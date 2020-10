Halepai noteikta saslimšana ar Covid-19

Ranga otrā rakete Simona Halepa sestdien, 31. oktobrī, sociālajā vietnē "Twitter" atklāja, ka viņai noteikta saslimšana ar Covid-19.

Sportiste par savu veselības stāvokli paziņoja ar "Twitter" starpniecību, pie ieraksta norādot, ka viņas pašsajūta ir laba un tuvākās dienas tiks pavadītas mājās pašizolācijā. Tenisiste izjūtot vieglus slimības simptomus.

Halepa iepriekš izcīnīja 17 uzvaras pēc kārtas, bet "French Open" ceturtajā kārtā negaidīti piekāpās polietei Igai Švjontekai, kura vēlāk arī izcīnīja uzvaru turnīrā.

Pirms Francijas čempionāta Halepa iepriekš kortā devās februārī, kad Dubaijā "Premier" turnīrā izcīnīja uzvaru. Sportiste tik lielu pārtraukumu bija spiesta paņemt pēdas traumas un pandēmijas dēļ.

"Pandēmija man parādīja, cik ļoti mīlu tenisu un cik ļoti vēlos atgriezties tūrē," Francijas čempionātā pauda Halepa, kura iepriekš Covid-19 dēļ nedevās uz "US Open" turnīru, bet iepriekš karjerā viņa bailēs no Zikas vīrusa nepiedalījās Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs.

Zīmīgi, ka Halepa pēdējās septiņās sezonās rangā bijusi gan pirmajā, gan otrajā vietā, kas ir labākais sniegums kopš Štefijas Grafas, kurai tas izdevās 20 gados izdevās 11 reizes.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together 🤗💪