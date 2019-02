Gulbis sīvā cīņā otrajā kārtā izstājas no Monpeljē turnīra

Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis ceturtdien Monpeljē ATP 250 punktu turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 6-7 (5:7), 6-4, 4-6 zaudēja Radu Albotu no Moldovas.

Gulbja un Albota pirmā spēle ATP tūres ietvaros ilga divas stundas un 35 minūtes. Iepriekš abi tenisisti bija tikušies "Challenger" turnīrā, un arī toreiz latvietis piedzīvoja zaudējumu.

Pirmajā setā Gulbis atspēlējās no rezultāta 0-3 un panāca 4-4. Cīņa turpinājās līdzīgi, un tā nonāca līdz taibreikam, kurā arī abi tenisisti spēkojās punkts punktā. Noslēgumā Albots veiksmīgāk izmantoja savas iespējas. Otrajā setā abi veiksmīgi spēlēja pie savām servēm, bet tad Gulbis 10. geimā lauza pretinieka servi un izlīdzināja spēles rezultātu. Trešajā setā Albots jau pirmajā geimā lauza latvieša servi, un šo pārsvaru nosargāja līdz mača beigām.

Gulbis ATP rangā ieņem 83. vietu, bet Albots ir 90. pozīcijā. Gulbis turnīru noslēdza ar 20 ATP ranga punktiem.

Monpeljē tenisa turnīrs: Ernests Gulbis – Radu Albots

Spēles statistika:

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4, 4-6. Gulbis zaudē spēli. Servējot par uzvaru mačā, Albots pirmo punktu zaudēja ar neprecīzu bekhendu. Gulbis pēc tam neveiksmīgi mainīja izspēles virzienu, raidot bumbiņu ārpus laukuma. Albots pie tīkla guva punktu un panāca 30:15, bet tad Gulbis no labās sita ārpus laukuma. Gulbim norāvās nākamais sitiens, un viņš piedzīvoja zaudējumu.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4, 4-5Abi tenisisti apmainījās ar kļūdainiem sitieniem, bet tad Gulbis labi uzbruka un pretinieka atvairītā bumbiņa izlidoja autā. Latvietis pēc tam labi servēja un uzvarēja garu izspēli ar "tīru" uzbrukumu.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4, 3-5Albots no kreisās izsita bumbiņu ārpus laukuma, mirkli vēlāk Gulbis ar asu uzbrukumu guva vēl vienu punktu. Nākamajā uzņemšanā viņš raidīja bumbiņu tīklā, bet pēc neveiksmīga uzbrukuma mēģinājuma rezultāts kļuva 30:30. Latvietis arī pēc tam netika galā ar servēm.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4, 3-4Abi tenisisti aizvadīja līdzīgu geima sākuma rezultāta ziņā, bet kortā Gulbis kļūdas pieļāva biežāk. Tad viņš pretinieku nodzenāja pa gala līniju, Albots paslīdēja un nokrita un Gulbis guva punktu. Atkal latvietis varēja gūt punktu tukšā laukumā, bet sitiens no labās atdūrās tīklā. Gulbis no labās atkal bija neprecīzs un deva pretiniekam breika iespēju, taču to atspēlēja ar "eisu". Gulbis aktīvi aizvadīja nākamo izspēli, devās pie tīkla un Albots raidīja bumbiņu ārpus laukuma. Tad latvietis garā izspēlē no aizsardzības raidīja bumbiņu gar sāna līniju.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4, 2-4Albotam pārliecinošs serves geims, kurā Gulbis palika "sausā".

