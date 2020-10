Izcilā Ostapenko divos setos izrēķinās ar 'French Open' otro numuru Plīškovu

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Jeļena Ostapenko (WTA 43.) ceturtdien Francijas atklātajā čempionātā rādīja teicamu sniegumu, divos setos ar rezultātu 6-4, 6-2 apspēlējot Čehijas tenisisti Karolīnu Plīškovu (WTA 4.).

Jau spēles pirmais geims ļāva Ostapenko sagrābt iniciatīvu. Plīškovas vājā servēšana atstāja čehieti bez punktiem savā serves geimā. Latvijas tenisiste lauza arī nākamo pretinieces servi, bet tad ar izcilu spēli noturēja pārsvaru – rezultāts 3-1.

Plīškova deficītu atspēlēja (3-3), tomēr tam sekoja divi pietiekami zīmīgi geimi. Vispirms Ostapenko efektīvi atbildēja uz Plīškovas servēm, uzreiz pēc tām izpildot pāris netveramus sitienus, bet geimu vēlāk pierādīja arī savas servēšanas prasmes, panākot 5-3. Seta izskaņā Ostapenko izpildīja skaistu griezto servi, ar kuru nodrošināja uzvaru ar 6-4.

Arīdzan otrajā setā Plīškova neatrada atbildes Ostapenko pārsteidzoši agresīvajai un precīzajai spēlei čehietes serves geimos. Latvijas tenisiste, turpinot rādīt izcilu sniegumu, setu sāka ar vadību 2-0.

Plīškovai vēl reizi sanāca spēlē "ieķerties". Rezultātam esot 3-1 par labu Ostapenko, pretiniece atspēlēja Latvijas tenisistes breikbumbu un panāca 3-2. Tomēr visus atlikušos geimus uzvarēja Ostapenko, seta septītajā geimā lūzumu panākot ar perfektu saīsināto sitienu, kas palīdzēja vēl pēdējo reizi lauzt pretinieces servi.

Ostapenko spēles gaitā izpildīja trīs reizes vairāk (27 pret deviņiem) netveramus sitienus nekā viņas konkurente. Latvijas tenisiste ar šo panākumu jau trešo reizi karjerā pieveikusi Plīškovu, kura čempionātā startēja ar otro numuru. Abas tenisistes tagad kopā aizvadījušas sešas savstarpējas spēles.

Par trešās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 130 WTA ranga punktus. Nākamajā kārtā Latvijas tenisiste tiksies ar uzvarētāju no amerikānietes Sloeinas Stīvensas (WTA 34.) un spānietes Paulas Badosas Hibertas (WTA 87.) dueļa.

Latvijas tenisiste 2017. gadā pārsteidza tenisa pasauli, 19 gadu vecumā triumfējot "French Open". Pārējās trīs dalības reizēs līdz šim gadam Ostapenko bija izkritusi čempionāta pirmajā kārtā.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu mača notikumu aprakstu.

French Open: Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova

https://twitter.com/rolandgarros/status/1311611714882994178

Jeļena Ostapenko intervijā uzreiz pēc spēles: "Sākumā bija grūti, jo viņa ļoti labi servēja. Man arī vajadzēja labi servēt, agresīvi spēlēt un nekļūdīties daudz sitienos. Viņa ir turnīra otrais numurs un izcila tenisiste, tāpēc zināju, ka būs smaga spēle. Saprotams, ka man vajadzēja rādīt labāko sniegumu, lai viņu pieveiktu."Ostapenko tika arī vaicāts par atgriešanos centrālajā laukumā, kurā viņa 2017. gadā kļuva par "French Open" čempioni: "Šis ir apbrīnojams laukums. Skatītāju dēļ nav tādas sajūtas, kādas bija finālspēlē. Taču esmu ļoti pateicīga, ka varu šeit spēlēt. Šeit esošā atmosfēra man ļauj spēlēt labāk."

