Gulbis zaudējis Latvijas pirmās raketes godu

Latvijas vīriešu tenisa pirmās raketes statusu jaunajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā šonedēļ zaudējis Ernests Gulbis, kuru apsteidzis Roberts Štrombahs.

Štrombahs jaunajā rangā veicis 51 vietas kāpumu un ieņem 360.pozīciju, kas ir viņa karjeras rekords, kamēr ilggadējais Latvijas pirmais numurs Gulbis atkāpies par astoņām vietām un tagad ir 375.pozīcijā.

Tiesa, Latvijas Tenisa savienības prezidents Gulbis nav spēlējis jau vairākus mēnešus.

Vēl Kārlis Ozoliņš pakāpies par 16 vietām un ieņem dalītu 1221.pozīciju, Mārtiņš Rocēns vietu rangā zaudējis.

Tikmēr ranga pirmā numura godu zaudējis spānis Karloss Alkarass, kurš atkāpies uz otro pozīciju, par jauno līderi ļaujot atkal kļūt serbam Novākam Džokovičam (iepriekš ATP.3.), kurš svētdien triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, izcīnot savu 23."Grand Slam" titulu.

No otrās uz trešo vietu noslīdējis neitrālais sportists Daņiils Medvedevs, ceturto pozīciju joprojām ieņem norvēģis Kaspers Rūds, bet piektajā vietā atrodas grieķis Stefans Cicips.

Dānis Holgers Rūne joprojām ir sestais, neitrālais tenisists Andrejs Rubļovs - septītais, kamēr Teilors Frics no ASV joprojām ieņem astoto vietu, devītais ir Janiks Siners no Itālijas, bet labāko desmitnieku noslēdz neitrālais sportists Karens Hačanovs.

Latvijas pirmais numurs dubultspēļu rangā Miķelis Lībietis pakāpies par vienu vietu un tagad ieņem 221.pozīciju, Štrombahs zaudējis 51 vietu un ieņem 769.pozīciju, bet Ozoliņš atkāpies par 94 vietām un ieņem dalītu 1330.pozīciju. Vēl Rocēns pakāpies par 17 vietām un atrodas dalītā 1576.pozīcijā, kamēr rangā iekļuvis arī Roberts Jaričevskis, kurš ieņem 2071.vietu.

Tikmēr Jeļena Ostapenko jaunajā Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) pasaules rangā vietu nav mainījusi un saglabā 17.pozīciju. Valsts otrā rakete joprojām ir Darja Semiņistaja, kura šoreiz piedzīvojusi kritumu par deviņām vietām un ieņem 210.pozīciju.

Vēl Daniela Vismane piedzīvojusi 11 pozīciju kritumu un ieņem 356.vietu, bet Diāna Marcinkēviča pakāpusies par astoņām vietām uz augšu un ieņem 390.pozīciju. Anna Ozerova pakāpusies par četrām pozīcijām augstāk un ir 974.vietā, kamēr Margarita Ignatjeva saglabājusi 1220.vietu.

WTA ranga pirmajā vietā joprojām ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka. Uz trešo no ceturtās vietas pakāpusies Jeļena Ribakina no Kazahstānas, par vienu vietu augstāk nekā iepriekšējā rangā ceturtajā pozīcijā atrodas Francijas sportiste Karolīne Garsija, bet divas vietas zaudējusi un piektā šonedēļ ir Džesika Pegula no ASV.

Tunisiete Onsa Žabēra no septītās vietas pakāpusies uz sesto, pozīciju zaudējusi un aiz viņas atrodas Koko Gofa no ASV, grieķiete Marija Sakari saglabā astoto vietu, čehiete Petra Kvitova pakāpusies no desmitās un devīto vietu, bet ar četru pozīciju kāpumu pirmo desmitnieku noslēdz Beatrise Hadada Maja no Brazīlijas.

Dubultspēlēs Ostapenko zaudējusi piecas pozīcijas un tagad ieņem 15.vietu. Pa vienai vietai zaudējušas Vismane (274.) un Semeņistaja (275.), kamēr Marcinkēviča atkāpusies par 32 vietām (291.). Kamilla Bartone pakāpusies par piecām vietām uz augšu un ieņem 809.pozīciju, Patrīcija Špaka un Elza Tomase (abām - dalīta 931.) pakāpušās par trim vietām, Ignatjeva veikusi 12 vietu kāpumu un šonedēļ ieņem 952.vietu, bet Denīza Marcinkēviča zaudējusi 14 pozīcijas un ieņem 975.vietu. Vēl Ozerova veikusi 81 vietas kāpumu un ieņem 1320.pozīciju, kamēr Līga Dekmeijere pakāpusies 15 vietas augstāk un ieņem 1532.vietu.