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4, 2-3Gulbis ar servēm panāca 40:0, bet tad viņš ar otro sitienu trāpīja tīklā. Albots sita neveiksmīgi un nepagarināja geimu.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4, 1-3Gulbis guva pirmo punktu, tad sparīgi cīnījās aizsardzībā, taču Albots tomēr pie tīkla nospēlēja precīzi. Albots uzņēma saīsināto sitienu un raidīja bumbiņu pāri asā leņķī, un Gulbis vairs nespēja bumbiņu dabūt pāri. Latvietis neveiksmīgi nospēlēja serves uzņemšanā, bet noslēgumā moldāvs tīkla tuvumā nospēlēja lieliski.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4, 1-2Gulbis panāca pretinieka sitienu ārpus laukuma, tad Albots neveiksmīgi nospēlēja serves uzņemšanā, kam sekoja Gulbja dubultkļūda. Pēc tam latvietis labi servēja, taču nākamajā izspēlē viņa sitiens atdūrās tīklā. Latvietis saglabāja mieru, nospēlēja lielisku aizsardzību un noslēgumā trieca bumbiņu pretinieka laukumā.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4, 0-2Albots raidīja bumbiņu tīklā, bet pēc tam reabilitējās ar labu servi. Moldāvs pēc tam noķēra Gulbi uz pretkustību un ieservēja "eisu". Gulbis punktu atspēlēja ar precīzu bekhendu gar sāna līniju, tad latvieša uzbrukumi bija pārāki par Moldovas tenisista aizsardzību (40:40). Albots labi servēja, bet pēcāk Gulbis no kreisās sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4, 0-1. Gulbis zaudē serves geimu. Albots iesākumā izcēlās ar ļoti precīzu aizsardzības sitienu, trāpot pašā laukuma stūrī. Tad viņš devās pie tīkla, kur nedabūja bumbiņu pāri tīklam. Gulbis pēc tam pieļāva dubultkļūdu, taču tad no labās labi uzbruka un trāpīja pa gala līniju. Nākamajā epizodē viņam vēl viena dubultkļūda, bet breikbumbu atspēlēt neizdevās, jo Albots izdarīja labu spiedienu un panāca latvieša kļūdu.

Sākas 3. sets.

Otrā seta statistika:

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 6-4. Gulbis lauž pretinieka kļūdu un uzvar 2. setu. Gulbis labi uzņēma servi un panāca pretinieka kļūdu, tad viņš nospēlēja saīsināto sitienu un guva punktu pie tīkla. Nākamo servi latvietis uzņēma neveiksmīgi, bet pēc tam Albots skrējienā pie tīkla nedabūja bumbiņu pāri savai laukuma pusei. Gulbis ieguva divas setbumbas un realizēja pirmo, ar labu uzņemšanu panākot pretinieka kļūdu

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 5-4Gulbis lieliski servēja un nedeva pretiniekam iespēju iesākt kādu izspēli.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 4-4Gulbis netika galā ar pirmajām divām servēm, bet tad precīzi uzbruka, kad Albos izpildīja otro servi. Latvijas tenisists no kreisās raidīja bumbiņu ārpus laukuma, tomēr viņam ar labu bekhendu nākamajā epizodē izdevās izprovocēt pretinieka kļūdu. Noslēgumā Albots veiksmīgi ieservēja.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 4-3Gulbis pēc serves vienā stūrī precīzi uzbruka no kreisās otrā, gūstot tīru punktu. No labās šāda kombinācija neizdevās. Nākamā izspēle bija garāka, un tajā latvietis raidīja bumbiņu ārpus laukuma. Ar trim nākamajām servēm viņš uzvarēja šo geimu.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 3-3Albots paspēja pie tīkla uzņemt bumbiņu un raidīja to garām Gulbim, tad viņš trāpīja savu pirmo "eisu" šajā spēlē. Pēc tam Gulbis nenospēlēja aizsardzībā un neuzņēma servi.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 3-2Gulbis aizvadīja drošu serves geimu, kurā pretinieku atstāja "sausā". Noslēgumā viņš izpildīja labu saīsināto sitienu.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 2-2Abi tenisisti apmainījās ar neprecīziem sitieniem, bet tad latvietis divreiz bija neprecīzs. Gulbim bija iespēja uzbrukt no labās tukšā laukumā, taču viņa sitiens atdūrās tīklā.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 2-1Gulbis pieļāva dubultkļūdu, Albots sita ārpus laukuma uzņemšanā, taču tam sekoja latvieša trāpījums tīklā. Latvijas tenisists geimu noslēdza ar trim labām servēm pēc kārtas.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 1-1Gulbis lieliski uzbruka no labās pa diagonāli, bet pirms nākamās Albota serves Monpeljē hallē pazuda gaisma. Problēmas risināšanai vajadzēja ilgāku laiku, taču pēc septiņu minūšu pauzes spēle varēja atsākties. Gulbis netika galā ar divām servēm pēc kārtas, tad Albots izkārtoja bumbiņas triecienu laukumā asā leņķī. Albots raidīja bumbiņu ārpus laukuma sitienā no kreisās, tomēr Gulbim šajā geimā "ieķerties" neizdevās.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7), 1-0Gulbim neizdevās tikt galā ar pretinieka saīsināto sitienu, bet pēc tam ar savu agresīvo uzbrukumu viņš izprovocēja pretinieka kļūdu. Tam sekoja "eiss" latvieša izpildījumā, tad Albots netika galā ar vēl vienu servi, bet noslēgumā Gulbis apspēlēja pretinieku ar sitienu no kreisās.

