Gvadalaharas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 23.) ceturtdien aizvada Gvadalaharas "WTA 1000" sērijas turnīra astotdaļfināla maču, tiekoties ar Veroniku Kudermetovu (WTA 12.).

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-6, 4-3Kudermetova serves uzņemšanā tika pie punkta, bet pēc tam Ostapenko izdevās spēcīgs sitiens no labās pašā laukuma stūrī. Brīdi vēlāk latvietes sitiens no labās atdūrās tīklā, taču Ostapenko ar diagonāles sitienu panāca, ka pretiniece pieļauj tādu pašu kļūdu. Tad Ostapenko no kreisās netrāpīja spēles laukumā, dodot pirmo breika iespēju Kudermetovai šajā setā. Ostapenko izpildīja labus sitienus un panāca pretinieces sitienu ārpus laukuma no labās. Kudermetova uzņemšanā ieguva vēl vienu iespēju, taču Ostapenko vēlreiz spēja bīstami uzbrukt un panākt pretinieces kļūdu. Skaistā veidā Ostapenko spēja nosargāt serves geimu, vispirms labi servējot, bet tad garākā izspēlēs panākot Kudermetovas autu.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-6, 3-3Kudermetova nomānīja Ostapenko, rādot, ka izpildīs spēcīgu gremdes sitienu, bet tā vietā viegli pārsitot bumbiņu pāri tīklam. Latvijas tenisiste tā arī īsti netika pie iespējas "ieķerties" šajā geimā.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-6, 3-2Arī Kudermetova veica atspēlēšanos geimā, kurā neviena izspēle nebija nosaucama par garu. Ostapenko panāca 40:15, tad krievietei izdevās uzņemt serves un gūt punktus, taču rīdziniece galotni nospēlēja precīzi, izpildot labas serves.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-6, 2-2Ostapenko pretinieces serves geimā nonāca iedzinējos ar 0:40, taču ceturtajā izspēlē trāpījums pa sāna līniju no kreisās iesāka atspēlēšanos. Garā izspēlē Ostapenko sagaidīja pretinieces kļūdu, bet tad izdevās atrast brīvo zonu, kur iesist bumbiņu (40:40). Kudermetova ar divām spēcīgām servēm nepieļāva to, ka Ostapenko tiek pie breikbumbas.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-6, 2-1Spēles temps bija lēnīgs, un Ostapenko serves geimu kontrolēja. Viņa panāca 40:15, tad vienu punktu zaudēja, taču ar skaistu izspēli, raidot bumbiņu laukuma stūrī, nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-6, 1-1Kudermetova ar servēšanu panāca rezultātu 40:0, tomēr Ostapenko izvairījās no palikšanas "sausā", un ar labu uzbrukumu viņa nedeva pretiniecei iespēju atvairīt sitienu. Tomēr krieviete ar vēl vienu rezultatīvu servi neļāva geimam turpināties.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-6, 1-0Ostapenko ar drošu serves geimu sāka otro setu, zaudējot tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-6. Ostapenko zaudē 1. setu. Ostapenko turpināja cīnīties, un ar neērtu uzbrukumu no kreisās izvirzījās vadībā ar 30:15. Pēc tam viņa pārņēma izspēles iniciatīvu un uzlaiza pretinieces aizsardzību, panākot divas breikbumbas. Kudermetova svarīgā brīdī izpildīja spēcīgas serves, un Ostapenko abās epizodēs bumbiņu nespēja savaldīt (40:40). Rīdziniece izkārtoja sev uzbrukuma iespēju, bet no kreisās sistā bumbiņa atdūrās tīklā. Kudermetova ieguva pirmo setbumbu, kuru nerealizēja, nespējot uzņemt Ostapenko "dziļi" laukumā uzņemto servi. Krieviete ar servi ieguva vēl vienu setbumbu, savukārt nākamajā izspēlē Ostapenko no labās netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-5Geims ritēja bez garām izspēlēm. Ostapenko panāca 40:15, tad pretiniece punktu atguva, bet noslēgumā Kudermetova no labās netrāpīja sitienu gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 3-5Kudermetova ātri ar servi guva pirmo punktu, bet brīdi pēc tam Ostapenko teicami uzbruka no labās gar sāna līniju. Krieviete ar otro servi trāpīja "eisu", un turpinājumā droši noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Garā izspēlē Ostapenko punktu zaudēja pēc kļūdas sitienā no labās, brīdi vēlāk rezultāts kļuva jau 0:30. Pēc tam Ostapenko nospēlēja agresīvi un devās pie tīkla, bet Kudermetovai neizdevās pārsist pāri apvedošo sitienu. Tad viņai vēl viena kļūda, sitot pāri laukumam. Latvijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu un deva pretiniecei breikbumbu, kuru atspēlēt neizdevās. Ostapenko no kreisās sita pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 3-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko tika galā ar Kudermetovas servēm un panāca rezultātu 40:15. Kudermetova pirmo breikbumbu atspēlēja ar "eisu", bet pēc tam Ostapenko uzņēma servi, ieguva iniciatīvu un sagaidīja, ka ātrā izspēlē pretiniece sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 2-3Ar labām servēm Ostapenko panāca 30:0, bet nākamajās izspēlēs Kudermetovai izdevās uzņemšana, kas ļāva gūt ātrus punktus. Garākās izspēlēs pārsvars bija Ostapenko, un viņai izdevās panākt pretinieces kļūdu. Krieviete rezultātu izlīdzināja, bet Ostapenko nākamās divas izspēles nokontrolēja un servi nosargāja.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 1-3Ostapenko vispirms izspēlē no kreisās sita pāri laukumam, bet tad arī serves uzņemšana neizdevās. Trešajā izspēlē Ostapenko uzņēma servi un panāca pretinieces kļūdu, bet pēc tam vēlreiz serves uzņemšanā neizdevās trāpīt laukumā. Lēnīgais geims turpinājās ar Kudermetovas "autu" , tomēr "eiss" ļāva viņai nostiprināt vadību setā.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 1-2Ostapenko geimu sāka ar "eisu", bet pēc tam izspēlē panāca pretinieces sitienu tīklā. Ostapenko arī no kreisās nepārsita bumbiņu pāri tīklam mirkli vēlāk, tomēr viņa reabilitējās ar lielisku uzbrukumu īsā izspēlē no labās. Tad Ostapenko vēlreiz sita tīklā, savukārt pēcāk Kudermetova no aizsardzības nospēlēja saīsināto sitienu un izlīdzināja geima rezultātu (40:40). Ostapenko galotnē saņēmās un trāpīja savas serves, kas deva punktus.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 0-2Ostapenko pēc pretinieces kļūdām tika pie diviem punktiem pēc kārtas, taču Kudermetova punktu atguva ar "eisu". Ostapenko gan ar lielisku uzbrukumu panāca divkāršo breikbumbu. Pirmo iespēju neizdevās izmantot, no kreisās bumbiņu raidot nedaudz garām laukuma stūrim. Pēc tam rīdziniecei neizdevās serves uzņemšana (40:40).Pēc tam Kudermetova ar labām servēm izglābās no zaudēta serves geima.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko spēles sākums neizdevās, un viņai pēc savām otrajām servēm neizdevās trāpīt uzbrukuma sitienus. Viņa nonāca iedzinējos ar 15:40, bet tad pieļauta dubultkļūda un zaudēts pirmais geims.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova. Spēle sākusies!Ostapenko spēli sāk ar servēšanu

Gvadalaharas WTA 1000 punktu turnīra astotdaļfinālā tiekas divas izsētās tenisistes. Jeļena Ostapenko izlikta ar 12. numuru, bet Veronika Kudermetova – ar 8. numuru. Ostapenko mēģinās sesto reizi šajā iekļūt WTA turnīru ceturtdaļfinālā, savukārt Kudermetova šosezon to paveikusi jau desmit reizes. Abas tenisistes līdz šim WTA tūrē tikušās tika vienreiz, kad Dubaijā šosezon uzvarēja Ostapenko.