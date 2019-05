Gulbis zaudē talantīgam norvēģim un izstājas no 'French Open' jau pirmajā kārtā

Latvijas tenisists Ernests Gulbis svētdien sezonas otro "Grand Slam" turnīru – "French Open" – noslēdza jau pirmajā kārtā, ar rezultātu 2-6, 6-7 (2:7), 0-6 zaudējot norvēģim Kasperam Rūdam.

Latvietis pasaules rangā šobrīd ieņem 80.vietu, bet 20 gadus vecais Rūds ieņem 63. vietu, kas ir viņa personīgais rekords. Abi līdz šim kortā oficiālā mačā nebija tikušies.

Gulbis jau spēles sākumā nonāca iedzinējos ar 0-3, taču nākamos divus geimus viņš uzvarēja. Viņam neizdevās nosargāt savu servi un izlīdzināt rezultātu, un Rūds turpinājumā darbojās veiksmīgāk un uzvarēja pirmo setu. Otrajā setā abi tenisisti veiksmīgi darbojās pie savām servēm, un cīņa nonāca līdz taibreikam, kurā norvēģis prata izvairīties no kļūdām, kamēr latvietis vairākkārt izpildīja neprecīzus sitienus.

Trešajā setā Gulbis bija pavisam "salūzis", un viņš tikai pēdējā geimā spēja uz brīdi izrādīt pretestību pretiniekam.

"French Open" turnīros Gulbis 2014. gadā sasniedza pusfinālu, bet 2008. gadā viņam izdevās aizspēlēties līdz ceturtdaļfinālam. Pērn viņš apstājās otrajā kārtā, piekāpjoties itālim Mateo Beretini. Par spēlēšanu pirmajā kārtā Gulbis nopelnīja desmit ATP ranga punktus.

"French Open" sieviešu vienspēļu turnīrā startēs Anastasija Sevastova un Jeļena Ostapenko.

Spēles statistika:

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 6-7 (2:7), 0-6. Gulbis zaudē spēli un izstājas no "French Open".Servējot par uzvaru spēlē, Rūds neveiksmīgi sita un netrāpīja laukumā, bet tad viņš pieļāva dubultkļūdu. Pēc vēl vienas norvēģa kļūdas Gulbis ieguva trīskāršo breikbumbu. Pirmo iespēju lauzt pretinieka servi Gulbis nerealizēja, netrāpot laukumā, tam sekoja divi Rūda "eisi" pēc kārtas. Gulbis ieguva ceturto breikbumbu, kad norvēģis netrāpīja laukumā. Gulbis atbildēja ar to pašu. Noslēgumā Rūds guva divus punktus un uzvarēja maču.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 6-7 (2:7), 0-5. Gulbis zaudē serves geimu. Arī serves geimā Gulbis nespēja uzvarēt kaut vienu izspēli.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 6-7 (2:7), 0-4Rūds aizvadīja vēl vienu "sauso" serves geimu.

Spēlē bija neliela pauze, jo Rūdam bija nepieciešama fizioterapeita palīdzība.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 6-7 (2:7), 0-3. Gulbis zaudē serves geimu. Gulbim trešajā geimā beidzot izdevās tikt pie punkta. Viņš ar saīsināto sitienu spēja rezultātu izlīdzināt 30:30, bet tad sitiens asā leņķī panāca, ka Rūds pieļauj kļūdu. Mirkli vēlāk norvēģis pie tīkla viltīgi iespēlēja bumbiņu Gulbja laukuma pusē, un latvietis neveiksmīgi sita. Latvijas tenisists ar saīsināto panāca rezultātu "vairāk", bet dubultkļūda deva punktu pretiniekam. Gulbis atkal izspēlēja labu kombināciju, tad atkal pieļāva dubultkļūdu. Beigās latvietis nespēja nosargāt savu servi.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 6-7 (2:7), 0-2.Gulbis nav atguvies no zaudētā otrā seta un ātri zaudēja arī pretinieka serves geimu.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 6-7 (2:7), 0-1. Gulbis zaudē serves geimu. Gulbis serves geima ievadā divreiz netrāpīja laukumā, bet tad viņš pieļāva dubultkļūdu. Noslēgumā latvietis sita tīklā un serves geimā netika pie punkta.

Sākas 3. sets.

