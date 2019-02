Gulbis Roterdamā zaudē turnīra galvenajam favorītam Nišikori

Latvijas tenisists Ernests Gulbis ceturtdien Roterdamas 500 punktu ATP sērijas turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 1-6, 4-6 piekāpās japānim Kei Nišikori.

Abu tenisistu ceturtā savstarpējā spēle ilga stundu un 16 minūtes, un Gulbim joprojām nav izdevies pārspēt Nišikori. Gulbis šobrīd rangā ierindojas 84. vietā, bet Nišikori ir turnīra galvenais favorīts un pasaules ranga septītais numurs.

Pirmajā setā japānis divas reizes lauza Gulbja servi un izvirzījās vadībā ar 5-0, un šo drošo pārsvaru Nišikori nosargāja līdz beigām. Otrajā setā Gulbis atkal ātri zaudēja serves geimu un nonāca iedzinējos ar 1-3, taču breiku atspēlēja un izlīdzināja rezultātu 4-4. Nišikori noslēgumā nospēlēja ļoti droši un noveda spēli līdz uzvarai.

Gulbis Roterdamas turnīru noslēdza ar 55 ATP ranga punktiem.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6, 4-6. Gulbis zaudē maču. Gulbis izmantoja pretinieka dubultkļūdu un izdarīja spiedienu uz Nišikori, panākot rezultātu 30:15, taču pēc tam viņam neizdevās savaldīt bumbiņu. Nišikori ar labām servēm panāca mačbumbu, kuru realizēja pēc Gulbja sitiena ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6, 4-5. Gulbis zaudē serves geimu.Gulbis ar otro sitienu izpildīja saīsināto, un tas viņam izdevās lieliski. Pēc tam viņš trāpīja pa abām sāna līnijām un guva "tīru" punktu, taču pēc tam viņš pieļāva dubultkļūdu. Nākamajās divās izspēlēs Gulbis neizmantoja pārsvaru izspēlēs un sita ārpus laukuma, dodot Nišikori breikbumbu, kuru japānis realizēja ar sitienu no kreisās gar sāna līniju.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6, 4-4Nišikori pēc zaudēta pirmā punkta turpinājumā spēlē droši, gūstot četrus punktus pēc kārtas.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6, 4-3Abi tenisisti iesākumā apmainījās ar kļūdām, bet tad Gulbis pie tīkla nospēlēja lieliski Garā izspēlē Nišikori veiksmīgi mainīja virzienu un panāca, ka Gulbis sita ārpus laukuma no labās, taču latvietis reabilitējās ar saīsināto sitienu. Noslēgumā Gulbis atkal pie tīkla nospēlēja precīzi.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6, 3-3. Gulbis lauž pretinieka servi. Nišikori iesākumā pieļāva kļūdu, bet tad garā izspēlē japānis ieguva pārsvaru un trieca bumbiņu kortā. Mirkli vēlāk viņš sita ārpus laukuma, tomēr divu sitienu kombinācija ļāva rezultātu izlīdzināt. Fantastiskā izspēlē Gulbis pamatīgi nocīnījās aizsardzībā, taču sagaidīja savu iespēju un guva punktu. Tad ar vēl vienu sitienu gar sāna līniju no kreisās viņš realizēja breikbumbu.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6, 2-3Gulbis pie tīkla lieliski nospēlēja saīsināto sitienu, bet pēc tam labas serves viņam ļāva uzvarēt geimu.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6, 1-3Gulbis izdarīja spiedienu uz pretinieku, panākot rezultātu 30:15, taču Nišikori spēlēja droši un ātri divus punktus atspēlēja. Latvietim neizdevās atrast ritmu, un vēl viens bekhenda sitiens atdūrās tīklā.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6, 1-2Bekhenda uzbrukums gar sāna līniju Gulbim bija neprecīzs, tad viņš pieļāva kļūdu no labās. Latvietis tomēr spēja rezultātu izlīdzināt, taču pats pieļāva dubultkļūdu un deva Nišikori breikbumbu. To latvietis atspēlēja, un labā servēšana viņam ļāva nosargāt servi.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6, 0-2Pēc diviem zaudētiem punktiem Gulbis labi uzbruka no kreisās un apspēlēja pretinieku, kurš jau devās pie tīkla. Nišikori no labās sita tīklā, tomēr pēc tam viņš nedeva Gulbim iespēju pagarināt geimu.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6, 0-1. Gulbis zaudē serves geimu. Gulbis no kreisās nedabūja bumbiņu pāri tīklam, bet pēc tam viņš labi servēja un ar bekhendu gar sāna līniju guva punktu. Garā izspēlē tenisisti mainīja izspēles virzienus, taču latvietis atkal ar kreiso netrāpīja laukumā. Vēl vienā aizraujošā izspēlē Nišikori atkal panāca saasinājumu, un latvietis no aizsardzības nedabūja bumbiņu pāri savai laukuma pusei. Nišikori breikbumbu realizēja, panākot latvieša sitienu ārpus laukuma.