Spēles statistika (rolandgarros.com):

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-4, 6-2. Ostapenko svin stabilu uzvaru!Ostapenko geimu uzsāk ar labu otro servi, 15:0. Tai gan seko nepiespiesta kļūda, 15:15. Lieliska serve pa līniju ļauj Ostapenko gūt virsroku un pamazām tikt pie netverama sitiena laukuma vidū, 30:15. Tenisistes sacenšas ar bekhendiem līdz Ostapenko maina sitiena virzienu, trāpot to brīvā laukuma stūrī. Ostapenko divas mačbumbas! Plīškova labi atsit Ostapenko otro servi, Latvijas tenisiste uzreiz cenšas to nogādāt otrā stūrī, bet trāpa tīklā, 40:30. Dubultkļūda, 40:40.Plīškova cenšas izpildīt sitienu laukuma stūrī, bet mazliet kļūdās. Trešā mačbumba Ostapenko! Plīškova bumbiņu atsit ārpus laukuma, Ostapenko no prieka iekliedzas. Jeļena Ostapenko ar apbrīnojami pārliecinošu spēli stundā un deviņās minūtēs pieveic turnīra otro numuru Karolīnu Plīškovu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-4, 5-2. Ostapenko lauž pretinieces servi!Ostapenko knapi aizsniedzas līdz servei pa līniju, spēj atsist arī ārkārtīgi spēcīgu Plīškovas sitienu no gaisa, bet čehiete tomēr tiek pie loģiska punkta, 15:15. Latvijas tenisiste ar spēcīgiem sitieniem piespiež Plīškovai kļūdīties, 15:30. Ostapenko vispirms noķer Plīškovu pretkustībā, bet tad tieši aiz tīkla nomet saīsināto sitienu. Rezultāts 15:40. Dubultā breikbumba Ostapenko! Pirmo punktu Plīškova atgūst ar netveramu bekhendu, 30:40. Ostapenko atsit servi ar netveramu sitienu! Latvijas tenisistei nepieciešama uzvara savā serves geimā, lai gūtu panākumu visā spēlē.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-4, 4-2Astoņu sitienu ilgā izspēlē Ostapenko nespēj panākt 40:0, tāpēc rezultāts 30:15. Ļoti laba serve un Plīškovas kļūda gan ļauj diezgan pārliecinoši uzvarēt geimu.

https://twitter.com/_irenka23_/status/1311608016370884608

https://twitter.com/BBrichka/status/1311607122115915776

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-4, 3-2Arī Plīškovas serves geimu nosaka agresīvā Ostapenko spēles maniere. Pāris sitieni uzreiz pēc serves Latvijas tenisistei padodas izcili, bet divos no tiem viņa tomēr arī kļūdās. Plīškovai 40:30. Čehijas tenisiste vien noskatās uz netveramu Ostapenko forhendu, 40:40.Plīškovai dubultkļūda, pārsvars Ostapenko. Breikbumbu Latvijas pārstāve gan neizmanto. Sitiens uzreiz pēc serves lido tīklā, 40:40. Tenisistes apmainās ar kļūdām, atkal 40:40. Netverama, 180 km/h ātra serve pa līniju, pārsvars Plīškovai. Ostapenko neatsit vēl vienu servi. Kad Plīškovai sanāk trāpīt pirmās serves, viņa tomēr ir ļoti bīstama.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-4, 3-1Perfekts geims Ostapenko izpildījumā! Pāris punkti gūti, ar agresīvu spēli neatstājot Plīškovai nekādus variantus. Geima izskaņā Plīškova nespēj uzņemt ļoti labu servi.

https://twitter.com/tennis_gifs/status/1311606019819274240

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-4, 2-1Ostapenko divreiz pēc kārtas uzdrīkstas serves atsist ar apzināti agresīviem sitieniem. Viens no tiem padodas, otrajā gadījumā bumbiņa krīt mazliet ārpus laukuma, Plīškovai 30:15. Čehijas tenisiste tiek pie retas iespējas patrenkāt Ostapenko, bet kļūdās izspēles noslēgumā, 40:30. Ar kļūdu atbild arī Ostapenko.