Otrā seta statistika:

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 6-7 (2:7). Gulbis zaudē 2. setu.Taibreika izspēle: 0:1 Gulbis no aizsardzības raidīja bumbiņu pāri visam laukumam. 0:2 Pie savas serves Gulbim atkal neizdevās sitiens no kreisās, netrāpot pa diagonāli. 1:2 Ar servi latvietis guva pirmo punktu taibreikā. 2:2 Ātrā izspēlē Gulbis precīzi sita no labās, gūstot tīru punktu. 2:3 Gulbis neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā. 2:4 Pēc sitiena no labās bumbiņa izgriezās ārpus laukuma.2:5 Gulbis samainīja izspēles virzienus, taču pavisam nedaudz netrāpīja laukumā. 2:6 Rūda planējošo sitienu laukuma stūrī Gulbis nespēja apstrādāt. 2:7 Gulbis no kreisās sita ļoti neprecīzi.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 6-6. Gulbis svarīgo geimu iesāka nervozi, taču spēja no 15:30 panākt 40:30. Nākamajā izspēlē viņam nepaveicās, kad bumbiņa no tīkla uzlidoja augstu gaisā un piezemējās ārpus laukuma. Gulbis panāca rezultātu "vairāk", kad no labās trāpīja pašā laukuma stūrī, un Rūds no aizsardzības sita pāri laukumam. Gulbis pēc serves spēra pāris soļus uz priekšu un no kreisās trāpīja tukšajā laukumā.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 5-6Gulbis netrāpīja sitienus un nespēja ieķerties cīņā par breika iespēju.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 5-5Gulbis ar otro servi trāpīja "eisu", bet viņš ar saīsināto sitienu nākamajā izspēlē panāca pretinieka kļūdu. Rūds pie tīkla punktu atguva, Gulbis pēcāk pieļāva dubultkļūdu, tomēr viņa sistā bumbiņa nākamajā izspēlē aizskāra līniju. Noslēgumā viņa lieliska serve.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 4-5Rūds pieļāva dubultkļūdu, tad viņš sita ārpus laukuma, bet trešajā izspēlē viņam paveicās, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīklam, un Gulbja iecere izspēlēt saīsināto atdūrās tīklā. Gulbis neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā un no kreisās sita pāri laukumam (30:30). Latvietis garas izspēles noslēgumā no labās trāpīja tīklā, savukārt ātrs uzbrukums gar sāna līniju lidoja ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 4-4Gulbim pirmā izspēle neizdevās, taču pēc tam viņš uzbruka precīzi un noslēgumā izspēlēja saīsināto sitienu. Latvietis turpināja ar rezultatīvu servi, tam sekoja agresīvs uzbrukums, ar kuru Rūds netika galā, bet noslēgumā vēl viena laba serve.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 3-4.Gulbis noturēja aizsardzību un sāka izdarīt uzbrukumus, taču sitiens asā leņķī no labās izgriezās ārpus laukuma. Viņam ar serves uzņemšanu izdevās panākt Rūda kļūdu, savukārt mirkli vēlāk norvēģis pieļāva dubultkļūdu. Rūds rezultātu atkal izlīdzināja ar sitienu gar sāna līniju, taču tam sekoja otrā dubultkļūda geimā. Gulbis breikbumbu nerealizēja, jo nespēja atvairīt pretinieka spēcīgos uzbrukumus. Latvietis serves uzņemšanā "izšāva" ārpus laukuma, bet noslēgumā Rūds ļoti veiksmīgi izspēlēja saīsināto sitienu.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 3-3Gulbis izspēlēja lielisku kombināciju, kuru noslēdza ar precīzu sitienu pie tīkla. Nākamajā epizodē viņš ar otro sitienu trāpīja pašā laukuma stūrī no kreisās, bet tam sekoja lielisks uzbrukums pa līniju. Sitiens no labās uzreiz pēc serves latvietim ļāva uzvarēt serves geimu "sausā".

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 2-3Rūds aizvadīja diezgan drošu serves geimu, kurā Gulbis tika tikai pie viena punkta.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 2-2Gulbis geimu sāka ar labu servi, savukārt nākamajā izspēlē abi tenisisti nospēlēja saīsinātos, taču latvietis bija veiksmīgāks. Tad viņš pēc spēcīgas serves sita bumbiņu brīvajā laukumā, bet noslēgumā viņam izdevās uzbrukums no kreisās kreisajā stūrī.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 1-2Rūds izvirzījās vadībā ar 40:0, taču Gulbis divus punktus atspēlēja. Noslēgumā gan Rūds ar sitienu no kreisās gar sāna līniju nepieļāva latvieša atspēlēšanos.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 1-1Gulbis serves geimu iesāka ar diviem ātri gūtiem punktiem, bet tad viņš vēl veiksmīgi servēja. Nākamos divus punktus latvietis zaudēja ar divām dubultkļūdām pēc kārtas, taču pēc tam viņš otro servi raidīja vienā stūrī, bet uzbrukuma sitienu otrā. Rūds nepaspēja tikt līdz bumbiņai.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6, 0-1Gulbis nonāca iedzinējos ar 0:30, taču nākamajā izspēlē viņš nodzenāja pretinieku, bet noslēgumā no kreisās trāpīja tīklā. Pie punkta latvietis tā arī netika.