Sākas 2. sets.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-6. Gulbis zaudē 1. setu. Gulbis no kreisās raidīja bumbiņu tīklā, kad Nišikori jau bija piegājis pie tīkla. Japānis izcēlās ar labu servi, kam sekoja kļūda sitienā no labās, tomēr laba serve viņam deva iespēju pie tīkla nospēlēt saīsināto sitienu. Gulbis veiksmīgi noturēja aizsardzību un nepieļāva, ka pretinieks atkal uzbrūk pie tīkla. Garā izspēlē latvietis centās izspēlēt savu kombināciju, bet bekhenda sitiens nedaudz lidoja ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 1-5Gulbis ar labām servēm panāca 30:0, un arī trešo punktu viņam izdevās gūt, pateicoties labai servei, taču šoreiz viņam bija jāpieiet pie tīkla un vēl jātriec bumbiņa laukumā. Ar "eisu" Gulbis beidzot nosargāja servi.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 0-5Gulbis nespēja neko padarīt Nišikori agresīvajam spēles stilam, un atkal viņš palika "uz nulles".

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 0-4. Gulbis vēlreiz zaudē serves geimu. Nišikori turpināja uzbrukt ļoti agresīvi, panākot vēl vienu Gulbja neveiksmīgu sitienu. Turpinājumā garā izspēlē latvietis no kreisās netrāpīja pa diagonāli. Ar divām netveramām servēm Gulbis beidzot guva punktus, tomēr nākamajā izspēlē viņš atkal no kreisās sita ārpus laukuma. Tad arī Nišikori izspēlē raidīja bumbiņu tīklā, neizmantojot breika iespēju. Gulbis ar servi panāca rezultātu "vairāk", taču japānis lieliski uzņēma latvieša otro servi un uzbruka ar sitienu no labās. Gulbis nākamajā epizodē sita no labās, bet bumbiņa pēc rikošeta no tīkla izlidoja ārpus laukuma, dodot Nišikori vēl vienu breikbumbu. Latvietis nespēja atvairīt pretinieka uzbrukums un raidīja bumbiņu tīklā.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 0-3Nišikori ar agresīviem uzbrukumiem panāca 30:0, bet tad viņš ar servi guva vēl vienu punktu. Īsā izspēlē Gulbis no labās sita ārpus laukuma. Latvietis trīs geimos pēc kārtas palicis "sausā".

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 0-2. Gulbis zaudē serves geimu.Gulbis ar trim kļūdām pēc kārtas sāka savu serves geimu, un noslēgumā viņš sita tīklā, kad centās trāpīt gar sāna līniju.

Ernests Gulbis – Kei Nišikori 0-1.Gulbis labi uzņēma servi, bet nākamais bekhenda uzbrukums lidoja ārpus laukuma. Tad Nišikori ar labu uzbrukumu no labās panāca 30:0, kam sekoja Gulbja neveiksme uzņemšanā. Nišikori agresīvi uzbruka un panāca Gulbja sitienu ārpus laukuma.

Spēle sākusies! Gulbis spēli sāk ar serves uzņemšanu

Ernests Gulbis Roterdamā turpina cīņu 500 punktu sērijas turnīrā, kur otrajā kārtā viņam jātiekas ar galveno favorītu un pasaules ranga septīto numuru Kei Nišikori no Japānas. Gulbis šobrīd rangā ierindojas 84. vietā. Gulbim līdz šim trīs tikšanās reizēs nav izdevies pārspēt Nišikori. Pēdējā savstarpēja spēle abiem bija pērn Vimbldonas čempionāta ceturtās kārtas spēlē, kurā Gulbis guva kājas traumu un piekāpās ar rezultātu 6-4, 6-7 (5:7), 6-7 (10:12), 1-6.