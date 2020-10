Halepa 'French Open' astotdaļfinālā zaudē 19 gadus vecajai Švjontekai

Planētas otrā rakete sieviešu tenisā Simona Halepa svētdien Francijas atklātā čempionāta astotdaļfinālā zaudēja 19 gadus vecajai Polijas tenisistei Igai Švjontekai.

Švjonteka (WTA 53.) 68 minūtēs sagrāva turnīrā ar pirmo numuru izlikto Halepu ar 6-1, 6-2.

Švjonteka savā pirmajā "Grand Slam" ceturtdaļfinālā spēlēs ar itālieti Martinu Trevisanu. Pasaules ranga 159.rakete ar 6-4, 6-4 pieveica turnīra piekto raketi nīderlandieti Kiki Bertensu.

"Es jutu, ka spēlēju perfekti," intervijā pēc mača Filipa Šatrijē vārdā nosauktajā kortā sacīja Švjonteka. "Es biju tik koncentrējusies visu maču un esmu pārsteigta, ka to spēju. Šī nedēļa ir bijusi mana sapņa piepildījums."

Švjonteka dominēja izspēlēs un pirmajā setā "lauza" pretinieces servi otrajā un sestajā geimā.

19 gadus vecā poliete izservēja setu ar izsaucienu "Come on!", apzīmogojot uzvaru ar sitienu pa līniju.

Halepai tik pārliecinošs pretinieces sākums izraisīja virkni kļūdu, un 2018.gada čempione seta vidū jau otro geimu zaudēja servējot – 1-4.

Kaut arī Halepa uzvarēja nākamo savas serves geimu, Halepas laiks Parīzē bija beidzies, kad astotajā geimā poliete ieguva trīs mačbumbas pēc kārtas un ar otro uzvarēja spēli.

Halepa Francijas atklātajā čempionātā triumfēja 2018. gadā, gadu pēc tam, kad finālā bija zaudējusi Latvijas tenisistei Aļonai Ostapenko. Viņas kontā ir arī 2019. gada Vimbldonas čempionāta uzvarētājas trofeja.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25. maija līdz 7. jūnijam, bet marta vidū tas tika pārcelts uz rudeni un ir sezonas pēdējās "Grand Slam" sacensības.

Turnīrs norisinās uz māla seguma.