https://twitter.com/rolandgarros/status/1311604498733969408

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-4, 2-0Plīškovai ik pa laikam sanāk gūt panākumus, dodoties pie tīkla. Ostapenko nesanāk apvedošais sitiens, 15:15. Latvijas tenisiste reabilitējas, nogādājot bumbiņu pašā laukuma stūrī, 30:15. Ostapenko ar gremdei līdzīgu sitienu atkal tur nogādā bumbiņu! Rezultāts 40:30. Plīškovas raidītā bumbiņa lido pāri gala līnijai.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-4, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces serviOstapenko ar agresīvu spēli padzen Plīškovu aiz gala līnijas, bet tad pirmo reizi mačā izmanto negaidītu saīsināto sitienu, 0:15. Ostapenko uzvar vēl vienu agresīvu izspēli! Plīškovai 0:30. Čehijas tenisistei nepiespiesta kļūda, trāpot tīklā. Ostapenko trīs breikbumbas! Vēl viena ilga izspēle, šoreiz Ostapenko maina tās ritējumu ar nogriezto sitienu. Tas liedz Plīškovai izpildīt precīzu sitienu, bumbiņai lidojot ārpus laukuma.

Pirmā seta statistika (rolandgarros.com):

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-4. Ostapenko uzvar pirmo setu!Ostapenko ar izcilu servi panāk 30:0. Latvijas tenisiste notver Plīškovu pretkustībā, piespiežot viņai kļūdīties, 40:15. Ostapenko tikusi pie divām setbumbām! Latvijas tenisiste ar skaistu griezto servi uzvar geimu un setu!

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 5-4Plīškova pirmo reizi mačā aizvada teju nevainojamu geimu servēšanas ziņā. Ostapenko bez punktiem. Laiks Ostapenko ar serves geimu uzvarēt pirmo setu.

https://twitter.com/tennis_gifs/status/1311601603103858688

https://twitter.com/rolandgarros/status/1311599368504369152

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 5-3Šādi servējot, Ostapenko ir reālas cerības šodien uzvarēt. Skaista serve pa vidu, līdz kurai Plīškvoai praktiski neaizsniedzas, ļauj panākt 30:15. Izspēle pa diagonāli noslēdzas ar čehietes kļūdu, 40:15. Pretiniece neuzņem vēl vienu Ostapenko servi!

https://twitter.com/tennis_gifs/status/1311600806320373760

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 4-3. Ostapenko lauž pretinieces serviLatvijas tenisiste divreiz pēc kārtas izcili atbild uz Plīškovas servēm, 0:30. Čehijas tenisiste geima izskaņā sit bumbiņu ārpus laukuma. Ostapenko viņai ļāva gūt tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 3-3. Ostapenko zaudē serves geimuNeticams Plīškovas sitiens! Ostapenko izpilda uzbrūkošu otro servi, bet Plīškova bumbiņu nevainojami nogādā pretējā stūrī, 15:15. Ar nākamo servi Ostapenko gan pārspēj pretinieci, 30:15. Latvijas tenisiste pāris reizes liek Plīškovai izskrieties pa gala līniju, tomēr vienā no epizodēm pati kļūdās sitienā, 40:40.Neprecīzs sitiens no gala līnijas piespiež piekāpties geimā.