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-7 (5:7). Gulbis zaudē 1. setu. Taibreika izspēle: 0:1 Gulbis serves uzņemšanā sita tīklā.1:1 Arī Albotam neizdevās tikt galā ar Gulbja servi.2:1 Albots lieliski spēlēja aizsardzībā, uzņemot spēcīgus sitienus, taču noslēgumā viņš netrāpīja laukumā. 3:1 Pēc garas bumbošanās Gulbis izpildīja saīsināto sitienu, kurā bumbiņa pārvēlās pāri tīklam.3:2 Gulbis no kreisās netrāpīja gar sāna līniju. 3:3 Gulbis sita tīklā no kreisās. 4:3 Latvijas tenisistam atkal izdevās laba serve. 4:4 Garā izspēlē Albots uzņēma saīsināto sitienu, un Gulbim neizdevās nākamais sitiens, bumbiņai lidojot ārpus laukuma. 4:5 Gulbis no labās neveiksmīgi uzbruka gar sāna līniju. 4:6 Gulbis pieļāva dubultkļūdu, dodot pretiniekam setbumbu. 5:6 Latvietis izkārtoja labu uzbrukumu un ar forhendu to trāpīja.5:7 Albots labi ieservēja, un uzņemšanā Gulbis sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Radu Albots 6-6Gulbis ātrā izspēlē no labās izsita bumbiņu ārpus laukuma, bet tam sekoja kļūda sitienā no labās, trāpot tīklā. Gulbis ar labu servi izkārtoja uzbrukumu, taču sitiens no labās nepārlidoja pāri tīklam. Latvietis ar servēm divus punktus atspēlēja, bet pēc tam viņš devās pie tīkla un asi uzbruka no kreisā pa diagonāli. Viņš atspēlēja trīs setbumbas. Garā izspēlē no labās Gulbis atkal sita tīklā, dodot pretiniekam ceturto setbumbu šajā geimā. Albots pie tīkla netika galā ar Gulbja apvedošo sitienu, taču nākamajā izspēlē latvietim neizdevās saīsinātais sitiens. Gulbis cīņu turpināja ar diviem "eisiem", un noslēgumā viņam izdevās pie tīkla nomest bumbiņu asā leņķī.

Ernests Gulbis – Radu Albots 5-6Gulbis šajā geimā palika "uz nulles".

Ernests Gulbis – Radu Albots 5-5Gulbis ar servi guva pirmo punktu, tad viņam atkal nedaudz nepaveicās, kad bumbiņa pēc pieskāriena tīkla trosei izlidoja ārpus laukuma. Gulbis kļūdījās bekhendā, bet nākamajā izspēlē viņš spēlēja precīzi, lika Albotam noskrieties un guva punktus. Albots ar sitienu leņķī pie tīkla ieguva pirmo setbumbu, bet Gulbis ar spēcīgu sitienu no kreisās atspēlēja. Tad viņš izpildīja 220 km/h ātru "eisu", bet noslēgumā Albots vēlreiz netika galā ar servi.

Ernests Gulbis – Radu Albots 4-5Gulbis pretinieka serves geimā nonāca iedzinējos ar 0:40, un Albots neļāva latvietim tikt pie vismaz viena punkta.

Ernests Gulbis – Radu Albots 4-4Gulbis pieļāva divas dubultkļūdas geima ievadā, bet tad viņš sita tīklā otro sitienu. Pirmo no trim breikbumbām Gulbis atspēlēja ar dusmīgu un precīzu servi, tam sekoja "eiss", kura ātrums bija 213 km/h. Latvietis izlīdzināja rezultātu ar vēl vienu netveramu servi. Gulbis turpināja lielisko servēšanu, bet noslēgt geimu neizdevās, jo latvietis nākamajā izspēlē sita ārpus laukuma. Latvijas tenisists ar servi iedzina pretinieku vienā stūrī, tad uzbruka otrā stūrī, panākot Albota kļūdu. Ar "eisu" Gulbis noslēdza šo geimu.

