kamilas Bartones (WTA 919.) vārds.

Labākās tenisistes godu pasaulē saglabājusi Austrālijas pārstāve Ešlija Bārtija, kurai rangā seko rumāniete Simona Halepa un Čehijas tenisiste Karolīna Plīškova.