Halepa 'US Open' otrajā kārtā piedzīvo zaudējumu; Nadalam uzvara bez cīņas

Vimbldonas turnīra čempione Simona Halepa ceturtdien "US Open" otrās kārtas mačā piedzīvoja zaudējumu, priekšlaicīgi noslēdzot dalību sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīrā. Vīriešu vienspēļu turnīrā pasaules otrā rakete Rafaels Nadals bez cīņas sasniedza trešo kārtu, kurā viņam pievienosies arī amerikānis Džons Isners un francūzis Gaels Monfiss.

Sacensību ceturtais numurs Halepa (WTA 4.) no Rumānijas otrajā kārtā ar reuzltātu 6-2, 3-6, 6-7 (4:7) pārsteidzoši piekāpās amerikānietei Teilorei Taunsendai (WTA 116.).

"Šodien nebija iedvesmas, tomēr es cīnījos. Domāju, ka pēc atspēlēšanās trešajā setā spēšu uzvarēt, tomēr reizēm lietas notiek citādāk," pēc zaudējuma teica Halepa, kura arī pērn un 2017.gadā izstājās jau pirmajā kārtā.

"Jau esmu pie tā pieradusi. Šis jau ir trešais gads. Pati gaidīju no sevis vairāk, jo esmu sajutusi spēli. Tomēr šodien bija citādāk - es biju ļoti tuvu," nožēlu par zaudējumu pauda rumāniete, atzīstot, ka pretiniece spēlējusi labi. "Viņa tiešām bija pelnījusi uzvaru, jo laukumā atdeva sevi visu. Taunsenda spēlēja, pilnībā noticot saviem spēkiem."

Amerikānietei šī bija pirmā uzvara pār kādu no ranga TOP 10 tenisistēm, bet iepriekš viņa ar Halepu spēlējusi trīs reizes, nespējot gūt uzvaru kādā no setiem.

Tāpat trešajā kārtā spēlēs arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku (WTA 15.), kura ar rezultātu 6-3, 7-5 uzveica beļģieti Kirstenu Flikpensu (WTA 110.).

Citā mačā sacensību devītais numurs Arina Sabaļenka no Baltkrievijas (WTA 13.) ar rezultātu 6-3, 7-6 (7:3) pārspēja Jūliju Putincevu no Kazahstānas (WTA 39.). Viņai trešajā kārtā būs jātiekas ar horvātieti Donnu Vekiču (WTA 23.), kura ar rezultātu 7-5, 6-3 bija labāka pār igaunieti Kaiju Kanepi (WTA 82.).

Arī "US Open" septītā rakete Kiki Bertensa no Nīderlandes iekļuva trešajā kārtā, jo ceturtdien ar rezultātu 7-5, 6-4 uzvarēja Anastasiju Pavļučenkovu no Krievijas (WTA 45.). Uzvarētājai nākamajā kārtā jātiekas arī Jūliju Gērgesu no Vācijas (WTA 30.), kura turnīrā izlikta ar 26.numuru, bet otrajā kārtā ar rezultātu 7-5, 6-0 pieveica Frančesku di Lorenco no ASV (125.).

Trešajā kārtā iekļuva arī 15 gadus vecā Kori Gaufa (WTA 140.) no ASV, kura ar rezultātu 6-2, 4-6, 6-4 pārspēja Tīmeu Babošu no Ugārijas (WTA 112.).

Sacensību otrais numurs Nadals (ATP 2.) trešo kārtu bez cīņas sasniedza, jo no tās atteicās Austrālijas sportists Tanasi Kokinakis (ATP 203.), kurš iedzīvojies labā pleca savainojumā. Līdz ar vieglo panākumu vairākkārtējais "Grand Slam" turnīru uzvarētājs nu varēs paņemt lielāku atpūtu pirms izšķirošajām spēlēm.

Citā mačā Isners (ATP 14.) ar rezultātu 6-3, 7-5 (7:4), 7-6 (7:5) pārspēja Janu Lenardu Strufu no Vācijas (ATP 37.).

Tāpat trešo kārtu sasniedza arī Monfiss (ATP 13.), kurš ar rezultātu 6-3, 6-2, 6-2 uzveica Mariusu Copilu no Rumānijas (ATP 93.). Nākamajā kārtā francūzis tiksies ar Denisu Šapovalovu no Kanādas (ATP 33.), kurš ceturtdien ar rezultātu 6-4, 7-6 (7:2), 6-2 bija labāks pār Henri Lākosonenu no Šveices (ATP 119.).

Tikmēr tenisa dumpinieks austrālietis Niks Kiris (ATP 30.), kurš turnīrā izlikts ar 28.numuru, ar rezultātu 6-4, 6-2, 6-4 droši pārspēja francūzi Antuānu Hoanu (ATP 104.).

Augstāk minētajiem tenisistiem nākamajā kārtā konkurenci sastādīs arī Marins Čiličs no Horvātijas (ATP 23.), kurš turnīrā izlikts ar 22.numuru. Horvāts ceturtdien ar rezultātu 4-6, 6-3, 7-5, 6-3 uzveica Sedriku Marselu Stebi no Vācijas (ATP 256.).