Ernests Gulbis – Radu Albots 3-4. Gulbis lauž pretinieka servi. Gulbis pretinieka otro servi uzņēma ar precīzu un rezultatīvu uzbrukumu. Tad viņam izdevās sitiens diezgan asā leņķī, kas deva vēl vienu "tīru" punktu. Albotam izdevās sev izkārtot uzbrukumu, ko viņš noslēdza ar sitienu no labās pašā laukuma stūrī. Gulbis asi uzbruka no kreisās laukuma stūrī, un pretinieks bumbiņu uztvēra, taču netrāpīja laukumā. Moldavas tenisists sita neprecīzi no kreisās gar sāna līniju, ļaujot Gulbim izmantot pirmo no divām breikbumbām.

Ernests Gulbis – Radu Albots 2-4Gulbis geimu iesāka ar divām rezultatīvām servēm, taču trešajā izspēlē viņam neizdevās apspēlēt pie tīkla esošo Albotu. Latvietis devās pie tīkla, izdarīja sitienu no kreisās, taču bumbiņa atdūrās tīklā. Ar vēl vienu veiksmīgu servi latvietis panāca 40:30, bet pēc tam viņš īsā izspēlē labi uzbruka, ko pretinieks nespēja atvairīt.

Ernests Gulbis – Radu Albots 1-4Pēc gūta punkta Gulbis nākamajās trīs izspēlēs izpildīja neprecīzus sitienus. Noslēgumā latvietis sita bumbiņu no gaida, bet Albots tika pie bumbiņas un sita precīzi gar sāna līniju.

Ernests Gulbis – Radu Albots 1-3Gulbis izpildīja bekhendu sitienu kombināciju, taču viņam neizdevās trāpīt laukumā uzbrūkošo sitienu. Pēc tam viņš labi servēja, mirkli vēlāk izspēlē Albots trāpīja tīklā, bet tad Gulbis spēra dažus soļus uz priekšu un ar nākamo sitienu pēc serves lieliski uzbruka no labās. Noslēgumā Gulbis izpildīja "eisu".

Ernests Gulbis – Radu Albots 0-3Abi tenisisti geima sākumā izcēlās ar labām epizodēm pie tīkla, tad Gulbis serves uzņemšanās uzbruka neprecīzi. Gulbim izdevās laba atbilde, kas izprovocēja pretinieka kļūdu nākamajā izspēlē, taču noslēgumā viņš bija neveiksmīgs uzņemšanā.

Ernests Gulbis – Radu Albots 0-2. Gulbis zaudē serves geimu. Gulbis pēc labas serves devās dziļāk laukumā un uzbruka no kreisās, taču nedaudz izsita ārpus laukuma. Pēc tam viņam izdevās ar servi punktu atgūt, savukārt trešajā izspēlē latvietis garā izspēlē no labās lieliski uzbruka pa diagonāli. Turpinājumā Gulbim forhends bija ļoti neprecīzs, bet tad viņš trāpīja tīklā otro sitienu un deva pretiniekam breikbumbu. Albots labi nospēlēja pie tīkla un panāca latvieša kļūdu.

Ernests Gulbis – Radu Albots 0-1Gulbim izdevās ātri gūt pirmo punktu, bet tad garā izspēlē latvieša sistā bumbiņa nedaudz aizskāra tīklu un izlidoja ārpus laukuma. Albots pieļāva dubultkļūdu, tomēr Gulbis netika galā ar nākamajām divām pretinieka servēm. Moldavas tenisists izraidīja bumbiņu ārpus laukuma, bet latvietis nākamajā izspēlē izdarīja to pašu. Noslēgumā Gulbis uzņemšanā sita tīklā.

Spēle sākusies!

ATP tenisa tūrē abi tenisisti līdz šim nav tikušies, bet pērn Prostejovas "Challenger" turnīrā Gulbis Albotam zaudēja ar 3-6, 3-6.

Ernests Gulbis ar otrās kārtas spēli ceturtdien turpina Monpeljē turnīru, kurā viņam šodien pretinieks būs moldāvs Radu Albots. Gulbis ATP rangā ieņem 83. vietu, bet Albots ir 90. pozīcijā.