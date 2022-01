Igauniete Kanepi pirmo reizi spēlēs 'Australian Open' ceturtdaļfinālā

Igaunijas tenisiste Kaia Kanepi pirmdien sasniedza "Australian Open" ceturtdaļfinālu, un šajā turnīrā viņa iepriekš tik tālu nebija aizspēlējusies.

Ceturtās kārtas mačā WTA rangā 115. pozīcijā esošā Kanepi ar rezultātu 5-7, 6-2, 7-6 (10:7) pārspēja baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kura šajā turnīrā bija izlikta ar augsto otro numuru.

Trešajā setā Kanepi lauza pretinieces servi un panāca rezultātu 5-4. Serves geimā viņa izvirzījās vadībā ar 40:0, taču nespēja izmantot trīs iegūtās mačbumbas. Sabaļenka atspēlējās un cīņa nonāca līdz taibreikam. Šoreiz Kanepi tieši galotnē nospēlēja aukstasinīgāk, pie rezultāta 7:7 gūstot trīs punktus pēc kārtas.

"Australian Open" turnīrā 36 gadus vecā Kanepi vēl nebija sasniegusi ceturtdaļfinālu, bet pārējos "Grand Slam" turnīros viņai tas bija izdevies.

Ceturtdaļfinālā Kanepi pretiniece būs Iga Švjonteka (7.), kura ar 5-7, 6-3, 6-3 pieveica rumānieti Soranu Kristeju.

Līdz ar to kļuvuši zināmi visi ceturtdaļfināla pāri "Australian Open" turnīrā. Galvenā favorīte un mājiniece Ešlija Bārtija (1.) tiksies ar Džesiku Pegulu no ASV, Barbora Krejčīkova (4.) no Čehijas spēkosies ar Medisoni Kīsu, bet Daniela Kolinsa (27.) par vietu pusfinālā cīnīsies ar Alizē Kornē.