Jaunā tenisiste Bartone piedzīvo zaudējumu Vimbldonas junioru čempionāta dubultspēļu finālā

Latvijas jaunā tenisiste Kamilla Bartone svētdien piedzīvoja zaudējumu Vimbldonas junioru čempionāta meiteņu dubultspēļu finālā.

Izšķirošajā mačā par titulu Bartone ar Oksanu Seļehmetovu no Krievijas ar rezultātu 5-7, 7-5, 2-6 spraigā cīņā piekāpās Savannai Broudesai no Ebigeilai Forbsai no ASV.

Jau vēstīts, ka pirmajā kārtā Bartone un viņas pāriniece pārsteidzoši izslēdza sacensību favorītes - francūzieti Diānu Parī un ķīnieti Cinvenu Dženu, kuras turnīrā bija izliktas ar pirmo numuru, bet pēc tam guva vēl trīs uzvaras un sasniedza finālu.

Savukārt Vimbldonas junioru čempionāta vienspēlēs Bartone, kurai bija piešķirts 11.numurs, pirmajā kārtā ar 1-6, 4-6 piekāpās Darjai Snigurai no Ukrainas.

Zīmīgi, ka 2014. gadā Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko triumfēja Vimbldonas čempionāta junioru vienspēļu turnīrā.