Sākas otrais sets.

Pirmā seta statistika:

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-6. Gulbis zaudē 1. setu. Gulbis devās tuvāk tīklam un no kreisās sita ārpus laukuma, bet ar nākamo gājienu pie tīkla viņām izdevās gūt punktu. Latvietis ar sitienu no kreisās pa diagonāli, kad pretinieks bija pretkustībā, panāca rezultātu 30:15, bet tad viņš guva vēl vienu punktu ar servi. Nākamajās izspēlēs geimu noslēgt neizdevās, jo uzbrukumi no kreisās bija neveiksmīgi (40:40). Rūds ieguva pirmo setbumbu pēc Gulbja vēl viena neveiksmīga bekhenda uzbrukuma. Noslēgumā latvietim norāvās sitiens no labās, un bumbiņa atdūrās tīklā.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-5.Gulbis "sausā" zaudē pretinieka serves geimu.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-4. Gulbis zaudē serves geimu. Gulbis pieļāva pirmo dubultkļūdu šajā mačā, savukārt nākamajā izspēlē viņš no labās raidīja bumbiņu pāri laukumam. Savu atspēlēšanos latvietis sāka ar garā geimā "tīri" gūtu punktu no labās, izdarot sitienu asā leņķī. Viņš rezultātu izlīdzināja, kad pēc serves devās pie tīkla un no kreisās sita gar sāna līniju. Gulbis ar otro sitienu trāpīja tīklā, un Rūds tomēr pamanījās iegūt breikbumbu, kuru viņš realizēja izspēlē, kurā viņš pie tīkla asā leņķī nometa bumbiņu pie tīkla.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 2-3. Gulbis lauž pretinieka servi. Rūds netika galā ar Gulbja uzbrukumiem un divreiz sita ārpus laukuma, bet nākamajā ātrajā izspēlē latvietis no kreisās trāpīja tīklā. Rezultāts kļuva 30:30 pēc latvieša neveiksmes serves uzņemšanā, taču mirkli vēlāk viņš tomēr tika pie breika iespējas, kad ar labu serves uzņemšanu panāca norvēģa kļūdu. To Gulbis realizēja ar ļoti laicīgi un perfekti izspēlētu saīsināto sitienu.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 1-3Gulbis izcēlās ar netveramu servi, taču nākamajā izspēlē viņš no kreisās trāpīja pa sāna līniju un panāca 30:0. Tam sekoja vēl divi punkti, kas gūti ar servi.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 0-3Gulbis pretinieka serves geimā pamanījās tikt tikai pie viena punkta. Norvēģis bija aktīvāks un precīzāks.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 0-2. Gulbis zaudē serves geimu. Neizteiksmīgs serves geims Gulbja izpildījumā. Viņam bija problēmas ar pirmās serves trāpīšanu, un cīņa nonāca līdz rezultāta 40:40. Pirmajā garajā geima izspēlē Gulbis neatvairīja pretinieka uzbrukumu, dodot viņam breikbumbu. Rūda uzbrukums otrās serves uzņemšanā no labās gar sāna līniju bija neveiksmīgs, bet tam sekoja vēl viena gara izspēle, kurā latvietis kontrolēja notikumus, taču noslēgumā kļūdījās uzbrukumā no labās laukuma stūrī. Noslēgumā Rūds labi uzņēma servi, un Gulbja sitiens no kreisas atdūrās tīklā.

Ernests Gulbis – Kaspers Rūds 0-1Rūds guva ātru punktu, bet nākamajā izspēlē Gulbis ar uzbrukumu no labās rezultātu izlīdzināja. Nākamās izspēles norvēģis aizvadīja droši, labi divreiz precīzi servējot, bet reizi izspēlējot kombināciju.

Spēle sākusies. Gulbis maču sāk ar serves uzņemšanu.Pirms spēles sākuma Gulbis jau saņēma brīdinājumu, jo viņš pārāk nesteidzīgi devās kortā. Viņš, protams, vēl padiskutēja ar tiesnesi.

Latvijas vadošais tenisists Ernests Gulbis svētdien uzsāk Francijas atklāto tenisa čempionātu, kura pirmajā kārtā tiekas ar norvēģi Kasperu Rūdu. Latvietis pasaules rangā šobrīd ieņem 80.vietu, bet 20 gadus vecais Rūds ir planētas 63.numurs, kas ir viņa personīgais rekords. Abi līdz šim kortā oficiālā mačā nav tikušies.