https://twitter.com/Goffwanska/status/1311598297296011265

https://twitter.com/rolandgarros/status/1311593584949374976

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 3-2Ostapenko izcili apspēlē Plīškovu pēc viņas pašas servēm, 0:30. Latvijas tenisistei nepadodas apvedošais sitiens, Plīškovai tuvojoties tīklam, 30:30. Čehijas tenisiste piespiež Latvijas tenisistei divreiz kļūdīties.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 3-1Izcils geims! Ostapenko to uzsāk ar divām uzvarētām izspēlēm, bet noslēdz ar teju netveramu servi. Plīškovai tikai viens punkts šajā geimā.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 2-1. Ostapenko lauž pretinieces serviOstapenko atspēlējas no 30:0, panākot 30:30. Plīškova izpilda netveramu servi, 40:30. Čehiete veic ļoti jaudīgu servi, pēc kuras Ostapenko teju neticami spēj aizstāvēties. Izspēle noslēdzas ar negaidītu Plīškovas sitienu tīklā, 40:40.Lai gan Plīškova spēj ik pa laikam uzspiest savu spēli, Ostapenko jau otro reizi tiek pie breikbumbas. Latvijas tenisiste cenšas bumbiņu uzreiz triekt laukumā pēc serves, bet trāpa tīklā, 40:40. Plīškovas dubultkļūda un vareni spēcīgi Ostapenko sitieni ļauj atkal lauzt pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-1. Ostapenko zaudē serves geimuTenisistes atkal iesaistās ilgākā izspēlē, spēkojoties ar bekhendiem. Punktu uzvar Ostapenko, 15:15. Pirmās serves Latvijas tenisistei nepadevās, bet tad pēkšņi seko "eiss", 30:30. Pēc tā gan tiek izpildīta dubultkļūda, 30:40. Ostapenko patrenkā Plīškovu un šķietami jau nonāk sitiena attālumā no punkta. Tomēr paredzami izpildīts sitiens ļauj Plīškovai pārspēt Latvijas tenisisti ar elegantu "sveci".

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-0. Ostapenko lauž pretinieces serviSpēle sākusies! Pirmā servē Plīškova. Pailgā izspēlē pirmā kļūdās čehiete, 0:15. Dubultkļūda Plīškova, 0:30. Pretiniece sit bumbiņu tīklā, 0:40. Trīs breikbumbas Ostapenko! Plīškovai pirmo reizi padodas pirmā serve, bet Ostapenko to labi uzņem, čehiete kļūdās jau nākamajā sitienā. Izcili izmantots pretinieces vājais spēles sākums.

Debesis šobrīd ir pietiekami skaidras, tā kā vismaz uzsākti tiks visi pulksten 12 plānotie mači. Temperatūra Parīzē – +14 grādi pēc Celsija.

Laukumā devušās abas tenisistes! Sagaidāms, ka spēle varētu sākties pirms pulksten 12.10.

Parīzē šobrīd ir apmācies, dienas laikā paredzams arī lietus. Prognozes tenisam sola nelabvēlīgus laikapstākļus vēl sešas dienas. Taču tieši šo spēli var paglābt virs centrālā laukuma esošais jumts. Tenisistes vēl rosās pa ēkas gaiteņiem.

Savulaik ranga virsotnē pabijusī Plīškova karjeras laikā izcīnījusi 16 WTA vienspēļu titulus, kas ir par 13 vairāk nekā Ostapenko, taču viņa, atšķirībā no Latvijas tenisistes, nav guvusi nevienu "Grand Slam" trofeju. Ostapenko to paveica tieši Francijā, "French Open" čempionātā triumfējot 2017. gadā.

Abas tenisistes savā starpā tikušās piecas reizes, no kurām Ostapenko uzvarējusi divās. Pēdējā tikšanās bija pirms gada, kad Pekinas WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā Ostapenko svinēja uzvaru ar rezultātu 7-5, 3-6, 7-5.

Šodien otrās kārtas spēli Francijas atklātajā tenisa čempionātā aizvadīs Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko. Ja pirmo spēli pret Medisonu Brenglu viņa aizvadīja uz devītā laukuma, tad šīs dienas duelim ar turnīra otro numuru Karolīnu Plīškovu atvēlēts centrālais laukums.